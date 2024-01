Podílové fondy porazily inflaci. Dluhopisoví investoři v nebi

Už v listopadu táhlo ceny akcií nahoru očekávání investorů, že centrální banky budou snižovat úrokové sazby. U těch nejsledovanějších, tedy u amerického Fedu a u evropské centrální banky, se zatím nedočkali, Česká národní banka už se snižováním sazeb opravdu začala a ještě před lednovým potvrzením poklesu inflace snížila svou základní sazbu o 0,25 procentního bodu na 6,75 procenta.

Velké centrální banky ale náladu investorů taky dál přiživily. Americký Fed na svém jednání 13. prosince učinil až překvapivou otočku v komunikaci – američtí centrální bankéři teď předpokládají, že v roce 2024 sníží základní úrokové sazby dokonce několikrát. A i komentáře bankéřů z Evropské centrální banky analytikům potvrdily předpoklad, že sazby v eurozóně jsou na vrcholu a už jde jen o to trefit dobu, kdy začnou klesat.

Zprávy z centrálních bank působily pozitivně na ceny všech finančních aktiv. Například index světových akcií společnosti MSCI po listopadovém výskoku o devět procent přidal v prosinci dalších skoro pět procent. Podobně se dařilo i dluhopisovým trhům, klesající strach z inflace zvedl poptávku, a tedy i ceny dluhopisů. Víc než solidní čísla tak v prosinci vykázaly jak akciové, tak dluhopisové podílové fondy.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Akciím k lepším cenám pomohlo nejen očekávání volnější měnové politiky, ale i relativně solidní výsledková sezóna a makroekonomická čísla. Investoři jednoduše vsadili navzdory zatím přísné měnové politice, která škrtí úvěrovou a ekonomickou aktivitu, na „měkké přistání“. Světová ekonomika podle očekávání investorů sice zpomalí, ale není třeba bát se větší recese.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) prosinec 2023 5,0 % 4,5 % celý rok 2023 18,0 % 20,7 % poslední 3 roky 23,3 % 16,6 % posledních 5 let 61,4 % 42,0 % posledních 10 let 84,8 % 47,4 % počet fondů 38 14

Podle indexů podílových fondů společnosti Partners (PIF) byla průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice (index PIF AK) v prosinci okolo pěti procent. Za celý rok jsou investoři v plusu v průměru 18 procent.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory (index PIF SPEC), vykázala za prosinec průměrnou výkonnost pouze 4,5 procenta. Hlavním důvodem je nižší výkonnost fondů zaměřených na akcie nerozvinutých zemí, zvlášť na Čínu, kde akciové trhy dokonce klesaly.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů prosinec 2023 2,0 % 3,0 % celý rok 2023 8,7 % 11,3 % poslední 3 roky 3,5 % 4,8 % posledních 5 let 7,6 % 16,7 % posledních 10 let 10,0 % 24,4 % počet fondů 18 22

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly (a jejich ceny tedy rostly) v souladu s výnosy státních dluhopisů v zahraničí, podporou jim ale bylo hlavně snížení tuzemské základní sazby.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Meziroční inflace se sice zatím v České republice pohybuje nad sedmi procenty, ale snížení sazeb ukazuje, že centrální banka opravdu věří v klesající inflační čísla. V dalších měsících – pravděpodobně už v únoru – se můžeme dočkat snížení o další čtvrtinu procentního bodu a do konce roku 2024 může být základní sazba někde na úrovni pěti procent. Zároveň by ale brzké „seříznutí“ sazeb mělo všechny varovat, že s růstem české ekonomiky to do budoucna nevypadá růžově.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF DLUH) za prosinec bylo dvě procenta. Za celý rok 2023 jsou konzervativní fondy o 8,7 procenta výše. Konzervativní investoři používající kvalitní dluhopisové fondy se můžou těšit z reálného zhodnocení svých konzervativních rezerv, zhodnocení je vyšší než meziroční inflace.

Fondy tizikovějších dluhopisů (index PIF HY) díky pozitivní náladě na akciových trzích a poklesu rizikových přirážek skončily v prosinci se zhodnocením tři procenta. Meziročně jsou výš o 1,3 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX prosinec 2023 3,2 % celý rok 2023 11,0 % poslední 3 roky 8,3 % posledních 5 let 20,9 % posledních 10 let 25,2 % počet fondů 50

Smíšené fondy v souladu s cenami akcií a dluhopisů připsaly klientům kladné zhodnocení. Jejich průměrná hodnota vzrostla meziměsíčně o 3,2 procenta a meziročně jsou 11 procent v zisku.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem