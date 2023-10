Rohlík míří do dalších míst. Nakrmí čtyři pětiny Česka

Online prodejce potravin Rohlik.cz hlásí výrazné rozšíření a zlepšení služeb ve východní polovině České republiky. Po otevření nového distribučního centra v Ostravě obslouží téměř 90 procent Moravskoslezského kraje, zároveň přidá další města ve Zlínském, Olomouckém a Pardubickém kraji a na Vysočině.

V samotné Ostravě a okolí sice Rohlík rozváží už delší dobu, dosud ale dodával zboží z brněnského skladu. Po otevření toho ostravského slibuje rozšíření služeb do dalších měst v regionu: Bruntál, Krnov, Rýmařov, Třinec, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Fulnek, Moravský Beroun, Jablunkov a jejich okolí. Celkem se má rozvoz rozšířit do 250 obcí. Na nové zákazníky čekají do Vánoc také slevy a speciální akce.

Zároveň i v místech, kde na severní Moravě a ve Slezsku už fungoval, slibuje e-shop širší sortiment a rychlejší doručování. „To zahrnuje 15minutová doručovací okna a expresní dodávky za 60 minut od objednání. Standardní doba doručení se zkrátí na tři hodiny,“ říká mluvčí Denisa Morgensteinová.

Ostravský sklad navíc uvolní ruce tomu brněnskému. „Díky přesunu objednávek z Brna do Ostravy se otevřou také nové oblasti zavážené z brněnského skladu, a to Litomyšl, Polička, Česká Třebová, Pelhřimov, Dačice, Jemnice, Moravské Budějovice, Šumperk, Zábřeh, Lanškroun, Bystřice nad Pernštejnem a jejich okolí,“ upřesňuje mluvčí.

Nově by měl Rohlík dokázat rozvážet nákupy zhruba 80 procentům obyvatel Česka, tedy osmi milionům lidí. Ostravské distribuční centrum je pátým skladem společnosti v Česku. Tři Rohlík provozuje v Praze, jeden v Brně.

Konkurenční služba Košík.cz podle svého mluvčího Františka Brože rozváží čerstvé zboží do tří hodin od objednání až šesti milionům obyvatel Česka. „Jedná se o všechna krajská města kromě Jihlavy a desítky okresních měst a jejich okolí. Do druhého dne ale Košík umí dovézt trvanlivé potraviny na jakoukoli adresu v Česku,“ doplňuje Brož.

Obchodní řetězec Tesco, který rozvážku potravin v Česku nabídl jako první, pokrývá svým rozvozem zhruba 66 procent populace. „Zákazníkům vozíme zboží z nejbližšího hypermarketu. Ve většině zavážených lokalit umíme zákazníkům dovézt nákup i v ten stejný den,“ říká mluvčí společnosti Irena Pavlousková. A dodává, že na rozdíl od konkurečních služeb Tesco nabízí i službu vyzvednutí nákupu v prodejně.

