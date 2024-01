Půlka kryptoměn zkrachovala a bitcoin sráží mrtvá burza. Týden v kryptu

Přemýšlíte, proč po schválení bitcoinových ETF neletí cena bitcoinu na Měsíc, ale bitcoin naopak oslabuje? Do puntíku se naplnilo ono okřídlené Buy the rumor, sell the news (kupuj fámu, prodávej zprávu). Největším „viníkem“ je společnost Grayscale. Po přeměně jejího Grayscale Bitcoin Trust na největší ze všech jedenácti bitcoinových ETF prodali investoři akcie tohoto ETFka za víc než dvě miliardy dolarů (asi 45 miliard korun).

Polovinu těchto prodejů tvořila konkurzní podstata zkrachovalé burzy FTX, která se podle dobře informovaných zdrojů zbavila 22 milionů akcií za zhruba miliardu dolarů. Její angažovanost v Grayscale Bitcoin Trust se tak přiblížila nule. Po tomto výprodeji by tedy teoreticky mohl prodejní tlak polevit.

A druhá polovina odlivu? Investoři převádějí svoje peníze k jiným fondům, protože Grayscale si účtuje za správu poplatek 1,5 procenta, zatímco konkurenti se perou v rozmezí 0,5 až 0,3 procenta. A když máte ve fondu miliony, tak každou desetinku procenta cítíte.

A na závěr tohoto bloku krásná ukázka transparentnosti bitcoinu – pokud vás zajímá, kolik bitcoinů a na jakých adresách drží který fond, podívejte se na přehled.

Ethereové ETF se odkládá

Sotva došlo ke schválení bitcoinových ETF, už tu máme další nekonečný příběh: schvalování ETF založených na etheru.

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) tento týden prodloužila lhůtu pro rozhodování o návrhu spotového ethereového ETF společnosti BlackRock a posunula datum z 25. ledna na 10. března 2024.

Zajímavostí je, že SEC k návrhu BlackRocku neobdržela žádné veřejné připomínky. To je v kontrastu s reakcí na návrh bitcoinového ETF stejné firmy, ke kterému během dvou měsíců přišlo asi 15 připomínek. Že by ethereové ETF nikoho nezajímalo?

Analytici nepředpokládají, že by zpoždění žádosti BlackRocku mělo vliv na globální harmonogram rozhodování o ethereových ETF. Podle analytika Bloombergu Jamese Seyffarta je klíčovým datem 23. květen, dokdy SEC musí buď schválit, nebo zamítnout stejnou žádost společnosti VanEck.

Aktuální kurzy společnosti Polymarket ukazují 54% pravděpodobnost schválení do 31. května. Skeptici ale vyjadřují obavy a tak rychlé schválení nepředpokládají. Odkazují při tom na dřívější nekonečné odklady, které regulátor v záležitostech souvisejících s kryptoměnami vršil. Navíc vlastnosti etherea nejsou v souladu s tradičními investičními kategoriemi, což schvalovací proces komplikuje.

14 tisíc kryptoměn na prkně

Poohlížíte se po výhodné „investici“ do altcoinů? Máte poměrně slušnou šanci, že si koupíte bezcenný šunt a do pár let bude z vaší investice čistá nula.

Z víc než 24 000 kryptoměn uvedených na server CoinGecko od roku 2014 jich 14 039 zaniklo.

Většina mrtvých kryptoměn pochází z projektů spuštěných během býčího trhu v letech 2020 a 2021. Z tohoto období zaniklo 7530 kryptoměn, což představuje 53,6 % všech zaniklých projektů. Pokud se podíváme dál do minulosti, ze tří tisíc kryptoměn spuštěných v bull marketu let 2017 a 2018 ukončilo činnost okolo 70 procent.

Nejhůř dopadly kryptoměny spuštěné v roce 2021 – k letošnímu lednu jich zaniklo 5724, což představuje více než 70% úmrtnost. Tenhle rok spouštění nových projektů nepřál.

Vysoký počet odumřelých projektů z posledních let lze přičíst jednoduchosti generování nových tokenů a také nárůstu popularity memecoinů. Mnoho meme projektů totiž autoři spouštějí bez jakékoliv myšlenky a v krátké době je opustí.

Zákaz kryptoměn v Číně nefunguje

Podle zprávy deníku Wall Street Journal přešli uživatelé kryptoměn v Číně na obchodování „z ruky do ruky“. Scházejí na veřejných místech, jako jsou kavárny, stánky s občerstvením nebo prádelny, aby si vyměnili adresy peněženek, domluvili bankovní převody nebo zaplatili za krypto v hotovosti, uvádí list s odvoláním na lidi obeznámené se situací v Číně.

Využívají také aplikace jako WeChat nebo Telegram, kde specializované skupiny umožňují kupujícím a prodávajícím uzavírat transakce přímo bez prostředníků.

Přímé obchodování je nejoblíbenější v chudším čínském vnitrozemí, kde se funkcionáři zabývají jinými problémy a na prosazování zákazu krypta jim nezbývá kapacita. Zákaz vyhlásila centrální banka, od roku 2021 jsou podle ní šechny aktivity související s kryptoměnami nezákonné. Burzy pak postupně přestaly čínským občanům otevírat účty. Jenže bitcoin má už ve svém whitepaperu zapsáno A Peer-to-Peer Electronic Cash System (elektronický platební systém bez prostředníků). A pokud nedokáže kryptoměny zakázat diktatura jako je Čína, je to dobrá zpráva i pro nás.

Zkrachovalá burza Mt. Gox začne vyplácet bitcoiny

Po zahájení výplat poškozených klientů ve fiat měnách v prosinci 2023 se správce zkrachovalé burzy Mt. Gox připravuje na zahájení výplaty bitcoinů a bitcoinů cash, které se úřadům povedlo zachránit. Řada věřitelů potvrdila, že obdrželi od Mt. Gox e-mail o dokončení ověřování účtů, na které mají dostat své bitcoiny a bitcoiny cash.

Burza Mt. Gox podle odhadů před svým krachem zprostředkovávala přibližně 70 procent všech transakcí s bitcoiny. Po hacku v roce 2014 přišla o 850 tisíc bitcoinů (dle dnešních cen za 34 miliard dolarů, což je asi 765 miliard korun ). Byl to jeden z největších krypto bankrotů vůbec.

Za pozornost stojí určitě to, že lidé na burze přišli o bitcoiny, když měly cenu, která je z dnešního pohledu směšná. Ten, kdo nějaké dostane zpátky, dost možná nakonec na krachu vydělá. On by dost možná málokdo vydržel hodlovat bitcoiny od roku 2014 deset let.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Rychlovka pod čarou: Spoluautor mixéru Tornado Cash se připravuje na právní bitvu. Mixér, jak jeho název naznačuje, je software, který promíchá krypto různých vlastníků tak, aby se nedalo vystopovat, odkud který kousek je. Tento týden zveřejnil video, že mu za to, že dal zdrojový kód mixéru k dispozici hrozí vězení, a žádá o finanční příspěvek na právníky. a žádá komunitu o pomoc. Zatím se vybralo skoro 60 ETH (asi tři miliony korun).

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

