Výsledky nemovitostních fondů: Inflaci překonalo šest retailových

Přes počáteční obavy z vývoje na realitním trhu nemovitostní fondy nakonec reportovaly za uplynulý rok velmi solidní výsledky. Výnos za rok 2023 se u většiny retailových nemovitostních fondů pohybuje kolem pěti až sedmi procent.

Oproti předchozímu roku bylo zhodnocení trochu slabší vlivem vyšších úroků – i nemovitostním fondům se prodražily úvěry, podobně jako lidem hypotéky. Na druhou stranu pozitivně se projevil růst nájemného s inflací. Průměrný výnos devatenácti retailových nemovitostních fondů za uplynulý rok činí 5,79 %, medián vychází na 6 %.

Meziroční míra inflace ke konci roku činila 6,88 %. Šest z devatenácti retailových nemovitostních fondů dosáhlo v roce 2023 na vyšší zhodnocení. Nejvyšší výnos v roce 2023 připsal investorům Mint I. rezidenční fond (8,04 %), následovaný fondem ZDR Investments Industrial Real Estate (7,61 %) a fondem Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti (7,47 %).

Všechny tři fondy se mohou pochlubit dosavadním výnosem přes 9 % p.a. od svého založení. Fond ZDR Industrial funguje teprve rok a půl. Fondy Mint a Schönfeld se drží na špici žebříčku nemovitostních fondů pro širokou veřejnost už čtvrtým rokem a dokázaly v tomto období porazit vysokou inflaci.

Velmi slabé zhodnocení naopak v uplynulém roce zaznamenal Generali Fond realit (1,57 %) a Reico ČS nemovitostní fond (2,05 %). Oba vykazují dlouhodobě nejhorší výsledky ze všech nemovitostních fondů. Podprůměrný výnos měl loni také fond ZFP realitní (4,02 %), který jinak historicky patří mezi nejúspěšnější fondy.

Co čekat od nemovitostních fondů v roce 2024?

Výhledy odborníků na vývoj na realitním trhu se liší. Někdo sleduje pokles ocenění u některých zahraničních nemovitostních fondů a predikují, že problémy přijdou i do České republiky. Pokles ocenění mnoho ekonomů predikovalo i pro rok 2023. Nicméně rostoucí yieldy v uplynulém roce vykompenzoval růst nájmů, takže v ocenění nemovitostí k žádným dramatickým propadům nedošlo.

Začíná tedy převažovat pozitivní výhled. Realitní trh v České republice s klesajícími úrokovými sazbami oživuje. Poskytovatelé hypoték i realitní kanceláře už hlásí v posledních měsících výrazné zvýšení poptávky. Rok 2024 by tak měl být pro realitní trh všeobecně příznivý – a pravděpodobně i pro investice v nemovitostních fondech.

V uplynulých dvou letech nemovitostním fondům díky vysoké inflaci výrazně vyskočily nahoru na straně příjmů nájmy, ale zároveň jim také výrazně stouply na straně výdajů úroky u úvěrů. Zatímco úroky by nyní měly postupně klesat, nájmy už zůstanou zvýšené. Čisté cashflow tedy poroste, a to se bude pozitivně promítat i do účetního ocenění spravovaných nemovitostí, které teď bude pár let tak trochu dohánět inflaci.

O autorovi Zdroj: FINEZ Jan Traxler je privátní investiční poradce a partner Long Capital, zakladatel multi-fondu Otakar a odborný garant portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz.

Osobně si myslím, že nyní je ideální doba na nákupy. Ocenění je u řady nemovitostních fondů velmi konzervativní s rentabilitou nájmu kolem šesti až osmi procent ročně. Perspektiva nemovitostních fondů pro příští roky je proto velmi dobrá a měly by nyní zase několik let stabilně porážet inflaci.

Přehled nemovitostních fondů v ČR

Podle specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz působí aktuálně v České republice 31 nemovitostních fondů. Za nemovitostní fond portál označuje pouze regulované investiční fondy, které vydělávají primárně na pronájmu nemovitostí, nikoliv na developmentu. Z toho 19 fondů je retailových, tedy dostupných široké veřejnosti. Zbylých 12 je určeno pouze pro kvalifikované investory (FKI) s minimální investicí od jednoho milionu korun.

V dnešním přehledu uvádíme pouze retailové nemovitostní fondy, ne fondy kvalifikovaných investorů jako například Accolade nebo Wood. Fondy kvalifikovaných investorů mívají zpravidla o něco vyšší zhodnocení než retailové fondy, ale mají zase horší likviditu a větší zpoždění s oceněním. Polovina jich ještě nereportovala výsledky za rok 2023, mají na to čas do konce dubna. Výsledky nemovitostních FKI proto přineseme později.

Nemovitostní fondy nejsou určeny pro krátkodobé uložení kapitálu ani ke spekulacím. Jsou obecně vhodné jako střednědobá nebo dlouhodobá konzervativnější investice. Díky relativně stabilním výnosům se hodí do portfolia nejen pro fyzické osoby, ale třeba i pro nadace, svěřenské fondy, společenství vlastníků bytových jednotek a podobně.

Aktuální přehled všech nemovitostních fondů můžete sledovat na portále Nemovitostní-fondy.cz, kde najdete k jednotlivým fondům i obrázky spravovaných nemovitostí a základní finanční ukazatele jako rentabilitu nájmu, úvěrové zatížení a podobně.

