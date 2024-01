Vytěžit bitcoin je snazší, mráz vypnul stroje. Týden v kryptu

Hned 11 spotových burzovně obchodovaných fondů (ETF) vázaných na bitcoin schválila minulý týden americká Komise pro cenné papíry (SEC). Jasnými vítězi souboje téhle jedenáctky jsou fondy, které nabízejí společnosti Grayscale, BlackRock a Fidelity.

Během třetího dne obchodování tahle tři ETF obsadila zhruba devět desetin trhu s přibližně 1,6 miliardami dolarů (36 miliard korun) z celkového objemu obchodování ve výši 1,8 miliardy dolarů (40,5 miliard korun).

Poražený mezi jedenáct společností s bitcoinovým ETF ani nepatří. Investiční gigant Vanguard, jeden z největších správců aktiv na světě, se rozhodl, že svým zákazníkům neumožní bitcoinovýá ETFka kupovat. Když to přes penzijní makléřský účet Vanguardu zkusí, vyskočí jim jen hláška „obchod nelze dokončit“. To ovšem někteří lidé nesou s nelibostí a začali z Vanguardu ve velkém vybírat své eníze.

Mluvčí společnosti sdělil, že „spotová ETF na bitcoiny nebude možné na platformě Vanguard zakoupit“ a že společnost nabídku bitcoinových ETF ani jiných produktů souvisejících s kryptoměnami, nemá v plánu zavést. Tak schválně, jak dlouho?

Bitcoin je druhý, stříbro má až bronz

Od svého schválení jsou spotová ETFka bitcoinu na vzestupu. Je jim jen něco přes týden, ale už teď je bitcoin co do objemu drženého ETFky druhou největší komoditou. Ze druhé pozice tak odsunul stříbro.

„Bitcoinová ETF překonala v USA co do velikosti stříbro, odráží to značný zájem, který o ně trh má,“ řekl serveru The Block vedoucí derivátových obchodů burzy Bitfinex Jag Kooner. Podle společnosti CC15Capital teď bitcoinová ETF dohromady drží zhruba 647 651 bitcoinů, pod správou tedy mají majetek odpovídající 27,5 miliardy dolarů (asi 619 miliard korun).

Největší co do objemu spravovaného ETFky zůstává mezi komoditami zlato. Fondy ho drží za zhruba 96,3 miliard dolarů (2,2 bilionu korun).

Za hlavní faktor rychlého úspěchu bitcoinových ETF je považována konverze fondu GBTC společnosti Grayscale na ETF. Podle Koonera „přeměna stávajícího bitcoinového trustu společnosti Grayscale na ETF přes noc vytvořila největší bitcoinové ETF na světě“.

Obtížnost těžby bitcoinu klesla o čtvrtinu

Hashrate bitcoinové sítě klesl za posledních několik dní přibližně o 25 procent. Stalo se to poté, co v Texasu udeřily třeskuté mrazy a provozovatel tamních elektrických sítí ERCOT požádal místní těžaře o omezení těžby.

Údaje společností MiningPoolStats a Blockchain.com ukazují, že hashrate klesl z přibližně 600 EH/s v pátek na 450 EH/s v úterý, což se shoduje s varováním před extrémně chladným počasím 14. až 17. ledna, které vydal správce texaské infrastruktury pro distribuci elektřiny.

Po varování následovaly v neděli, pondělí a úterý oficiální výzvy k šetření. „Očekává se, že zítra ráno budou kvůli pokračujícím mrazivým teplotám, rekordní poptávce a nezvykle slabému větru provozní rezervy nízké,“ psal ERCOT. „Žádáme texaské podniky i obyvatele, aby pokud možno omezili spotřebu elektřiny.“

„Mnoho těžařů bitcoinů v Texasu, včetně společnosti Marathon, v posledních dnech omezilo provoz, aby v nynějších mrazech podpořili texaskou rozvodnou síť a občany. A přesně takhle by to má fungovat,“ komentoval to viceprezident společnosti Marathon Charlie Schumacher. „Těžaři bitcoinů jsou – mimo jiné – i technologické řešení pro energetický sektor. V Texasu slouží jako základní zátěž, kterou lze v případě krize během několika minut omezit a uvolnit tak energii pro ostatní.“

Venezuela končí s petrem

Venezuela v pondělí, víc než pět let po spuštění, ukončí provoz své kryptoměny petro (PTR), uvádí Patria, jediná platforma, kde bylo možné s petrem obchodovat.

Prezident Nicolas Maduro spustil petro v únoru 2018, aby podpořil národní měnu bolívar za hospodářské krize, kterou v zemi ještě zhoršily americké sankce. Token, který měl být krytý bohatými zásobami ropy, byl ještě před spuštěním vnímán kontroverzně a opozicí ovládaný kongres dokonce prohlásil, že půjčovat si na ropné rezervy je nezákonné.

Posledním hřebíčkem do rakve petra byl korupční skandál kvůli finančním nesrovnalostem kolem využívání kryptoaktiv pro ropné operace, který loni vedl k rezignaci „lidového ministra ropy“ (ministro del poder popular de petróleo) Tarecka El Aissamiho,“ uvedla agentura AFP. Podle jedné ze zpráv se všechna zbývající petra převádějí na churavějící bolívar.

Salvadořanů platících bitcoinem ubývá

Výroční studie Středoamerické univerzity Josého Simeóna Cañase v Salvadoru zjistila, že aspoň jednou využilo loni bitcoin k nákupu zboží a služeb 12 procent Salvadořanů.

Průzkum se uskutečnil v prosinci a zahrnul rozhovory s 1280 respondenty.

Zhruba polovička jich uvedla, že transakcí s bitcoinem provedla jedenkrát až třikrát, pětina využila bitcoin pro transakce desetkrát a vícekrát. Mezi hlavní odvětví, kde lidé utráceli bitcoiny, patřily nákupy potravin (22,9 procenta) a supermarkety (20,9 procenta) a 15 procent celkových výdajů připadlo na veterinární kliniky.

Počet Salvadořanů používajících bitcoin ale zřejmě klesl. Týž průzkum prováděný o rok dřív totiž tvrdil, že si něco za bitcoin koupilo 24,4 procenta obyvatel.

Salvador se před víc než dvěma roky stal první zemí, která uznala bitcoin jako zákonné platidlo. Dál je tu ale možné platit i dolarem, kterému dávají obyvatelé zatím přednost.

OSN se pere s tetherem

V pondělí zveřejněná zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu hovoří o nárůstu ilegální digitální ekonomiky v jihovýchodní Asii, zvlášť o tamějším „průmyslu kyberpodvodů“ (regional cyberfraud industry). „Jedním z nejoblíbenějších nástrojů lidí, co perou peníze přes kryptoměny, zvláště těch, kteří k tomu používají tether čili USDT na blockchainu TRON, se staly online platformy pro hazardní hraní, zejména ty provozované ilegálně,“ uvádí zpráva nazvaná Kasina a kryptoměny: hlavní hybatelé praní špinavých peněz, podzemního bankovnictví a kyberpodvodů ve východní a jihovýchodní Asii.

Společnost Tether reagovala prohlášením, že zpráva ignoruje roli USDT při pomoci rozvojovým ekonomikám. „Jsme zklamáni hodnocení OSN, které zdůrazňuje zapojení USDT do nezákonné činnosti a ignoruje přitom jeho roli v pomoci rozvojovým ekonomikám na rozvíjejících se trzích, které globální finanční svět zcela opomíjí jednoduše proto, že obsluha těchto komunit by pro něj nebyla výhodná,“ píše se v něm. „Tokeny Tether využívající veřejné blockchainy umožňují pečlivě sledovat každou transakci, což z nich činí pro nezákonné aktivity nepraktickou volbu.“

Rychlovka pod čarou: Na letošní konferenci BTC Prague přijede znovu hvězdný Michael Saylor, bitconový evangelista, jehož společnost Microstrategy ve velkém nakupuje do své rozvahy bitcoiny. Uvedli to organizátoři při představení první vlny vystupujících.

