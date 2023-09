COOP otevírá další obchody budoucnosti. Pomůžou i dotace

Provozovat obchody na vsi se nevyplatí. Zachránit je prý může snižování nákladů: když v nich nakoupíte i bez prodavače a pokladního. Síť družstevních prodejen COOP chce mít takových obchodů otevřeno do konce roku padesát.

První obchod, který má otevřeno dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu, COOP otvíral loni v březnu ve Strakonicích. Od té doby přibylo dalších jedenáct: v Lipně nad Vltavou, Českém Krumlově, Lednici, Bujanově, Berouně, Českém Těšíně, Třeboni nebo na Lipně. V Čižkrajicích, Koldíně a Ústí nad Orlicí otevřely automatizovanou prodejnu ve spolupráci se skupinou COOP obce.

Hlídá vás bankovní identita

Obchody nejsou úplně bez obsluhy. Mají svou otvírací dobu, kdy prodavači obslouží každého. A když se pak obchod zavře, zákazníci si ho otevřou a obslouží se sami. Ale jen ti vybavení mobilní aplikací a bankovní identitou. Platí se pak výhradně bezhotovostně – platební kartou, hodinkami, nebo mobilem.

Ve městech prý zákazníci do obchodu po zavíračce zaskočí spíš pro doplňkový sortiment, na vesnici ale pořizují kompletní nákup.

Krádeže prý při nočních nákupech nijak zvlášť nehrozí, „Praxe ukazuje, že krádeže nejsou v době, kdy v obchodě není personál, největší problém. Jsou mnohem častější za běžného provozu, kdy lidé do prodejen vstupují anonymně. V automatizovaném režimu prodejce o zákazníkovi díky bankovní identitě ví vše, a pokud zákazník něco ukrade, není problém jej najít,“ vysvětluje Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Bankovní identitu za dva a půl roku existence využilo přes tři miliony lidí. Nabízí ji devět bank, včetně těch největších, a je tedy široce dostupná.

Nákupy na vsi

Do konce roku chce COOP otevřít dalších zhruba 40 automatizovaných prodejen. První se bude otevírat v Pardubickém kraji, v říjnu v Mladé Boleslavi, v listopadu v Královehradeckém kraji. Do konce roku chystá družstvo rozšíření také do Jihočeského kraje. COOP se do modernizace chystá investovat desítky milionů korun. Na otevírání automatizovaných prodejen spolupracují s COOPem ČSOB (ta dokonce nabízí aplikaci s bankovní identitou i pro lidi, kteří nejsou jejími klienty) a Mastercard, podstatné jsou ale i dotace.

Automatizované prodejny můžou pomoct udržet obchody v regionech, kde se provozování klasických obchodů nevyplatí kvůli nízkým obratům a vysokým nákladům. „Technologie se ukazuje být poměrně zásadní pro zachování těchto prodejen,“ říká Tomáš Dubský, místopředseda Svazu místních samospráv.

Vesnické obchody podporují pochopitelně obce, nějaký dotační program má prakticky každý kraj a na celostátní úrovni je tu podpora ministerstva průmyslu a obchodu. To v rámci projektu Česko platí kartou poskytlo obchodníkům přes 40 tisíc platebních terminálů. Jde téměř o polovinu všech nově instalovaných terminálů.

Další dotace ministerstvo poskytuje v programu Obchůdek 2021+, který pomáhá malým obchodům s provozními náklady. „Nyní přicházíme prostřednictvím nových programů i s podporou přechodu prodejen do automatizovaného režimu 24/7 tak, aby si lidé mohli nakoupit doslova kdykoliv,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotace, o kterou je možné žádat do konce roku 2024, může být 125 tisíc až milion korun na prodejnu. Ne všechny automatizované prodejny Coopu na státní podporu dosáhly nebo dosáhnou. Ta se týká většinou jen těch nejmenších. Pro ty ostatní využívají podporu z kraje či obce. Nejen peněžní. Obce, které usilují o zachování obchodu, například obchodníkům dávají k dispozici prostory.

Byli jsm tam! Do prodejny COOP se dostanete, i když má zavřeno. Potřebujete bankovní identitu a speciální aplikaci. My jsme ale měli protekci, protože jsme loni v březnu byli ve Strakonicích na slavnostní předváděčce. Chci víc fotek! Foto: Jana Divinová

