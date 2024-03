Podílovým fondům se daří. Akcie jedou na vlně technologií

Náladu tuzemských investorů ovlivnilo v únoru především jedno číslo. Všeobecně se předpokládalo, že inflace se v lednu propadne ze 6,9 procenta někam ke třem procentům. Skutečnost očekávání předběhla: meziroční růst ceny spotřebního koše byl v lednu pouhá 2,3 procenta. Česká národní banka jako by to čekala, snížila ještě před zveřejněním údajů o inflaci základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 procenta.

Boj s inflací ale podle centrálních bankéřů ještě není u konce. Můžeme čekat další snižování základní sazby, ovšem rychlost poklesu bude záviset nejen na vývoji inflace, ale i na reakci kurzu české koruny na nižší úrokovou výhodu. Pokud by koruna začala příliš oslabovat, znamenalo by to nové inflační tlaky.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Hodnoty akciových indexů se posouvaly i v únoru výš. Od listopadu přidal americký index S&P 500 přes 20 procent a technologický index NASDAQ se zhodnocením blíží 30 procentům.

Bližší zkoumání těchto čísel ukáže, že hlavní podíl na růstu mají akcie sedmi hlavních technologických firem, kterým se podle slavného westernu přezdívá Magnificent Seven (přesnější český překlad by byl Sedm velkolepých). Velkolepou sedmu tvoří Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook a spol.) a Tesla, hlavními tahouny posledních měsíců jsou firmy Meta a výrobce čipů Nvidia.

Investoři se teď na technologický sektor upnuli a očekávají, že jim velké zisky v budoucnu přinese využití umělé inteligence, sociálních sítí a automatizace. Nabízí se ale otázka, jestli jsou ta očekávání přiměřená a jestli přístup investorů k možnostem technologických firem není poněkud nekritický. A tedy jednoduše jestli cena technologických akcií není vysoká až příliš a nečeká ji korekce.

I na všeobecně rostoucích akciových trzích se našly smutné výjimky, u kterých se investoři dočkali ztrát. Bohužel mezi ně patří i největší česká firma co do tržní kapitalizace. Akcie ČEZ od začátku roku ztratily asi 17 procent hodnoty.

V nejbližších měsících se můžeme v cenách akcií dočkat zvýšených výkyvů. Nejistot je až příliš mnoho. Svoji hodnotu tedy bude mít aktivní správa akciových investic. Investoři by se měli soustředit především na to, co budou dál podnikat centrální banky, velký vliv může mít průběh a výsledek amerických prezidentských voleb, jsou tu velká geopolitická rizika spojená například s Blízkým východem. A v neposlední řadě stále není vyřešena energetická krize a sociální napětí v Evropě.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) únor 2024 4,0 % 4,1 % od začátku roku 6,0 % 3,8 % poslední rok 19,9 % 21,0 % poslední 3 roky 26,9 % 17,1 % posledních 5 let 54,8 % 36,0 % posledních 10 let 94,5 % 55,5 % počet fondů 38 14

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se v únoru pohybovala okolo čtyř procent. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru skoro 20 procent.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, tedy index PIF SPEC, vykázala průměrnou výkonnost 4,1 procenta. V této skupině se ale nacházejí speciální fondy, které mají hodně odlišné strategie i výsledky. Například sektorové fondy zaměřující se na inovace skončily v solidních kladných číslech, kdežto regionální fondy se zaměřením na nerozvinuté trhy sotva překonávaly nulu.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů únor 2024 0,4 % 0,6 % od začátku roku 0,8 % 1,3 % poslední rok 8,6 % 10,3 % poslední 3 roky 5,0 % 5,9 % posledních 5 let 8,2 % 14,6 % posledních 10 let 10,4 % 24,8 % počet fondů 17 22

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly – a jejich ceny tedy rostly – v souladu s únorovým snížením základní sazby. Toto snížení nebude nejspíš poslední, když se teď inflace dostala do cílového pásma kolem dvou procent.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 0,4 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 8,6 procenta výš. Konzervativní investoři používající kvalitní dluhopisové fondy se můžou těšit z reálného zhodnocení svých konzervativních rezerv, zhodnocení dluhopisových fondů je teď násobně vyšší než meziroční inflace, která na meziroční 2,3 procenta.

Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) skončily v únoru s pozitivním zhodnocením 0,6 procenta. Meziročně jsou výš o 10,3 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX únor 2024 1,7 % od začátku roku 2,6 % poslední rok 11,8 % poslední 3 roky 10,4 % posledních 5 let 19,3 % posledních 10 let 27,7 % počet fondů 50

Protože v plusu jsou akcie i dluhopisy, připsaly taky smíšené fondy vlastníkům svých podílových listů kladné zhodnocení. Jejich průměrná hodnota vzrostla meziměsíčně o 1,7 procenta a meziročně jsou 11,8 procenta ve zisku.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem