Bitcoin za 50 tisíc už v lednu. HODLíme už deset let. Týden v kryptu

Společnost Matrixport Research očekává, že pokud americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválí bitcoinový burzovně obchodovaný fond (ETF), cena bitcoinu překoná v lednu hranici 50 000 dolarů (1,115 milionu korun). Šance na povolení fondu hned v lednu je dle Matrixportu pětadevadesát procent.

Tak vysokou ji vidí mimo jiné proto, že manažeři největšího z žadatelů o schválení ETF – Blackrock – se už se několikrát sešli s vedením SEC, aby projednali detaily fungování fondu. S komisí se navíc schází i další z žadatelů, společnost Grayscale, která by ráda přeměnila svůj fond Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) na bitcoinový ETF.

Analytici se domnívají, že komise o budoucnosti bitcoinových ETF bude rozhodovat mezi 8. a 10. lednem. Na její verdikt čeká přes dvanáct žádosti o takový ETF a předpokládá se, že bude kladný. Spíš jako hlavní neznámá vypadá, jestli komise schválí pro začátek jen fondy několika vybraných společností a ke zbývajícícm se vrátí později, nebo stanoví všem žadatelům jedno datum, od kterého můžou ETF spustit.

Společnost Bitwise, další ze žadatelů, schválení věří natolik, že už na svůj bitcoinový ETF představila poutavou televizní reklamu.

Plaťte si bitcoinem, kryptem, hovězím

V průlomovém prohlášení potvrdila argentinská ministryně zahraničních věcí Diana Mondinová, že vláda její země je ochotná akceptovat i smlouvy denominované v bitcoinech. Podle mnoha lidí to je klíčový moment pro právní uznání bitcoinu v Argentině.

„A taky v jakémkoli jiném kryptu a/nebo v jednotkách, jako jsou kila hovězího nebo litry mléka,“ dodala Mondinová. Dlužník zkrátka musí splatit v dohodnuté měně, bez ohledu na to, jestli je to v Argentině zrovna zákonné platidlo.

Oznámení přichází měsíc poté, co Javier Milei vyhrál prezidentské volby. Jeho kladný vztah k bitcoinu je známý. Řekl ostatně, že bitcoin „představuje návrat peněz k jejich původnímu tvůrci, soukromému sektoru,“ a že „brání politikům, aby vás okrádali prostřednictvím inflace“.

Ačkoli podrobnosti je třeba ještě ujasnit, představuje prohlášení Mondinové zásadní krok v legitimizaci bitcoinu jako uznávaného prostředku pro uzavírání formálních dohod v Argentině. Navíc může zafungovat jako katalyzátor, který povzbudí další země, aby zvážily včlenění bitcoinu do své legislativy.

HODLíme už deset let

Před deseti lety, 18. prosince 2013, vzniklo dnes už legendární slovo HODL. To používají miliony uživatelů kryptoměn po celém světě, když chtějí říct, že drží a neprodávají. Jak už to tak bývá, legendy se často rodí nenápadně, někdy i z omylů.

To takhle přišel člověk s přezdívkou GameKyuubi posilněn trochou whisky domů a napsal na diskusní fórum Bitcointalk příspěvek o tom, jak neumí obchodovat, že prodává brzy a nakupuje pozdě. Chtěl všem doporučit, aby s bitcoinem neobchodovali, ale jen ho drželi. Začátek příspěvku vypadá nějak takto:

„I AM HODLING. Napsal jsem tennadpis dvakrát, poprvé jsem to napsal špatně. Pořád je to špatně. GF je venku v lesbickém baru, BTC se hroutí, PROČ DRŽÍM? ŘEKNU TI PROČ. Protože jsem špatný trader a VÍM, že jsem špatný trader. Jo, vy dobří obchodníci si můžete všimnout vzestupů a pádů pit pat piffy wing wong wang nebo tak a vydělat millino dolarů jistě není problém, brácho…“

Dál už je to na vysílání až po 22. hodině, ale to není podstatné. Legenda se zrodila, uživatelé fóra se okamžitě chytli, nové slovo se šířilo jako lavina a HODL už s námi zůstane navždy.

Ty transakce nás vyjdou draho

Podle údajů BitInfoCharts činil průměrný transakční poplatek k 17. prosinci téměř 40 dolarů (skoro 900 korun) a data z mempool.space ukazují, že zásoba nevyřízených transakcí se trvale pohybuje okolo 350 tisíc transakcí. Ty s deklarovaným poplatkem v jednotkách dolarů jsou naprosto bez šance na realizaci.

A zatímco mnozí jsou naštvaní na ordinals, které jsou důvodem nejvyšších cen za posledních 20 měsíců, další tvrdí, že dvouciferné poplatky jsou pouze ochutnávkou věcí příštích: „Poplatky jsou teď vysoké uměle a dočasně kvůli šaškárně s JPEGy, ale není to nic jiného než pohled do budoucnosti. Škálování se nemá dít na první vrstvě,“ napsal populární komentátor Hodlonaut v jednom z mnoha příspěvků na toto téma na síti X (Twitter).

„Mnoho uživatelů z toho bude zmatených, naštvaných a připravených opustit bitcoin. Nemají samozřejmě žádné dovolání, protože není koho obviňovat, není po kom žádat náhradu; to je přece normální stav sítě. Pravidla se dodržují a jsou to pravidla, se kterými jste souhlasili,“ píše další komentující na X.

Ze situace mají na rozdíl od běžných uživatelů radost bitcoinoví těžaři. Ti totiž nyní běžně inkasují za každý vytěžený blok okolo dvou bitcoinů na poplatcích navíc nad rámec pevné odměny 6,25 bitcoinu.

Solana přeskočila ethereum

Solana v poslední době zaznamenala pozoruhodný úspěch. Kryptonovinářka Laura Shinová uvádí, že denní objem stablecoinových převodů zaznamenal v prosinci pozoruhodný 600procentní nárůst. Tento růst, díky němuž objem dosáhl 16,6 miliardy dolarů (370 miliard korun), katapultuje solanu před dosavadní jedničku ethereum.

Přitom v roce 2022 se denní objemy převodů na solaně pohybovaly jen mezi 33 a 743 miliony dolarů a nikdy nepřekročily miliardovou hranici.

„Tenhle nárůst objemu transakcí se stablecoiny svědčí o zvýšené aktivitě a likviditě v ekosystému solana. Pomáhá tomu i nedávná integrace euromince (EURC) od společností Circle, která je i emitentem dolarového stablecoinu USDC,“ říká Nirmal Krishnan, vedoucí technického oddělení společnosti Artemis.

Dopad vývoje je patrný i na kurzu solany. Od září posílila o úctyhodných 430 procent, když se z 18 dolarů (400 korun) za minci vyšplhala už na 90 dolarů (2000 korun). Ethereum za stejné období přidalo „jen“ asi 50 procent a bitcoin 70 procent.

Rychlovka pod čarou: V létě se zdálo, že Slováci se zbaví šílených daní z prodeje kryptoměn. O pár měsíců a jedny volby později je všechno jinak a vypadá to, že budou dál platit daň okolo 40 procent.

