Výnos na pár kliků a hned? Napřed se vzdělat, pak investovat

Lidé od investic čekají to, na co si zvykli při nákupech v e-shopu. Chtějí výnos na pár kliků a hned. „S takovým nastavením mysli většinou o peníze rychle přijdou,“ říká Michael Kopta, marketingový ředitel brokerské společnosti XTB. Firma klade důraz na vzdělávání, učí investory dívat se i mimo svět financí.

Poslední roky jsou na akcio­vých trzích spojené s poměrně velkými výkyvy. Jsou na ně klienti už připraveni?

Klienti si na to už celkem zvykli. A to nejen díky tomu dlouhému období výkyvů na trzích. Od roku 2020 se podstatně zvedla finanční a investiční gramotnost, byť ve srovnání s vyspělými trhy je v Česku i na Slovensku stále na relativně nízké úrovni. Investování a spekulování na trzích se stalo trendem, pro mnohé až životním stylem.

Jakou strategii v turbulentních dobách doporučujete? Má smysl vybírat jednotlivé akcie, nebo spíš sázet na celé akciové indexy – tedy ETF, případně nějaký segment?

Vždy záleží na osobních preferencích, na averzi či sklonu k riziku investora. Osobně se ale přikláním ke kombinaci obou zmíněných. Tedy směřovat část portfolia do relativně méně rizikových investic, mezi které se mohou řadit právě ETF, a další část do jednotlivých akciových titulů. A vybírat takové, jejichž cena a hlavně hodnota, kterou za danou cenu získávám, dává smysl. Tyto investice je pak vhodné kombinovat třeba s dluhopisy, vybranými komoditami, ale i s hotovostí na termínovaných vkladech nebo spořicích účtech.

Kde mohou být na trzích největší příležitosti?

Z pohledu retailového akciového investora jsou krátkodobé spekulace téměř vždy riskantnější než ty dlouhodobé. Příležitost skýtají například zavedené společnosti se silnou značkou, postavením na trhu a stabilním podnikáním, které však právě procházejí těžkým obdobím či restrukturalizací. Příchod nového šéfa a vrcholového vedení může v takových případech přinést impulz k obnovení růstu. Anebo mohou vše také ještě zhoršit.

A dlouhodobě?

Nepřestane-li se svět náhle orientovat na hospodářský a technologický růst, domnívám se, že budou akcie a na nich založené ETF stále dávat největší smysl. V takové situaci bych dal přednost americkým firmám, dá se čekat, že díky vstřícnému prostředí budou i nadále výkonnější než společnosti z jiných zemí. Ale dává mi logiku diverzifikovat – možná se totiž pletu a USA se nedokážou vyrovnat s některými problémy, které je už nyní sužují, třeba obrovským nárůstem zadlužení.

Na co by si klienti měli dávat teď při investicích největší pozor?

V posledních letech hrají mnohem větší roli geopolitické aspekty i monetární politika. Je proto potřeba sledovat informace, které překračují svět financí, a rozumět událostem, jež souvisejí s děním ve světě i jednáním centrálních bank. Investoři by měli chápat ekonomické cykly, přestože dnes je obtížné určit, v jaké fázi se nacházíme. I názory profesionálů se liší. A rozhodně nepodceňovat dvě věci, které se mohou zdát jako klišé, ale lidé na ně stále zapomínají. Tedy diverzifikovat a zároveň investovat částku, se kterou budu „klidně spát“. Neznamená to jen určit si, kolik mohu investovat ze svého rozpočtu. Je potřeba si také uvědomit, zda jsou pro mě snesitelné pohyby trhu. Akcie se mohou propadnout nebo naopak vzrůst o desítky procent za den.

Michael Kopta Foto: XTB Je marketingovým ředitelem brokerské společnosti XTB Česká republika a Slovensko, kde působí od roku 2020. Investicím, tradingu a finančním trhům obecně se aktivně věnuje od roku 2015. Na Vysoké škole finanční a správní v Praze získal v roce 2020 bakalářský titul marketingu a od roku 2023 zde studuje magisterský obor ekonomika a management. Již před i v průběhu studia pracoval a podnikal v oblasti tvorby obsahu, marketingu, obchodu a pojišťovnictví.

Komu byste investování přes online brokera doporučil a komu raději ne?

Tento způsob investování je téměř pro každého. Aplikace jsou velmi jednoduché – říkáme, že pokud člověk dokáže ovládat internetové bankovnictví, zvládne to i s investiční aplikací. Nedoporučil bych to pouze lidem, kteří opravdu nechtějí absolutně nic řešit a smíří se s tím, že budou platit poplatky někomu, kdo to za ně udělá.

XTB se hodně zaměřuje na vzdělávání veřejnosti, vaši analytici vydávají spousty analytických zpráv. Dokážete zhodnotit, jaký to má dopad na chování klientů při investování?

Rád bych si myslel, že to má naprosto zásadní dopad na klienty a jejich chování, protože každý by se měl nejprve poctivě vzdělávat a až poté vstoupit na trh. Realita je trochu jiná – třeba kvůli zrychlené době a informační přesycenosti. Lidé chtějí všechno hned a nemají čas ani kapacitu nad tím moc přemýšlet. Jsou zvyklí, že jim v tom jde trh naproti. Jídlo nebo produkt z e-shopu chci hned a nechci na to vynaložit velké úsilí. Toto chování se projevuje i při investování. Lidé chtějí výnos hned a jsou naštvaní, že v tomto případě pro ně trh řešení nemá. Nebo přesněji: s tímto nastavením mysli většinou o peníze rychle přijdou. Je tedy na každém, zda své rozhodnutí podřídí kvalitním informacím a znalostem, či zda naopak bude líný a bude chtít rychle sklízet ovoce s minimálním úsilím.

Online brokerských společností působí v Česku celá řada. Podle čeho by si lidé měli svého brokera vybírat, na co by si měli dávat pozor?

Prvním kritériem by měla být vždy regulace a s ní spojená bezpečnost či věrohodnost dané společnosti a jejího podnikání. Tedy jak dlouho působí na trhu, kde má sídlo a jaký je její finanční stav. Regulace nás sice často omezuje, ale jsme za ni rádi. Pročistila trh a víc chrání spotřebitele. Bohužel na všechny „šmejdy“ nedosáhne, je stále potřeba mít se na pozoru. Stává se, že se „navolávači“ vydávají za zaměstnance XTB a zkoušejí z lidí tahat peníze. Aktivně proti tomu bojujeme a investujeme nemalé prostředky do osvěty také v této oblasti. Dalšími kritérii by měla být zákaznická podpora v lokálním jazyce – ideálně žádní roboti, ale skuteční lidé, za kterými můžete třeba i zajít na schůzku osobně. Dále nabídka investičních instrumentů, uživatelské rozhraní, poplatková struktura a v neposlední řadě také dodatečné služby, jako je zmíněné vzdělávání a analytický servis.

Je ještě prostor pro získání nových investorů? Co pro jejich akvizici děláte?

Ano, určitě je zde velký prostor. Chceme oslovit co nejširší masu lidí. Využíváme k tomu zejména online kanály, jako jsou sociální sítě, influenceři, zpravodajské či finančně zaměřené weby. Náš produkt je opravdu vhodný pro široké spektrum lidí – od běžného člověka, který nemusí dosahovat ani průměrné mzdy, až po miliardáře, který si chce část svého jmění spravovat sám. Tuto demokratizaci investování, lepší dostupnost investic pro běžné lidi, umožnil technologický pokrok. Ještě nedávno doprovázel investování relativně složitý proces, dnes stačí pár kliknutí na telefonu, tabletu nebo počítači. Dostupnost investic zvyšuje i dříve nerealizovatelná možnost pořizovat akcie po částech. Například akcie populární společnosti Tesla stojí nyní kolem 250 dolarů, tedy zhruba 5800 korun, což je pro většinu populace vysoká částka. U XTB je možné nakoupit pouze zlomek, takzvanou „frakční akcii“ od 10 eur, tedy zhruba 250 korun. A tato funkce naši cílovou skupinu podstatně rozšiřuje.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Petra Nová Copywriterka, externí spolupracovnice NextPage Media. Kromě hrátek s písmenky se jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajímá i o historii. Ráda se toulá po světě i vlastní domovině a má blízko i k fotografii. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem