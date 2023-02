Za prázdné petky nebo plechovky dáme slevu, lákají řetězce

Kaufland a Lidl dnes spustily v celkem šesti prodejnách v Česku pilotní projekt zpětného odkupu PET lahví a plechovek. Řetězce chtějí naučit lidi vracet použité nápojové obaly ještě před zavedením zákona o zálohování. Motivováni by měli být slevou na nápoje v daném řetězci.

Zákazníci vybraných obchodů mají nově možnost vracet použité PET lahve a plechovky, nehledě na to, kde je zakoupili. Může se jednat o jakékoliv typy těchto obalů, jedinou podmínkou je, že musí být nápojové – například lahev od oleje do těchto automatů nepatří. Týká se to prodejen Lidl na ulicích Lhotecká v Praze, Trnkova v Brně a Folmavská v Plzni a Kauflandu v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně.

Vracení PET lahví a plechovek funguje na podobném principu jako vracení skla. Vkládají se prázdné a nezmačkané (umyté být nemusí) do otvoru na vracení obalů dnem napřed. Poté se lahev slisuje.

Zákazník pak dostane slevový kupon platný v řetězci, nikoli tedy poukázku na konkrétní částku, jak je zvyklý z automatů na skleněné lahve. Lidl je odmění slevou ve výši 20 procent na nápojový sortiment, který se bude každý měsíc obměňovat, začne půllitrovými lahvemi s neochucenými vodami. Slevovou poukázku zákazník uplatní na pokladně. Také v Kauflandu mohou zákazníci využít slevy na konkrétní nápoje.

Slisovaný plast předají řetězce obcím, které s ním budou dále zacházet stejně jako s jiným tříděným materiálem. „Do budoucna je naším cílem, aby tyto komodity byly využity na výrobu nových PET lahví a plechovek. Aktuální legislativa ale tento postup neumožňuje. Vysbíraný materiál bude patřit městu, a tudíž bude zpracováván tím způsobem, jaký je nastavený v daném městě,“ potvrzuje za oba řetězce mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Zavedení každého ze šesti automatů na nápojové obaly vyšlo obchodníky na sta tisíce korun. Oba řetězce počítají s tím, že novinku postupně rozšíří i do dalších prodejen. V rámci druhé fáze se systém v druhé polovině roku objeví ještě v Pardubicích a Karlových Varech. O dalších místech řetězce vyjednávají.

Polyetylentereftalát Zdroj: Shutterstock Polyetylentereftalát, zkratkou PET, je jeden z nejvíc recyklovaných plastů. Dá se recyklovat opakovaně, a proto je ceněnou surovinou. PET lahve se dají bez ztráty kvality materiálu recyklovat do nových lahví. Zatím se ale z použitého PET mnohem častěji vyrábějí spíš vlákna pro textilní průmysl, izolační materiály, doplňky do automobilů, a další výrobky. Tedy výrobky, které se zpravidla dál už nerecyklují.

Lidl a Kaufland jsou součástí obchodní skupiny Schwarz, která v rámci mezinárodní strategie REset Plastic usiluje o snížení množství plastů používaných ve výrobě i v obchodech, kdy odpad nesmí být vnímán jako odpad, ale jako znovu využitelný materiál.

Oba řetězce doufají, že jejich nově spuštěný projekt podpoří zavedení zálohového systému v Česku, o kterém zde dlouhá léta probíhá komplikovaná diskuze. Systém zálohování nápojových obalů už používá třináct zemí EU. Evropská unie chce nařídit povinné zavedení systému všem zemím Evropské unie, které do roku 2026 nedokážou sbírat 90 procent použitých nápojových obalů.

Ministerstvo životního prostředí od loňského roku proto připravuje zákon o zálohování, který rozhodne o tom, zda zálohování PET lahví a plechovek bude pro české obchodníky povinné či ne.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

