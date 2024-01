Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2023. Známe výsledky

Nejvyšší výnosy v roce 2023 přinesly investorům akciové fondy. Hodnota indexu MSCI World, sestaveného z akcií 1600 největších firem na rozvinutých trzích, loni stoupla o 17,6 %. Tomu odpovídá i výnos většiny globálně zaměřených akciových fondů, které v průměru zhodnotily investorům majetek o 18 %.

Výnosy akciových fondů za rok 2023

Nejlepší výsledky zaznamenaly fondy zaměřené na technologické firmy. Extrémně nadprůměrně se dařilo zejména velkým americkým firmám (Apple +48 %, Microsoft +57 %, Alphabet +58 %, Amazon +81 %, Meta Platforms +194 %, NVIDIA +239 %). Také v Japonsku a na Tchaj-wanu v průměru stouply ceny akcií o 26 %.

Z akciových fondů nabízených v České republice přinesl loni nejvyšší zhodnocení Invesco Metaverse s výnosem 53 %, následují fondy Franklin Technology a Allianz Global Artificial Intelligence s výnosem 51 %. Do desítky nejlepších se vměstnalo i několik fondů zaměřených na rozvíjející se Evropu – tam velkou roli hraje zejména Polsko, kde v průměru stouply ceny akcií o 30 %.

Deset nejvýnosnějších akciových fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Invesco Metaverse Fund CZK LU2484078758 53,27 % Franklin Technology Fund USD LU0109392836 51,08 % Allianz Global Artificial Intelligence CZK LU1641601064 50,88 % BGF World Technology Fund USD LU0056508442 48,19 % Franklin Innovation Fund CZK LU2125249990 44,03 % Schroder ISF Emerging Europe EUR LU0106817157 42,77 % Generali Fond východoevropských akcií CZK IE00B3LHP168 41,71 % Conseq Invest Akcie Nové Evropy CZK CZ0008477049 41,55 % J&T Opportunity CZK CZ0008473576 41,53 % BNP Paribas Disruptive Technology CZK LU1789409619 39,35 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Naopak loni se vůbec nedařilo akciovým fondům zaměřeným na Čínu. Tamní ekonomika prochází velkým útlumem. A čínským akciím nenahrává ani vysoké geopolitické napětí. Spousta investorů se po zkušenostech s Ruskem raději stahuje z Číny. Čínský akciový trh se sice jeví podhodnocený, ale důvěra investorů je slabá a hned tak se neobnoví.

Deset nejztrátovějších akciových fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Allianz China A-Shares USD LU1997245177 -24,28 % BNP Paribas Energy Transition EUR LU0823414635 -23,90 % BNP Paribas Ecosystem Restoration CZK LU2308192462 -23,82 % Templeton China Fund USD LU0052750758 -22,91 % Templeton China A-Share Fund USD LU2213484517 -21,74 % BNP Paribas China Equity USD LU0823426308 -20,39 % Amundi Funds China Equity A USD LU1882445643 -20,29 % BNP Paribas EARTH Equity CZK LU2192435027 -19,40 % Schroder ISF All China Equity USD LU1831875114 -18,33 % Schroder ISF China Opportunities USD LU0244354667 -18,27 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Očekávání pro rok 2024 jsou u akcií hodně různorodá. Většina analytiků se shoduje, že akciové trhy mají prostor k dalšímu růstu. Na druhou stranu zaznívá i hodně názorů, že akcie v USA i Evropě dnes vzhledem k úrokovým sazbám a úrokům u dluhopisů vůbec nejsou levné. Průměrný hrubý dividendový výnos u akcií v indexu MSCI World je pouhých 1,9 % a u amerického indexu S&P 500 dokonce jen 1,5 %. Úroky u dluhopisů jsou výrazně vyšší.

Akcie a akciové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investice. Pokud máte investiční horizont deset a více let, má smysl dlouhodobě část portfolia investovat do akcií prostřednictvím globálně zaměřených akciových fondů či ETF, neboť hodnota firem dlouhodobě s inflací roste. Ale odhadovat výkonnost akciových fondů na roční periodě je čirá sázka do rulety.

Výnosy dluhopisových fondů za rok 2023

Po mnoha letech slabých výnosů těžily dluhopisové fondy z vysokých úroků a zároveň z očekávání, že úrokové sazby začnou brzy klesat.

Dluhopisové fondy v takovém prostředí nejen že inkasují vysoké úroky z dluhopisů, ale navíc se do zhodnocení pozitivně projevuje růst tržních cen dluhopisů. Když totiž klesají úrokové sazby, jsou starší dluhopisy nesoucí vyšší pevný úrok pro investora atraktivnější, takže jejich cena na burze roste.

Díky tomu dluhopisové fondy v ČR loni v průměru vydělaly investorům kolem osmi až devíti. Výnosy přes 10 % přinesly fondy zaměřené na rizikovější, takzvané high yield dluhopisy, nebo fondy orientované na dluhopisy na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Například měnově zajištěný fond Fidelity Funds – European High Yield vydělal skoro 16 %.

Vůbec nejvyšší zhodnocení zaznamenal v roce 2023 fond HSBC GIF Brazil Bond s výnosem 25 %. Velmi nadstandardní zhodnocení přinesl také fond BNP Paribas Flexi ABS Opportunities zaměřený na strukturované dluhové cenné papíry s výnosem takřka 19 %.

Deset nejvýnosnějších dluhopisových fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč HSBC GIF Brazil Bond USD LU0254978488 24,76 % BNPP Flexi ABS Opportunities CZK LU2027600233 18,78 % Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy CZK CZ0008476959 17,54 % Fidelity Funds – European High Yield Fund CZK LU0979393146 15,70 % BGF Emerging Markets Bond USD LU0200680600 14,03 % Schroder ISF EURO High Yield CZK LU1808920018 14,36 % Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK IE00B96J2076 14,10 % BNP Paribas Global High Yield Bond CZK LU1022394073 13,98 % Amundi Funds Euro High Yield Bond CZK LU1049751867 13,34 % Amundi Funds Euro Strategic Bond CZK LU1882475806 13,06 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Dařilo se ale v podstatě všem dluhopisovým fondům. Výjimkou byly pouze fondy zaměřené regionálně na asijský region a speciálně Čínu.

Slabší výsledky také zaznamenaly fondy investující do inflačních dluhopisů. Zde šly s klesající inflací výrazně dolů variabilní úrokové výnosy, což u tohoto typu dluhopisů vede k poklesu tržní ceny.

Deset nejméně výnosných dluhopisových fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Fidelity Funds - China High Yield Fund USD LU1313547462 -9,56 % Fidelity Funds - Asian High Yield Fund USD LU0286668453 -2,35 % Fidelity Funds - China RMB Bond Fund USD LU0740036214 -1,39 % Templeton Asian Bond Fund EUR LU0229951891 0,66 % Templeton Global Bond Fund EUR LU0152980495 1,32 % Franklin U.S. Government Fund USD LU0543330301 2,39 % Amundi Funds Global Inflation Short Dur. Bond EUR LU0442405998 2,94 % Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD LU0358729142 3,02 % BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond EUR LU0249332619 3,24 % Schroder ISF Global Bond USD LU0106256372 3,34 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Všeobecně se očekává, že během roku 2024 začnou snižovat úrokové sazby centrální banky po celém světě včetně Evropské centrální banky a amerického Fedu. Rok 2024 by tak měl být pro dluhopisové fondy nadále velmi příznivý. Výnosy by mohly být zhruba podobné jako v uplynulém roce. Nejvyšší výnosy by měly opět generovat fondy zaměřené na high yield dluhopisy a rozvíjející se trhy.

V dalších letech pak už úrokové výnosy nebudou tak atraktivní a dluhopisové fondy pozbydou nynějšího lesku. Avšak v roce 2024 by dokonce dluhopisové fondy mohly pokořit akciové fondy. Z pohledu výnos/riziko se aktuálně dluhopisové fondy jeví jako velmi rozumná volba.

Výnosy komoditních fondů za rok 2023

Jedinou třídou aktiv, které se v roce 2023 všeobecně moc nedařilo, jsou komodity. S výjimkou zlata nebo kakaa totiž výrazně zlevnily prakticky všechny burzovně obchodované komodity.

Největší váhu v komoditních indexech a komoditních fondech má tradičně ropa. Cena ropy loni poklesla o devět procent. Od toho se v zásadě odvíjí i výkonnost většiny komoditních fondů.

Výnosy komoditních fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Generali Fond zlatý CZK CZ0008472370 7,10 % J&T Komoditní CZK CZ0008473493 -6,23 % Raiffeisen Active Commodities EUR AT0000A0H0S9 -6,40 % Amundi S.F. EUR Commodities EUR LU0271695388 -7,63 % Schroder ISF Commodity CZK LU2495977246 -7,98 % Goldman Sachs Commodity Enhanced CZK LU0629872945 -9,76 % CS Lux Commodity Index Plus USD LU0230918368 -10,16 % Generali Fond balancovaný komoditní CZK IE00B5ZVJM75 -10,60 % BNP Paribas Flexi Commodities USD LU1931956285 -10,92 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Pouze Generali Fond zlatý vykázal v roce 2023 kladné zhodnocení – o sedm procent. Tento fond investuje zhruba dvě třetiny majetku do komoditních ETC držících fyzicky v trezorech zlato a stříbro. Zhruba třetinu majetku pak tvoří akcie těžařů zlata a stříbra. Samotná cena zlata loni stoupla o 13 %. Cena stříbra ale zůstala stejná a akcie těžařů se na konci roku rovněž obchodovaly zhruba za stejné ceny jako před rokem. Proto fond vykázal menší výnos než samotné zlato.

Odhadovat krátkodobý vývoj cen komodit na burze se dost dobře nedá. Dlouhodobě lze předpokládat, že ceny komodit s inflací porostou. Jenže komodity se obchodují v termínových kontraktech, které musí fondy neustále rolovat. Kontrakt s dodáním komodity za tři roky je už dnes dražší než kontrakt s dodáním komodity za rok – a ten je zase dražší než kontrakt s dodáním komodity za měsíc.

Když se tedy blíží expirace kontraktu a vyměníte ho za nový kontrakt s delší splatností, dochází standardně k takzvaným ztrátám z rolování kontraktů. A proto komoditní fondy nedokážou dlouhodobě generovat zajímavé výnosy, ačkoliv ceny komodit dlouhodobě rostou.

O autorovi Zdroj: FINEZ Jan Traxler je privátní investiční poradce, zakladatel multi-fondu Otakar a odborný garant portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.

Komoditní fondy tudíž nejsou vůbec vhodné jako dlouhodobá investice – na rozdíl od akciových nebo nemovitostních fondů. Komoditních fondů má v portfoliu smysl využívat jedině krátkodobě až střednědobě, ale to má vyloženě spekulativní charakter. A to byste si měli raději dvakrát rozmyslet.

Výnosy depozitních fondů za rok 2023

Nejbezpečnější a nejstabilnější investici představují depozitní fondy a fondy krátkodobých investic, které investují do krátkodobých českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek nebo ukládají peníze u ČNB za repo sazbu.

Výnosy depozitních fondů se standardně drží kolem 0,5 % až 0,75 % pod repo sazbou, zatímco úroky na spořicích účtech bývají zpravidla 1 až 2 % pod repo sazbou. Jsou vhodné pro uložení likvidní rezervy nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické osoby.

Nejvyšší zhodnocení v roce 2023 přinesl fond Conseq depozitní+ s výnosem 6,77 %. Je to však fond kvalifikovaných investorů, tedy dostupný s investicí minimálně od jednoho milionu korun. Z retailově dostupných fondů zaznamenal nejlepší zhodnocení fond Amundi CR Sporokonto s výnosem 6,47 %.

Výnosy depozitních fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Conseq depozitní+ CZ0008475795 6,77 % Investika Monetika – třída Profi CZ0008477361 6,65 % Amundi CR – Sporokonto CZ0008475407 6,47 % Partners Rezerva CZ0008477403 6,42 % Conseq Repofond CZ0008477221 6,40 % Erste Sporoinvest CZ0008472271 6,37 % Investika Monetika CZ0008477379 6,32 % Generali Fond krátkodobých investic IE000NRCLXW4 6,25 % Uniqa CZK Konto CZ0008472602 5,43 % Creditas Max Úrok CZ0008477387 3,94 % Zdroj: FINEZ Investment Management

Koncem roku začala Česká národní banka snižovat úrokové sazby, když po roce a půl změnila repo sazbu ze 7 % na 6,75 %. Očekává se, že během letošního roku bude ČNB pozvolna snižovat úrokové sazby. Ruku v ruce s tím budou klesat úroky na spořicích účtech i zhodnocení u depozitních fondů.

Za celý rok 2024 by se tak výnosy depozitních fondů odhadem mohly ještě pohybovat někde kolem pěti procent. Nicméně ve druhém pololetí už to pravděpodobně bude méně. Stejně tak u spořicích účtů se očekává, že postupně úroky klesnou do konce roku zhruba na tři procenta.

Výnosy nemovitostních fondů za rok 2023

Velmi solidní výsledky za rok 2023 přinesla i většina nemovitostních fondů. Výnosy retailových nemovitostních fondů se v průměru pohybují kolem pěti až sedmi procent.

Oproti předchozímu roku bylo zhodnocení u nemovitostních fondů trochu slabší vlivem vyšších úroků – i nemovitostním fondům se nyní prodražují úvěry, podobně jako lidem hypotéky. Na druhou stranu pozitivně se do výsledků projevuje růst nájemného s inflací.

Nejvyšší zhodnocení z nemovitostních fondů dostupných široké veřejnosti podle předběžných výsledků zaznamenaly fondy Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti a Mint I. rezidenční fond – v obou případech přes sedm procent.

Většina nemovitostních fondů však zatím nereportovala ocenění ke konci roku. To ještě může s celkovými výnosy trochu zahýbat. Fondy, u nichž známe výsledky jen ke konci listopadu, jsme v tabulce označili hvězdičkou. Kompletní přehled přineseme zřejmě na konci ledna.

Předběžné výnosy retailových nemovitostních fondů v ČR v roce 2023 Fond ISIN Výnos v Kč Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti * CZ0008045127 7,77 % * Mint I. rezidenční fond * CZ0008045044 7,37 % * Trigea nemovitostní fond CZ0008043874 7,12 % ZDR Investments Industrial Real Estate * CZ0008049111 6,93 % * Creditas Nemovitostní I * CZ0008044666 6,90 % * Raiffeisen realitní fond * CZ0008475100 6,62 % * IAD Korunový realitní fond SK3110000658 6,59 % Nemo Fund * LI0466188294 6,28 % * Atris Realita nemovitostní fond CZ0008473139 6,02 % ZDR Investments Public Real Estate * CZ0008044658 6,01 % * Czech Real Estate Investment Fund * LI0294389098 5,52 % * Investika realitní fond * CZ0008474830 5,28 % * Conseq realitní fond * CZ0008472859 5,23 % * Reico ČS Long Lease CZ0008476280 4,77 % Fio realitní fond * CZ0008048220 4,41 % * Wood & Company Realitní fond * CZ0008477551 4,35 % * ZFP realitní fond CZ0008474046 4,02 % Generali Fond Realit * CZ0008475928 3,33 % * Reico ČS nemovitostní fond CZ0008472545 2,07 % Amundi Realti * LU2185967978 -14,49 % * * Výsledky jen k 30. listopadu 2023. Zdroj: FINEZ Investment Management

V tabulce nejsou vůbec uvedeny nemovitostní fondy pro kvalifikované investory, protože mnoho z nich reportuje výsledky až po auditech v dubnu. Řada nemovitostních FKI bude pravděpodobně mít výnosy kolem osmi až deseti procent. Konečná čísla pak najdete i na webu Peníze.cz.

Rok 2024 by měl být pro nemovitostní fondy všeobecně příznivý. A další roky rovněž. V uplynulých dvou letech nemovitostním fondům díky vysoké inflaci výrazně vyskočily nahoru na straně příjmů nájmy, ale zároveň na straně výdajů úroky u úvěrů. Zatímco úroky by měly postupně klesat, nájmy už zůstanou zvýšené. Provozní zisky tedy porostou, a to se bude pozitivně promítat i do účetního ocenění spravovaných nemovitostí, které teď bude pár let tak trochu dohánět inflaci.

Perspektiva nemovitostních fondů pro příští roky je proto velmi dobrá a měly by nyní zase několik let stabilně porážet inflaci. Nemovitostní fondy jsou vhodné jako střednědobá i dlouhodobá investice. Díky relativně stabilním výnosům se hodí do portfolia nejen pro fyzické osoby, ale třeba i pro nadace, společenství vlastníků bytových jednotek a podobně.

Aktuální přehled a výsledky všech nemovitostních fondů můžete sledovat na portále Nemovitostní-fondy.cz, kde najdete k jednotlivým fondům i obrázky spravovaných nemovitostí a základní finanční ukazatele jako rentabilitu nájmu, úvěrové zatížení a podobně.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje... Další články autora.

