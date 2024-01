Kam investovat? Příležitosti roku 2024 očima expertů

Zdá se, že centrální banky letos postupně sníží úrokové sazby. Taková situace obecně přeje investicím do dluhopisů. Logika je jednoduchá: kdo nakoupí teď s kuponovým výnosem na současné úrovni, bude mít po snížení úrokových sazeb výhodu. Vedle solidního kuponového výnosu, který může v některých případech i snadno překonat aktuální míru inflace, se může těšit i na růst nominální hodnoty dané obligace.

Už loni se vrátily ke svým maximům i akciové trhy. Kdo během jejich poklesu v první polovině roku nakoupil, zcela jistě má nyní v investičním portfoliu černo. Svědčí o tom i odpovědi některých zkušených investorů v anketě. Na druhou stranu to znamená, že letos nelze čekat nijak zázračný růst akciových trhů. Stále ale není pozdě do nich naskočit a například akcie technologických gigantů mají v portfoliu investorů podle oslovených expertů stále své místo.

Podstatný ovšem bude i geopolitický vývoj. Velkou hrozbu dále představuje těžko predikovatelný vývoj kolem Ruskem vyvolaného konfliktu na Ukrajině a souvisejících ekonomických sankcí vůči Kremlu, ale i stále probíhající války Izraele s hnutím Hamás a především dlouhodobě nestabilní situace mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem, který je největším výrobcem čipů na světě. Jakákoli eskalace může mít významné dopady na globální trhy.

Oproti loňsku se letos naopak může výrazněji dařit kryptoměnám, především pak té hlavní: bitcoinu. Po takzvané kryptozimě, kterou bitcoin loni prošel s minimem u hranice 400 tisíc korun, očekávají letos analytici oživení růstu jeho hodnoty. A to nejen vlivem možného schválení prvního bitcoinového ETF (burzovně obchodovatelného fondu) na americkém trhu, ale především v dubnu očekávaného halvingu.

Bez ohledu na predikce ovšem stále platí poučka, že výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Každý investor by tak měl zodpovědně spravovat své portfolio tak, aby co nejvíce minimalizoval riziko výkyvů na trzích. Své finance by tedy měl dělit nejen mezi jednotlivé investiční instrumenty (dluhopisy, akcie, kryptoměny, nemovitosti...), ale ideálně i lokálně (americké, evropské, čínské akcie...). Kdo si na takovou aktivní správu portfolia netroufne či na ni nemá čas, může využít investic do různých fondů, které tato rizika samy ošetřují.

Pojďme už ale k věci. Expertů, kteří se už loni ve svých odhadech, co čeho investovat, nadmíru úspěšně trefili, jsme se po roce zeptali na totéž:

Do čeho se podle vás vyplatí investovat v roce 2024? Čemu se naopak doporučujete obloukem vyhnout?

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

-2 + -

Rok 2024 bude rokem ve znamení snížení úrokových sazeb na významných trzích pro českého investora, to jest na americkém trhu Fedem, na evropské scéně od Evropské centrální banky (ECB) a i České národní banky (ČNB), která s tím začala už letos na konci prosince. Z toho vyplývá, že by měli klienti aktivně přistoupit k investicím a nenechat peníze na vkladových produktech. Pokud je tam nechají, další otočku vkladu již budou provádět za nižší úrokové sazby a zároveň je pravděpodobné, že mezitím vzrostou ceny ostatních rizikovějších aktiv (jak dluhopisů, tak akcií), takže by naskakovali do trhu za méně výhodnou cenu.

Pro konzervativnějšího investora by měly být dluhopisy klidnější volbou, přičemž jejich cenu bude podporovat pokles sazeb. Zároveň díky současné vysoké úrovni sazeb dluhopisy nesou ještě vyšší kuponový výnos, než tomu bude v budoucnu. Toto vše by se mělo v průběhu roku utahovat, pokles výnosů tak povede k růstu ceny a klient by měl realizovat zisk – zvážil bych investici do dluhopisového fondu, protože aby si člověk sám namíchal dluhopisové portfolio, potřeboval by velký objem peněžních prostředků, aby mohl diverzifikovat.

Zároveň očekávám i růst akciového trhu, i když po současné jízdě nahoru nemusí být začátek roku 2024 pro akcie jen pozitivní a může dojít k určité korekci. Ale pro dlouhodobého investora to přesně bude čas nastoupit i do akcií, neboť v delším horizontu budou akcie opět nejvýkonnější složkou portfolia.

Ze sektorů se nám nadále líbí vybrané technologické akcie (Snowflake, Google, Amazon, Qualcomm, Ionos), věříme i klasičtějším sektorům ekonomiky (GM, Boeing, Volkswagen), jsme stále pozitivní na evropský realitní rezidenční sektor, investujeme do těžařů technických kovů (Freeport- měď, SQM-lithium), díky poklesu sazeb by měly růst i akcie závislé na dluhovém financování (například provozovatelé elektráren z obnovitelných zdrojů – Nextera, Enphase). Regionálně po dlouhých outflow z čínského trhu se domnívám, že by mohl přijít růst i na trhu v Hongkongu.

Především ale pro rok 2024 platí: investovat a nespořit!

Anna Píchová

vedoucí analytického oddělení Cyrrus

-2 + -

Hlavním tématem i nadále bude stav globální ekonomiky, potažmo té americké. Většina ekonomů prognózuje zpomalení růstu, podle některých by se do drobné recese měla dostat i americká ekonomika. To je také scénář, ke kterému se přikláním. Co se týče vývoje na hlavních akciových indexech, tak tam počítám s vývojem „do boku“, tedy s poklesy a růsty dle příchozích zpráv a změn v očekávání, tedy obdobně jako jsme viděli v druhé polovině loňského roku.

Myslím si, že bude zajímavé do akciového portfolia letos přidat více defenzivních titulů jako zdravotnictví nebo utility. Špatně na tom nemusí být ani některé technologické firmy, které by mohly těžit z AI, případně kybernetickou bezpečnost. Tady ale opatrně s ohledem na vysoké valuace.

Kdo by chtěl portfolio rozšířit i mimo akcie, tak se nabízí příležitost na dluhopisech, a to těch s vyšší durací. Tedy do portfolia zařadit delší splatnosti, doporučuju porozhlédnout se po nějakém fondu/ETF s tímto zaměřením.

Jaroslav Šura

investor

+2 + -

Zajímavý a hlavně bezpečný výnos přinesou kvalitní dluhopisy. Inflace je zjevně na ústupu a centrální banky budou snižovat úrokové sazby. Větší nejistota může panovat na akciových trzích. Klíčový americký index NASDAQ 100 je opět na maximech, valuace dosti předbíhají budoucnost.

V případě větší korekce bych si opět vsadil na technologické firmy zaměřené na cloud a umělou inteligenci typu Microsoft, Amazon... Na českém trhu mám zainvestováno do akcií Komerční banky, tučné dividendy a podhodnocenost akcií jsou zřejmé.

Naopak důrazně nedoporučuji nákup dluhopisů neznámých firem, které nejsou obchodované na burzovním parketu a mají pochybnou historii.

Vývoj akcií Microsoft Corporation Zdroj: peníze.cz

Martin Mašát

ekonom finanční skupiny Partners

-2 + -

Stále platí, že výnosy dlouhodobých českých státních dluhopisů jsou kolem čtyř procent, což je hodnota, kterou jsme v tomto tisíciletí zažili jen pomálu. A protože inflace se velice brzy usadí kolem tří procent, budou i tyto konzervativní investice reálně zhodnocovat majetek investorů.

Co se týče dynamičtějších investic, tak bych se určitě nebál ani akcií, které sice v roce 2023 dohnaly své ztráty z předešlého roku způsobené energetickou krizí a válkou na Ukrajině, ale v průměru nejsou nijak předražené. Čeká nás navíc období snižování sazeb a poklesu cen komodit a energií, což vše bude hrát do karet akciovým investicím, u kterých by se opět výkonnost mohla navrátit k dlouhodobým průměrům kolem osmi až deseti procent.

Negativní názor mám právě na komodity, které v současné zpomalující ekonomice nebudou mít na růžích ustláno.

Jan Traxler

privátní investiční poradce a zakladatel fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV

-1 + -

Uplynulý rok se dařilo v podstatě všemu a až příliš. Takže letos bych byl v očekávání opatrnější. Všichni nyní vyhlížejí pokles úrokových sazeb u nás i ve světě. Levnější peníze by měly nakopnout ekonomiku. Jenomže tohle očekávání už se výrazně promítlo do růstu cen tradičních aktiv (akcií a dluhopisů).

Rok 2024 by měl být v konečném zúčtování nadále příznivý pro dluhopisové fondy, které s velkou pravděpodobností přinesou větší zhodnocení než úroky na spořicích účtech, které budou letos klesat. Stejně tak i akcie asi mají v průměru prostor během tohoto roku dál o něco posílit. Ale tady to určitě nebude žádná hladká jízda a výnosy už nebudou tak závratné jako loni. Podobně bych řekl, že i zlato, bitcoin a další komodity vyčerpaly svůj potenciál.

Dobré investiční příležitosti nyní vidím hlavně u neburzovních aktiv. Realitní trh vyhlíží oživení. Na trh se vracejí kupci. Ceny se brzy stabilizují a začnou pozvolna stoupat. První pololetí vnímám jako ideální načasování pro nákup bytu. Stejně tak pro vstup do nemovitostních fondů, kde se navíc časem do ocenění začnou pozitivně projevovat klesající úroky u úvěrů.

Ještě větší perspektivu spatřuji nyní v různých private equity investicích. Zatímco ceny akcií na burze už výrazně stouply, ocenění privátních firem poroste se zpožděním, až podle skutečných hospodářských výsledků. A i zde se bude navíc do ocenění pozitivně projevovat pokles úroků (nižší diskontní míra).

Žhavý tip na rok 2024 jinak nemám. Jestli víc poroste ta či ona akcie, to opravdu netuším. S privátními klienty i v rámci našeho multi-fondu Otakar nám jde hlavně o stabilitu výnosů, takže nespekulujeme a držíme se vyvážené diverzifikované strategie – investujeme do nemovitostí, půdy, dluhopisů, akcií na burze, private equity fondů i dalších alternativ.

Marek Malina

analytik investiční platformy Portu

-1 + -

Nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, jak se budou vyvíjet finanční trhy v budoucnosti. Před rokem se investoři a analytici shodovali, že rok 2023 by mohl patřit dluhopisům a naopak, že akciím se kvůli vysokým úrokovým sazbám dařit nebude. Opak byl pravdou.

Jelikož se akciové trhy ze svých propadů v podstatě zotavily, investoři by neměli počítat s tak dobrým rokem, jaký byl ten loňský. Zejména americké a technologické akcie se mohou jevit i vzhledem k napjaté makroekonomické (ale i geopolitické) situaci poměrně drahé. Naopak akcie menších společností mají stále co dohánět a v prostředí nižších sazeb se jim může opět dařit.

Lepší zítřky mohou mít před sebou i rozvojové trhy, které svým výkonem výrazně zaostávají. Příkladem je Čína, jejíž akcie se obchodují na úrovních před 14 lety. Druhé největší světové hospodářství se ale bude muset nejprve vyrovnat s mnoha ekonomickými problémy a získat si zpět důvěru investorů. I z tohoto důvodu je velmi důležité nemít investiční portfolio zaměřené pouze na jeden trh, ale mít jej diverzifikované napříč trhem i z hlediska geografie.

S výhledem na další snižování inflace by se měla dále uvolňovat monetární politika a snižovat úrokové sazby, čehož následkem by měly být nižší výnosy na dluhopisech. Jelikož výnosy a cena dluhopisů mají inverzní vztah, může se v roce 2024 dluhopisům dařit. Pokud budou přetrvávat zvýšená makroekonomická rizika, můžeme počítat i s novými maximy zlata. Býčí nálada zase může podpořit poptávku po rizikových aktivech, jako jsou kryptoměny.

Rok 2024 bude tak bude podle nás přát vyváženým diverzifikovaným portfoliím, která budou obsahovat různé akciové trhy a sektory stejně jako dluhopisy. Může se jednat například o známou investiční strategii 60/40 (60 % portfolia akcie, 40 % dluhopisy). To nejdůležitější ale zůstává: pokud někdo investuje dlouhodobě a pravidelně, úspěšný výsledek se dostaví.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

0 + -

Které akcie se v roce 2024 dočkají největšího zhodnocení? Alespoň tedy podle porovnání nynější ceny a cílové ceny za 12 měsíců v konsensu mezinárodních analytiků, jak jej zachycuje Bloomberg?

Z globálních firem s vůbec největší tržní kapitalizací (tedy z takzvaných megacap firem) by se nejvíce mělo dařit čínskému technologickému obru Tencentu, jemuž analytici v roce 2024 předpovídají více než padesátiprocentní zhodnocení. Následuje britský petrochemický gigant BP a Nvidia, jež se má i v příštím roce vézt na vlně AI-mánie. Oba tyto tituly mají zhodnotit o více než 30 procent. Investoři by se naopak měli obloukem vyhnout akciím třeba takového Intelu, případně spekulovat na jejich pokles.

Ze všech amerických firem – nyní tedy už bez ohledu na tržní kapitalizaci – si má nejvíce polepšit společnost SC Pharmaceuticals, a to takřka o 200 procent. Zaměřuje se na inovace ambulantní péče o pacienty s akutními zdravotními problémy. Zhodnocení přes 195 procent se mají dočkat ještě akcie biotechnologické firmy Puretech Health, jež se zaměřuje na rozvoj léčiv a terapií pro boj s vážnými chorobami, a firmy Blink Charging, zaměřující se na budování sítí nabíjecích stanic pro elektromobily.

Ze všech evropských firem věří analytici nejvíce švýcarské sociální platformě A Small World, jež dává dohromady zejména finančně dobře situované jedince, kteří holdují cestování a jdou s dobou. Její akcie by měly v roce 2024 přidat rovněž takřka 200 procent. Zhodnocení 190 procent by měla nabídnout irská společnost Fusion Fuel Green, která rozvíjí technologie založené na zeleném vodíku.

Z titulů zahrnutých do hlavního ukazatele pražské burzy, PX, si má nejvíce polepšit Colt, následovaný Erste Bank a Philip Morris. Pozor, akcie ČEZ se podle analytiků propadnou. Samozřejmě ale platí, že je třeba to brát s rezervou: i analytici se mohou mýlit. Ale to každý.

