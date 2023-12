Zlato je na historickém rekordu. Bitcoinová raketa letí za ním

Začněme kryptoměnovým trhem, který v posledních měsících výrazně ožil. Svého cenového maxima dosáhl bitcoin v roce 2021, kdy jeho cena vyšplhala až k úrovni 70 000 dolarů.

Potom ale přišlo zhoršení ekonomické situace, zvyšování úrokových sazeb a odliv peněz z rizikovějších aktiv, mezi která kryptoměny určitě patří. Bitcoin klesal, zhruba před rokem spadl až k 16 tisícům dolarů za „minci“.

Od té doby ale jeho cena postupně a rostla a zprvu pozvolný růst zrychloval – zhruba před dvěma měsíci se cena zvýšila z přibližně 25 tisíc na 35 tisíc dolarů. Pak přišlo období klidu, ale od minulého týdne cena bitcoinu opět výrazně stoupá, nyní na úroveň kolem 42 tisíc dolarů (zhruba 947 tisíc korun). Je to nejvyšší hodnota za zhruba rok a půl.

Důvodů růstu bitcoinu a kryptoměn je víc. Mezi dlouhodobější patří například blížící se halving, který sníží tempo, kterým bitcoiny přibývají a který v minulosti předznamenával růst kryptoměnového trhu.

Podrobněji o blížícím se halvingu a o tom, jak se po těch předchozích chovaly ceny bitcoinu, psal Finmag: Do halvingu zbývá právě rok. Vystřelí cena bitcoinu do nebes?

Kromě toho se stále častěji zmiňuje také předpokládané schválení spotového bitcoinového burzovního fondu (ETF), a to hned u několika společností. To by mohlo způsobit příliv velkého množství peněz na tento trh. Pro mnoho velkých investorů je totiž nákup bitcoinu v jeho současné podobě z legislativního a regulačního hlediska velmi komplikovaný, ne-li nemožný. Schválení ETF by tedy mohlo být krokem, který by trh zpřístupnil i takovým investorům.

Prvním bitcoinovým ETF by mohl být fond investiční megakorporace BlackRock, psali jsme v předminulém Týdnu v kryptu.

Oba tyto faktory jsou ale spíš dlouhodobějšího charakteru. V posledních dnech ale cenu výš hnala jedna aktuální událost.

Tou je změna očekávání, pokud jde o vývoj úrokových sazeb. Vyšší úrokové sazby rizikovějším aktivům, jako jsou kryptoměny a akcie, nesvědčí. Poslední ekonomická data z USA ale naznačují, že sazby už pravděpodobně neporostou, a investoři i analytici stále víc sázejí na to, že začnou dokonce klesat ještě dřív, než se čekalo.

Trh momentálně počítá se zhruba pěti sníženími sazeb do konce příštího roku. Takové prostředí by bylo pro kryptoměny samozřejmě pozitivní. A to je důvod, proč cena bitcoinu stoupá už teď.

Vývoj kurzu bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Změna se odráží také v síle amerického dolaru, který v očekávání nižších sazeb oslabuje. Slabší dolar je naopak pozitivní zprávou pro aktiva, jejichž cena se právě v něm vyjadřuje.

Proměna nálady na trhu nepomáhá jen kryptoměnám, ale také zlatu.

Jeho cena se dostala na historické hodnoty kolem 2150 dolarů za unci. Kromě oslabování dolaru a kvůli predikcím snižování sazeb, žene cenu zlata vzůru i narůstající geopolitické napětí.

Pokračuje válka na Ukrajině, přišel překvapivý a dramatický konflikt v Izraeli a nervozita roste i kolem Tchaj-wanu.

Taková nejistota většinou pomáhá dolaru, který je považován za bezpečný přístav. A zlatu. Pokud lidé nevědí, co se stane, obvykle nakupují zlato nebo americký dolar. To se potvrdilo naposledy, po příchodu covidu. V roce 2020, kdy investoři nevěděli co čkat, hráli na jistotu a uložili peníze do zlata. Tehdy zlato dosáhlo maxima, které padlo až nyní.

Vývoj ceny zlata Zdroj: peníze.cz

Tomáš Vranka Autor je analytik skupiny XTB. Další články autora.

