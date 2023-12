Cesta k výdělkům z firem v indexu S&P 500 s očekávaným výnosem přes 7 %

Na českém trhu se objevil jedinečný investiční fond zaměřený na akcie zastoupené ve sledovaném akciovém indexu S&P 500. Fond EFEKTIKA umožňuje investování do leaderů světové ekonomiky jako Apple nebo Coca-Cola, a to v českých korunách a s předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Fond EFEKTIKA je skvělou volbou pro každého, kdo má dlouhodobý investiční cíl a chce dosáhnout atraktivního výnosu, jejž nabízí investice do akcií, avšak současně chce vsadit na osvědčenou strategii.

Investiční společnost INVESTIKA vyvinula EFEKTIKU jako odpověď na potřeby těch, kteří chtějí pravidelně a po delší dobu investovat, a tak dosahovat dlouhodobých cílů, jako je zajištění bohatšího důchodu nebo finanční podpora dětí při startu do dospělého života. Fond EFEKTIKA investuje do podílových listů několika pečlivě vybraných burzovně obchodovaných fondů (ETF), které nakupují akcie podle složení indexu S&P 500.

„S&P 500 je dnes mezi investory jedním z nejpopulárnějších indexů, jejichž složení kopírují. Nikdo nevíme, co přijde za rok nebo dva, ale dlouhodobě má světová ekonomika tendenci růst, což index S&P 500, složený většinou z velkých globálních společností, skvěle odráží. Tato strategie dlouhodobě poráží většinu aktivně sestavovaných akciových portfolií a zároveň se z našeho pohledu jedná o ‚nejkonzervativnější‘ způsob investování do akcií,“ vysvětluje Ján Hanzo, portfolio manažer fondu EFEKTIKA.

Ján Hanzo zdůrazňuje, že zatímco investování do několika vybraných akcií může být rizikové, s novým podílovým fondem EFEKTIKA investování probíhá do více než 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách, což minimalizuje rizika vývoje jednotlivých společností či odvětví a stabilizuje výnos. Očekávaný 7% roční výnos fondu EFEKTIKA je založený na historické výkonnosti indexu S&P 500. Produkt je navíc široce diverzifikovaný a profesionálně spravovaný.

„Pokud by měl běžný investor všechny akcie zastoupené v indexu S&P 500 nakupovat sám, stala by se pro něj investice do tohoto indexu prakticky nedostupnou. EFEKTIKA mu navíc přináší diverzifikaci i z hlediska poskytovatelů ETF fondů. Ti, které jsme po pečlivé analýze zařadili do EFEKTIKY, jsou dostatečně velcí, důvěryhodní a mají dlouhodobě nejlepší výkonnost s nejnižšími poplatky za správu,“ uvádí Hanzo.

Investice od 100 Kč s možností vrácení poplatků a daňové úlevy

Profitovat z akciového trhu lze díky produktu EFEKTIKA již od 100 Kč jednorázově nebo pravidelně, a to v českých korunách. Bezpečnost či předvídatelnost investice je možné dále zvýšit výběrem třídy fondu, která je zajištěna proti riziku vývoje kurzu české koruny vůči americkému dolaru, v němž se nákupy ETF fondů uskutečňují. V tom je EFEKTIKA na českém trhu unikátní podobně jako v možnosti „vratky“ vstupních poplatků. Platí, že čím déle se do fondu investuje, tím větší část vstupních poplatků, uhrazených na počátku, lze získat zpět. Po 30 letech investování jde o 100 % vstupního poplatku, který se postupně připíše k investici.

Od 1. 1. 2024 je v rámci dobrovolné části penzijního systému očekáváno zavedení tzv. dlouhodobého investičního produktu. Ten umožní investování se státní daňovou podporou za účelem budoucího přilepšení k důchodu i mimo penzijní fondy. „S EFEKTIKOU počítáme jako s optimálním nástrojem, jak investovat na stáří také s daňovým zvýhodněním, které dosud platilo pouze pro penzijní fondy a investiční životní pojištění. Tím se otevírají zcela nové možnosti, jak dlouhodobě budovat finanční majetek na přilepšení v důchodu. Nově to bude možné i pomocí produktů s vyšším výnosem, než jaký doručují staré typy penzijních fondů. Ty za uplynulých 10 let zhodnotily vklady svých klientů pouze o 1 % ročně, což po zohlednění inflace znamená 20% reálné znehodnocení zde uložených prostředků,“ odhaluje Ján Hanzo.

Pokud bude investor měsíčně odkládat 3500 korun po dobu 30 let do EFEKTIKY, při odchodu do penze v 65 letech by měl odcházet s částkou přesahující 4 miliony korun. Díky tomu by vedle státního důchodu pobíral navíc 40 tisíc měsíčně až po dobu 14 let.

Naproti tomu ve starém typu penzijního fondu, kde na důchod spoří stále většina Čechů (s 1% ročním výnosem), získá klient za stejnou dobu se stejnou částkou ani ne polovinu toho, co v prvním případě – pouze 1,6 milionu korun. Po zohlednění inflace (v průměru 2 % ročně) by kupní síla jeho peněz byla dokonce nižší než v době, kdy je odkládal, a 40tisícová měsíční renta by mu nevystačila ani na 5 let.

Podmínkou snížení daňového základu až o 48 tisíc korun ročně (s daňovou úsporou až 7200 korun ročně) z investice zařazené do dlouhodobého investičního produktu je volba poskytovatele s příslušnou licencí od České národní banky, kterou INVESTIKA i její fondy včetně EFEKTIKY disponují, dále investování po dobu alespoň 10 let a výběr finančních prostředků nejdříve v 60 letech věku investora.

Výhody investování s fondem EFEKTIKA

Diverzifikace – Portfolio více než 500 akcií napříč odvětvími omezuje riziko vývoje jednotlivých akcií a odvětví i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií.

– Portfolio více než 500 akcií napříč odvětvími omezuje riziko vývoje jednotlivých akcií a odvětví i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií. Atraktivní zhodnocení – Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně.

– Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně. Dostupnost – Investovat lze už od 100 Kč pravidelně či jednorázově.

– Investovat lze už od 100 Kč pravidelně či jednorázově. Měnové zajištění – Index S&P 500 se obchoduje v dolarech, ale do fondu EFEKTIKA se investuje v korunách. Výběrem měnově zajištěné třídy fondu se investor zbaví rizika nepříznivého dopadu vývoje kurzu koruny k dolaru na výnos.

– Index S&P 500 se obchoduje v dolarech, ale do fondu EFEKTIKA se investuje v korunách. Výběrem měnově zajištěné třídy fondu se investor zbaví rizika nepříznivého dopadu vývoje kurzu koruny k dolaru na výnos. Odměna za vytrvalost – Možnost postupné vratky vstupního poplatku, která se zvyšuje s délkou investice. Ten po 30 letech investování získá klient zpět ze 100 %

