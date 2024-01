Bitcoinu zkazila narozeniny kachna a ETF je za rohem. Týden v kryptu

Bylo 3. ledna 2009, přesně 19 hodin, 15 minut a 5 vteřin. Tehdy byl vytěžen první bitcoinový blok a s ním i prvních 50 bitcoinů, čímž začal fascinující příběh nových peněz nezávislých na státech.

Takzvaný blok Genesis nese pořadové číslo nula a obsahuje v sobě dnes už kultovní text: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.“ Byl to titulek z první strany Timesů a kromě toho, že je jakousi „časovou známkou“, záměrně nebo nezáměrně, ale určitě vtipně odkazuje na vládní podporu bank za finanční krize, která v té době zachvátila svět.

K letošním narozeninám bitcoin dostal zprávu, že navzdory očekáváním nebudou teď v lednu schválena bitcoinová ETFka. A tak se oslavenec propadl o víc než 11 procent. Brzy se ale ukázalo, že jde o falešnou zprávu, a druhý den už byla cena zase tam, kde před propadem.

Zažili jsme tak menší déjà vu. Podobná kachna, jen pro změnu oznamující schválení ETF, vystřelila v říjnu loňského roku cenu o 10 procent nahoru.

Ani tentokrát pravděpodobně nešlo o chybu nebo omyl, ale spíš o cílenou manipulaci. Twitterový účet Bitcoin News upozornil na podivnou náhodu:

Víte, že Ťi-chan Wu [Jihan Wu], zakladatel výrobce ASIC minerů Bitmain a nechvalně proslulý zastánce velkých bloků za bitcoinových „válek o velikost bloků“, je taky spoluzakladatel Matrixportu, firmy, která vydala dnešní poplašnou zprávu o zamítnutí ETF?

Ke schválení ETF by mělo podle všech signálů dojít během nejbližších dní. Jak to nakonec dopadlo, si povíme v příštím Týdnu v kryptu.

Bankéři se chtějí přiživit na bitcoinových ETF

Banka JPMorgan a její šéf Jamie Dimon jsou dál za klauny. Dimon je navenek odpůrcem kryptoměn a bojovníkem proti nim: „Vždycky jsem byl hluboce proti kryptoměnám, bitcoinům atd.,“ řekl v prosinci během slyšení v americkém Senátu. Dobré jsou podle něj jen zločincům na praní peněz a na vyhýbání se daním. „Já být vláda, zakážu to.“

Minulý pátek ale vyšlo najevo, že jeho banka bude hrát klíčovou roli pro bitcoinový ETF společnosti BlackRock.

A podle lidí obeznámených se situací jedná o angažmá v ETF i další gigant – Goldman Sachs. Podle těchto zdrojů, které chtějí zůstat v anonymitě, společnost jedná o tom, že se stane autorizovaným účastníkem neboli AP pro burzovně obchodované fondy. Jedná se o jednu z nejdůležitějších úloh v odvětví ETF s mnohamiliardovým obratem, která zahrnuje vytváření a odkupování akcií ETF, aby se zajistilo, že produkty budou v souladu se svými podkladovými aktivy.

Slovensko: z euforie na dno

Slováci loni v červenci oslavovali, že už nebudou zemí s jedním z nejvyšších zdanění kryptoměn na světě. Novelu zákona o daních z příjmů, která snižovala daň při prodeji krypta, už schválila i Národní rada.

Jenže pak volby vyhrál Robert Fico a všechno je jinak. Novela je zrušená a už tak šílené daně se ještě o procentní bod zvýšily. Kdo prodá kryptoměny, zaplatí daň od 34 do 40 procent. Je to kombinace daně z příjmu (19 až 25 procent) plus 15 procent zdravotní odvody.

Slovenská vláda sní vlhký sen, jak jí tato daň za letošek vynese 33 milionů eur (přes 800 milionů korun). Že je to totální nesmysl, je vidět z čísel let minulých – za rok 2022 se na téhle dani vybralo pouhých 645 tisíc eur (15,8 milionu korun) a za rok 2021, který byl z pohledu krypta super úspěšný, se vybralo 4,6 milionu eur (113,3 milionu korun). Proč by letos Slováci měli zaplatit sedmkrát víc než ve skvělém roce 2021?

Další burza má problém s anonymitou

Burza OKX na konci prosince oficiálně oznámila, že stáhne řadu obchodních párů zahrnujících i nejznámější mince zaměřené na ochranu soukromí Monero a Zcash.

„V zájmu zachování robustního prostředí pro spotové obchodování neustále monitorujeme výkonnost všech uvedených obchodních párů a pravidelně přezkoumáváme jejich kvalifikaci pro zařazení do seznamu,“ uvedla OKX v oznámení. Firma dodala, že rozhodnutí dělá na základě zpětné vazby od uživatelů.

Tomu se dá věřit u obskurních tokenů, které se špatně obchodují, ale u Monera či Zcashe bude pravděpodobně problém jinde. V jejich anonymitě. Tyto kryptoměny totiž umožňují provádět anonymní transakce, kde jsou narozdíl třeba od bitcoinu odesilatel i příjemce nevystopovatelní. A protože to je trnem v oku mnoha států a jejich vlád, je docela možné, že burza dostala „dobře míněnou radu“, aby se těchto mincí zbavila, pokud nechce mít problémy s regulátory.

Podobně už v minulosti reagovala třeba burzy Huobi nebo Binance. Druhá jmenovaná oznámila plán na vyřazení těchto mincí v květnu 2023, ale v červnu nakonec své rozhodnutí zrušila.

První letošní hack: 81 milionů dolarů

Platforma Orbit Chain, která komunikuje a provádí transakce s různými blockchainy, přišla o 81 milionů dolarů, když hackeři zneužili cross-chain bridge této platformy.

Hackerský útok potvrdila platforma v příspěvku na síti X a uvedla, že výnosy z útoku byly odeslány do mnoha ethereových peněženek. V těchto peněženkách se v současné době nachází 26 741,6 ETH (64 milionů dolarů, což je asi 1,4 miliardy korun) a přibližně 18 milionů dolarů (asi 405 milionů korun) ve stablecoinu DAI. Orbit Chain dodal, že tyto prostředky se nyní nehýbou.

Podle údajů serveru DefiLlama celková hodnota uzamčených peněz na Orbit Chainu klesla ze 152 milionů USD na 71 milionů dolarů, přičemž čistý odliv se rovná zmíněným 81 milionů dolarů (1,82 miliardy korun).

Dodejme, že podle analytiků bezpečnostní aplikace De.Fi přišli uživatelé kryptoměn v minulém roce kvůli nejrůznějším podvodům a hackům o téměř dvě miliardy dolarů (45 miliard korun).

Rychlovka pod čarou: Trhu s bitcoinmaty dál vládne česká firma General Bytes. V prosinci přidala 120 strojů a celkem jich má po světě už 10 719. To je zhruba třetina všech bitcoinmatů na planetě.

