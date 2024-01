Kolik vydělal váš penzijní fond? Máme nové porovnání

Fondům doplňkového penzijního spoření se v roce 2023 mimořádně dařilo. Ty nejodvážnější (nazývané dynamické, akciové či růstové) vydělaly až 30 procent. Zajímavé výnosy ale loni přinesly i ty nejméně rizikové, tedy konzervativní či dluhopisové fondy. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services.

Analýza porovnala všech 36 účastnických fondů od devíti penzijních společností na trhu. Jde o takzvané nové fondy – na důchod se státním příspěvkem se v nich snaží zhodnotit úspory přibližně 1,8 milionu lidí. Více lidí – 2,5 milionu – ještě stále zůstává ve starých („transformovaných“) fondech penzijního připojištění, jejichž výsledky budou známé až na jaře.

Výsledky účastnických penzijních fondů za rok 2023

Všechny fondy doplňkového penzijního spoření loni skončily s kladným výsledkem. „Je to dáno celosvětovým růstem finančních trhů, vyřešením energetické krize, prudce klesající inflací, mírným ekonomickým oživením a očekáváním klesajících úrokových sazeb,“ vysvětluje Robert Novoměstský, analytik Freedom Financial Services.

Králem loňského roku je fond NN Růstový s výnosem 31,1 %, druhý nejúspěšnější je Uniqa Akciový s 28,9 %. „Tyto fondy se zaměřují na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA. Hotovost drží jen minimální, což jim umožňuje být na rostoucím trhu maximálně zainvestován,“ vysvětluje Novoměstský. Třetí skončil fond ČSOB Dynamický se zhodnocením 23,4 %.

Nejvyšší výnosy obecně zaznamenaly fondy s dynamickou strategií, uprostřed jsou fondy s vyváženou strategií a na nižších místech tabulky pak fondy konzervativní. Nicméně i konzervativním fondům se loni dařilo: nejlepší z této skupiny – Rentea dluhopisový – měl výkonnost 10,8 %, nad deset procent se dostaly také KB dluhopisový a ČS povinný konzervativní fond.

Robert Novoměstský podotýká, že u fondů s kratší historií je potřeba jejich aktuální výkonnost nepřeceňovat ani nepodceňovat, což je mimo jiné také případ dluhopisového fondu Rentea. Jejich kvalitu prověří až čas, tedy jejich fungování v různých ekonomických fázích.

Výsledky účastnických fondů za rok 2023 Penzijní společnost a účastnický fond Zhodnocení v roce 2023 NN Růstový 31,1 % Uniqa Akciový 28,9 % ČSOB Dynamický 23,4 % Conseq Globální akciový 21,9 % Generali Dynamický 21,4 % ČS Dynamický 19,3 % ČSOB Dynamický zodpovědný 17,7 % Rentea Akciový 17,4 % KB Akciový 16,7 % Allianz Dynamický 16,1 % ČSOB Vyvážený 15,9 % ČS Vyvážený 15,5 % Uniqa Vyvážený 15,1 % NN Vyvážený 14,6 % KB Vyvážený 14,3 % Generali Vyvážený 14,3 % Allianz Vyvážený 11,8 % Rentea Dluhopisový 10,8 % KB Dluhopisový 10,6 % ČS Povinný konzer. 10,2 % Generali Spořicí 9,8 % Conseq Target Bond 2035 9,8 % ČSOB Povinný konzer. 9,4 % ČS Etický 9 % ČSOB Pro penzi 8,6 % Conseq Dluhopisový 8,5 % Generali Povinný konzer. 8,2 % KB Povinný konzer. 8,2 % Rentea Povinný konzer. 8,1 % NN Povinný konzer. 8 % Uniqa Dluhopisový 7,4 % Uniqa Povinný konzer. 7,4 % ČSOB Garantovaný 7,3 % Allianz Povinný konzer. 7,1 % Conseq Povinný konzer. 6,8 % KB Peněžní 6,3 % Zdroj: Freedom Financial Services

Dlouhodobé výsledky účastnických penzijních fondů

Penzijní spoření je dlouhodobý produkt s horizontem dvaceti, třiceti let. Důležitější než výsledek za jeden rok je proto dlouhodobé průměrné zhodnocení. V tomto kontextu neměly masivní propady dynamických fondů v roce 2022 takový význam, protože dlouhodobě přinášejí klientům výnos průměrně kolem pěti až šesti procent ročně.

Z fondů s kompletní, tedy jedenáctiletou historií dosahuje nejlepšího dlouhodobého zhodnocení Conseq Globální akciový. Za období let 2013 až 2023 připsal klientům celkem 121,5 %, jeho roční průměr je 7,5 %. Druhý nejúspěšnější je fond ČSOB Dynamický (celkový výnos 92,5 %, v průměru 6,1 % za rok) a třetí ČS Dynamický (celkem 87,3 %, průměr 5,9 %).

U dvanácti fondů je dlouhodobé porovnání komplikovanější. Nevznikly totiž hned při startu nového systému v roce 2013, ale až později. Nemají tedy kompletní jedenáctiletou historii. V tabulce uvádíme, od kdy vykazují své výsledky.

Horší je to bohužel po započtení inflace – hlavně té hodně vysoké v letech 2022 a 2023. Analýza počítá s tím, že od roku 2013 do konce roku 2023 se peníze znehodnotily o 50,8 procenta (pokud inflace za loňský prosinec bude na úrovni sedmi procent, jak předpovídá ČNB).

Z fondů s kompletní historií má nejvyšší reálné zhodnocení (po započtení inflace) Conseq Globální akciový s 46,9 %. Druhý je ČSOB dynamický s 27,6 % a třetí ČS dynamický s 24,2 %. Vyvážené a především konzervativní fondy jsou po započtení inflace v minusu, jak ukazuje poslední sloupec tabulky:

Výsledky za celou dobu existence fondu Penzijní společnost, fond a období Celkem Průměr Reálný celkový výnos Conseq Globální akciový (od 2013) 121,5 % 7,5 % 46,9 % ČSOB Dynamický (od 2013) 92,5 % 6,1 % 27,6 % ČS Dynamický (od 2013) 87,3 % 5,9 % 24,2 % Generali Dynamický (od 2013) 66,3 % 4,7 % 10,3 % ČSOB Dynamický zodpovědný (jen od roku 2023) 17,7 % 17,7 % 10 % Uniqa Akciový (od 5/2020) 44,9 % 10,7 % 8,9 % NN Růstový (od 5/2015) 53,5 % 5,1 % 3,9 % Allianz Dynamický (od 2013) 55,5 % 4,1 % 3,1 % Conseq Target Bond 2035 (od 4/2022) 15,9 % 8,8 % 0,6 % KB Akciový (od 2013) 51,6 % 3,9 % 0,6 % ČS Vyvážený (od 2013) 47,2 % 3,6 % -2,4 % ČSOB Vyvážený (od 2013) 45,1 % 3,4 % -3,7 % Uniqa Vyvážený (od 2013) 39,8 % 3,1 % -7,3 % Rentea Akciový (od 7/2021) 18,9 % 7,2 % -7,3 % Generali Vyvážený (od 2013) 37,7 % 3 % -8,7 % Rentea Dluhopisový (od 7/2021) 14,5 % 5,6 % -10,7 % Conseq Dluhopisový (od 2013) 32,8 % 2,6 % -11,9 % ČSOB Pro penzi (od 7/2020) 14,8 % 4,1 % -12,5 % Allianz Vyvážený (od 2013) 31,1 % 2,5 % -13 % Rentea Povinný konzer. (od 7/2021) 11,2 % 4,3 % -13,3 % KB Peněžní (od 2/2020) 13,1 % 3,2 % -15,1 % KB Vyvážený (od 2013) 24,5 % 2 % -17,4 % ČS Etický (od 11/2017) 14,2 % 2,2 % -19,9 % NN Vyvážený (od 2/2015) 17,9 % 1,9 % -20,6 % Allianz Povinný konzer. (od 2013) 15,5 % 1,3 % -23,4 % ČSOB Povinný konzer. (od 2013) 14,1 % 1,2 % -24,3 % Conseq Povinný konzer. (od 2013) 14 % 1,2 % -24,4 % Generali Povinný konzer. (od 2013) 12,5 % 1,1 % -25,4 % Generali Spořicí (od 2013) 12 % 1 % -25,7 % Uniqa Povinný konzer. (od 2013) 10,9 % 0,9 % -26,5 % ČS Povinný konzer. (od 2013) 9,4 % 0,8 % -27,4 % NN Povinný konzer. (od 2013) 9,3 % 0,8 % -27,5 % KB Povinný konzer. (od 2013) 8,3 % 0,7 % -28,2 % Uniqa Dluhopisový (od 2013) 8 % 0,7 % -28,3 % ČSOB Garantovaný (od 2013) 7 % 0,6 % -29 % KB Dluhopisový (od 10/2015) 2,2 % 0,3 % -30,8 % U fondů, které fungují hned od roku 2013, jsou výsledky za celé období 2013-2023. U fondů, které vznikly později, uvádíme v závorce začátek období, od kterého začaly vykazovat svou výkonnost (pro zjednodušení jen měsíc). Zdroj: Freedom Financial Services

Obecně dál platí, že lidé s delším investičním horizontem (pozdějším odchodem do důchodu) by měli volit spíše dynamické fondy, zatímco lidé s kratším horizontem vyvážené nebo konzervativní fondy, připomíná Robert Novoměstský ze společnosti Freedom Financial Services.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

Jak změnit penzijní fond, když nevydělává

Co když váš fond dlouhodobě nepatří k těm nejvýkonnějším?

První možností je změnit strategii (typ fondu), tedy v rámci stejné penzijní společnosti přejít například z konzervativních fondů do vyvážených či dynamických. Novoměstský změnu doporučuje spíše klientům, kterým do důchodu zbývá delší doba. Těm, kteří do něj odejdou do pěti let, by přechod už spíše nedoporučil.

Druhou možností je přechod ke konkurenci – k jiné penzijní společnosti. Změnit ji lze i opakovaně. Jenom pozor: Když budete přestupovat mezi společnostmi častěji než po pěti letech (šedesáti měsících), budou vám za každý takový přestup účtovat poplatek 800 korun.

„Častější změny nebudou dávat smysl především u nízkých naspořených částek a konzervativních strategií na kratší horizont. Určitě by bylo přehnané reagovat změnou penzijní společnosti každým rokem podle výsledků za poslední předcházející rok,“ upozorňuje Novoměstský.

Změna společnosti není náročná. Stačí dojít do té, u které chcete mít své nové doplňkové penzijní spoření – a požádat o převod peněz.

„Stačí, aby klient komunikoval jen s námi, a my už naprostou většinu vyřídíme s původní penzijní společností za něj,“ říká například mluvčí NN Penzijní společnosti Martin Tesař. Stejně postupují i ostatní penzijní společnosti.

Nebojte se přejít ze starých fondů

Většina lidí v rámci takzvaného třetího pilíře stále ve starých („transformovaných“) fondech penzijního připojištění, které jim sice garantují, že (bez započtení inflace) nikdy nebudou v minusu, ale kvůli tomu investují tak opatrně, že se ani nedá mluvit o výnosu. To v dlouhodobém horizontu vede k devalvaci úspor. Lidé jsou pak překvapeni, že mají po mnoha letech spoření na důchod našetřeno relativně málo peněz.

S přesvědčováním, aby lidé přestoupili do novějšího doplňkového penzijního spoření a zvolili aspoň trochu odvážnější (potenciálně výnosnější) strategii, mají pomoci nová pravidla. Od letošního roku není potřeba předchozí smlouvu v transformovaném fondu rušit, a přitom lze vstoupit i do účastnických fondů.

Můžete tedy mít dvě smlouvy, i když státní podporu samozřejmě dostanete jenom na jednu – na tu, kterou si vyberete. O nové možnosti jsme psali podrobně: Zkuste nové penzijko, staré rušit nemusíte. Stát umožní obojí

Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho zrušila).

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora. Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem