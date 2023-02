Ušetřete. Praktické tipy, jak snížit výdaje domácnosti

Zdroj: Shutterstock

Na začátku 50. let bylo v celém Československu něco málo přes 90 tisíc lidí starších 80 let. V roce 2021 to jenom v Česku bylo už skoro půl milionu. A věk dožití se dál prodlužuje podle magazínu National Geographic bude u dnešních novorozenců běžné, že budou žít do 100 až 120 roků. Důchodový věk se ale přitom výrazně nezměnil. Vůbec tedy není vyloučené, že v penzi prožijeme dlouhá léta. Jenže otázka je, kdo nám to bude platit a kolik důchody budou. Chcete spoléhat na to, že z důchodu vyžijete? Mnohem pravděpodobnější je, že kdo se dostatečně nezajistí, prožije stáří ve strachu z neustále rostoucích nákladů na léky, zdravotnictví, bydlení a všechno ostatní.