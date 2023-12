Bitcoin připravil o peníze syna šéfky ECB a vypije všechnu vodu! Týden v kryptu

Co se děje

2. 12. 2023

Že bitcoin spotřebovává elektřinu je fakt. Je to proto špinavá technologie?

V první řadě není jeho spotřeba není tak veliká, jak se donedávna tvrdilo. A kdo chce, ten si dokáže dohledat, že víc než polovina takhle spotřebované energie je z obnovitelných zdrojů nebo ze zdrojů, pro které ani není jiné využití. Teď se ale zdá, že je tu nový „ekologický“ argument proti bitcoinu – prý spotřebovává moc vody.

Alex de Vries z amsterdamské Svobodné univerzity (Vrije Universiteit) a z Nizozemské banky! (De Nederlandsche Bank) údajně spočítal, že těžba bitcoinu spotřebuje jen v USA 8,6 až 35,1 miliardy litrů vody ročně (všimněte si ohromující přesnosti výpočtu).

Bitcoin podle de Vriese v roce 2021 světově spotřeboval 1,6 bilionu litrů vody. Letošní spotřeba má být 2,3 bilionu litrů. A jedna bitcoinová transakce svět stojí 16 tisíc litrů vody – což by stačilo na naplnění zahradního bazénu. Aby dodal dramatický efekt, zdůrazňuje de Vries, že je to 6,2milionkrát víc vody než na jednu platbu kreditkou. Je stále těžší to obhájit, říká de Vries.

Většina té vody na těžbu a provoz bitcoinu se prý spotřebuje při výrobě elektřiny, například v uhelných a plynových elektrárnách nebo při průtoku vodní elektrárnou, tvrdí de Vries. A to je poslední chvíle, kdy se dalo aspoň tvářit, že by šlo de Vriese brát vážně. Nebo ještě někdo jiný věří, že vodní elektrárna spotřebovává vodu, že se v ní voda ztrácí? Jak to, že vůbec ještě nějaká na světě je?

Těžba jako loterie: vyhrál bitcoiny za šest milionů

Všem říkám, že jednotlivec prakticky nemá šanci těžit bitcoin ziskově. Tento týden se ale objevila pověstná výjimka potvrzující pravidlo. V neděli měl sólo těžař neuvěřitelné štěstí, když vytěžil blok číslo 818 588 a získal tak 6,887 bitcoinu, což je při aktuálním kurzu asi 264 tisíc dolarů (přes šest milionů korun).

Blok vytěžil v rámci poolu Ckpool, který je navržený tak, aby podporoval nezávislé těžaře a umožnil jim nechat si celou odměnu za blok, na rozdíl od standardních poolů, kde se odměny dělí mezi všechny zapojené těžaře.

Vývojář Ckpoolu Con Kolivas uvádí, že jde o 279. blok vytěžený poolem. „Těžař téhle velikosti vytěží blok v průměru jednou za pět let,“ upozorňuje na výjimečnost události.

Pro kontext: celková výpočetní síla bitcoinové sítě je přibližně 488 EH/s, exahashů za sekundu, tedy 488 kvintilionů hashů za sekundu. Výkon sólo těžaře ve výši 2 PH/s, petahashů neboli kvadrilionů hashů za sekundu, představuje pouhých 0,0004 % z tohoto celku. Šance na úspěch je podobná jako šance na výhru v loterii.

Žaluju Mercedes, žaluju baseball, Ronalda žaluju

Skupina někdejších uživatelů kryptoburzy FTX si vzala na mušku tým formule 1 Mercedes-AMG Petronas a americkou baseballovou ligu Major League Baseball. Ženou je k soudu, že burze pomáhaly získat důvěryhodnost.

Americká baseballová liga (baseball je pořád třetí nejpopulárnější sport v USA) podepsala sponzorskou smlouvu s FTX v roce 2021. Loga burzy se pak objevovala na dresech rozhodčích. Ve stejném roce smlouvu podepsala i stáj Mercedes. Logo burzy bylo objevovalo na vozech, kombinézách, čepicích i jinde. FTX pravidelně gratulovala Mercedesu i jeho jezdcům. Což prý pomáhalo kryptobuze získávat důvěru poškozených. „Jejich [FTX] podvod by nebyl tak účinný, kdyby je zároveň nepodporoval Mercedes F1,“ píše se v žalobě.

Major League Baseball pětiletou sponzorskou smlouvu s FTX vypověděla krátce poté, co burza v listopadu 2022 vyhlásila bankrot. Podobně hodil do koše smlouvu i Mercedes a odstranil loga FTX ze svých vozů i propagačních předmětů.

Podobný problém má i fotbalová superstar Cristiano Ronaldo. Hvězdný střelec čelí žalobě za propagaci burzy Binance. Žalující Michael Sizemore, Mikey Vongdara a Gordon Lewis tvrdí, že by nebyli utrpěli ztráty, kdyby burzu nepromoval právě Ronaldo.

Podle žaloby Ronaldo „propagoval nabídku a prodej neregistrovaných cenných papírů, asistoval při něm a/nebo se na něm v koordinaci s Binance aktivně podílel“.

Binance: CZ nesmí z USA

A ještě jednou Binance – to, co minulý týden bylo potenciálním problémem zakladatele burzy, se tenhle týden stalo problémem reálným. Z rozhodnutí federálního soudu Changpeng Zhao (Čchang-pcheng Čao) do vynesení rozsudku nesmí opustit Spojené státy.

Zhao v kryptoměnové komunitě známý jako CZ má občanství Spojených arabských emirátů. Jeho obhájci žádali, aby mu bylo umožněno do emirátů se vrátit a počkat na vynesení rozsudku tam. Soud to zamítl.

CZ se minulý týden přiznal k usnadňování nelicencovaných převodů peněz a jejich tajení před bankami a dalšími finančními institucemi. Urovnání sporu stálo Binance 4,3 miliardy dolarů (skoro 100 miliard korun) a CZ musel odstoupit z pozice generálního ředitele. Podrobněji jsem se kauze věnoval minulý týden.

Šéfka ECB: syn přišel o peníze v kryptu

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová varovala mladé lidi před kryptem. Ve Frankfurtu svěřila studentům rodinný příběh: syn nedbal na její varování a přišel „skoro o všechny peníze, co investoval“.

„Z vysoka mě ignoroval, což je jeho právo,“ řekla Lagardeová a upřesnila, že to „nebylo moc, ale přišel skoro o všechno, asi o šedesát procent“. Člověka by skoro znepokojilo, že pro šéfovou vrcholné finanční instituce je šedesát procent skoro všechno.

Co šéfka ECB neřekla: do jakých kryptoměn potomek investoval a jestli jde o realizovanou, nebo nerealizovanou ztrátu. Každopádně je při pohledu na graf bitcoinu za poslední rok celkem zřejmé, že pokud není historka už vousatá, bitcoin to pravděpodobně nebyl.

Z dalších slov Lagardeové se spíš zdá, že syn naletěl podvodníkům: „Lidé můžou investovat svoje peníze, kam chtějí, mají i svobodu spekulovat, jak chtějí, ale neměli by mít svobodu účastnit se trestně postihovaných obchodů a podniků.“

Zbývá jen dodat, že kdyby syn investoval do eura, přišel by za poslední dva roky „jen“ o nějakých 15 až 20 procent. S jistotou, že zpátky je nikdy nezíská.

Vývoj kurzu bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Rychlovka pod čarou: Společnost MicroStrategy koupila dalších 16 130 bitcoinů za asi 593,3 milionu dolarů (13,6 miliardy Kč) při průměrné ceně 36 785 dolarů (846 tisíc Kč) za bitcoin. Ke konci listopadu jich má už 174 530, nakupovaných při průměrné ceně 30 252 dolarů (696 tisíc Kč) za jednu minci.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

