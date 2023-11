Obří pokuta pro Binance. Bude Německo platit bitcoinem? Týden v kryptu

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 25. 11. 2023

Dlouhotrvající spor je, zdá se, u konce. Kryptoměnovou burzu Binance to bude stát 4,3 miliardy dolarů (99 miliard korun) a jejího šéfa a zakladatele místo.

Na tiskové konferenci 21. listopadu oznámil generální prokurátor Merrick Garland, že Changpeng Zhao (Čchang-pcheng Čao), známý jako CZ, se u amerického federálního soudu přiznal k porušení zákonů. Podle Garlanda umožňovala burza Binance zločincům zapojeným do nezákonných aktivit přesouvat prostřednictvím burzy kradené finanční prostředky.

Binance pak svém webu uvedla, že ji těší, že s americkými úřady dosáhla dohody. Z těch vyplývá, že CZ přišel o funkci generálního ředitele. Udělal jsem chyby a musím za ně převzít odpovědnost. Je to nejlepší pro naši komunitu, pro Binance i pro mě samotného“, napsal CZ a dodal, že je „hrdý na to, že se nepotvrdilo, že by Binance zpronevěřila prostředky uživatelů nebo se podílela na manipulaci s trhem“. Novým generálním ředitelem se po něm stal Richard Teng, globální šéf regionálních trhů Binance.

Trhy na kauzu příliš nereagovaly. Kurz BNB (token burzy Binance) se sice propadl o asi 15 procent, ale pak začal opět pomalu stoupat. Kurz bitcoinu po drobném zaváhání opět atakuje 38 tisíc dolarů (874 tisíc korun) a vývoj kolem Binance je mu, zdá se, fuk. A to je rozhodně dobrá zpráva.

Vývoj kurzu bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Fanoušek bitcoinu prezidentem

Javier Milei porazil svého soupeře Sergia Massu o více než dva miliony hlasů (z 26 milionů odevzdaných hlasů) a vyhrál argentinské prezidentské volby.

Nový prezident velmi hlasitě kritizuje centrální bankovnictví. „Centrální banka je podvod, mechanismus, kterým politici podvádějí lidi inflační daní,“ prohlásil už dřív. O bitcoinu pak řekl, že „představuje návrat peněz ke svému původnímu tvůrci – soukromému sektoru“, a že „zabraňuje politikům, aby lidi okrádali prostřednictvím inflace“.

Milei zatím ale neplánuje, že by se bitcoin stal v Argentině zákonným platidlem nebo že by ho Argentina držela jako rezervní aktivum. Zatím má „jen“ v plánu zrušit argentinské peso, které sužuje hyperinflace, a nahradit ho americkým dolarem. Oslavovat, že se Argentina připojí k Salvadoru a stane se další zemí, kde bude bitcoin zákonným platidlem, je tedy zatím předčasné.

Bitcoin jako zákonné platidlo Německa?

Myšlenku udělat z bitcoinu zákonné platidlo zato podpořila poslankyně německého Bundestagu Joana Cotarová. Je rozhodnuta zahájit „předběžné zkoumání“, jak by mohl vypadat právní rámec pro jeho uznání.

Myšlenka, kterou rozvedla mluvila v nedávném rozhovoru, zahrnuje přijímání bitcoinu k úhradě daní a správních poplatků a využívání jeho těžby ke stabilizaci energetické sítě.

Jak jste silní v kryptu? Zdroj: Shutterstock Pro někoho jsou kryptoměny zahalené tajemstvím, ajťáckou magií. Někdo na ně věří a přísahá. Mít o kryptu aspoň základní představu každopádně patří k dobrému tónu. Ukažte, jak se vyznáte. Znáte tajemství kryptoměn? Otestujte znalosti v kvízu

Aby prosadila svou věc, zahájila iniciativu Bitcoin v Bundestagu, jejímž cílem je informovat kolegy o výhodách bitcoinu. Na rozdíl od některých svých kolegů, kteří se zabývají všemi kryptoměnami, se Cotarová zaměřuje výhradně na bitcoin. Doporučila dokonce zřízení výboru Bundestagu, který by uznal technologické rozdíly mezi bitcoinem a ostatními kryptoaktivy a zabýval se významem bitcoinu pro německou společnost.

Součástí postoje Cotarové je také odpor k digitálnímu euru. Vyjádřila obavy z možného dohledu a nadměrné kontroly ze strany centrálních bank a varovala před nebezpečím, že digitální euro povede k rozsáhlému sledování občanů. Je přesvědčena, že bitcoin je díky své decentralizované povaze a potenciálu posílit finanční svobodu i ochraně soukromí vhodnějším digitálním aktivem.

Santander umožní obchody s bitcoinem a ethereem

Mezinárodní pobočka španělské banky Banco Santander zavedla novou službu, která klientům se švýcarskými účty umožňuje obchodování se dvěma kryptoměnami. Všichni klienti privátního bankovnictví Santander Private Banking International budou mít přístup k nákupu, prodeji a držení bitcoinu a etherea.

„Nabízíme klientům službu, kterou od nás požadovali,“ uvedl Antonio Docampo, zástupce ředitele Santander Private Banking International ve Švýcarsku.

Apple prý blokuje kryptoplatby

Společnost Apple čelí hromadné žalobě kvůli údajnému protisoutěžnímu jednání na trhu peer-to-peer plateb. Nespokojení spotřebitelé tvrdí, že technologický gigant na zařízeních, která vyrábí, protiprávně omezil možnosti peer-to-peer plateb a zablokoval kryptografické technologie v platebních aplikacích pro iOS.

Stížnost podaná 17. listopadu u kalifornského obvodního soudu tvrdí, že Apple uzavřel kartelové dohody se společnostmi Venmo, PayPal a Block’s Cash App, aby omezil používání decentralizované technologie kryptoměn v platebních aplikacích, což způsobilo, že uživatelé platili zbytečně vysoké ceny.

Rychlovka pod čarou: Kryptoburza Bittrex Global oznámila, že plánuje ukončit činnost. Oznámení přišlo zhruba devět měsíců poté, co její americká v USA skončila „kvůli přetrvávající regulatorní nejistotě“.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem