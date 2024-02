Češi řekli, proč neinvestují. Na prvním místě je strach

Strach z podvodu a ze ztráty peněz jsou nejčastějšími důvody, proč Češi neinvestují. Až za nimi je nedostatek peněz. Ukázal to průzkum agentury Perfect Crowd na reprezentativním vzorku 1072 dospělých uživatelů internetu, který si objednala Asociace pro kapitálový trh ČR.

Když měli lidé uvést hlavní důvody spontánně, tedy bez výběru z nabízených možností, zmiňovali nejčastěji riziko a strach (14 %), nejistotu výdělku (13 %), strach z vysokých poplatků a daní (7 %) a z podvodu (6 %).

Při výběru z konkrétních nabídnutých odpovědí nejčastěji zmiňovali strach z podvodu (43 %), ze ztráty peněz (42 %) a nedostatek prostředků na investování (30 %). Velká část lidí také neví, do čeho investovat (27 %) a komu svěřit peníze (20 %).

Když pak museli uvést hlavní důvod, zmínili strach ze ztráty peněz (25 %), z podvodu (17 %) a nedostatek peněz (16 %).

Zdroj: Perfect Crowd, AKAT

Z finančních produktů lidé vedle běžného účtu nejčastěji využívají spořicí účet (56 %), penzijní spoření (42 %) a stavební spoření (27 %), zjistil průzkum. Podílové fondy má 17 % lidí, investiční životní pojištění 11 %, investiční nemovitost (jinou než k vlastnímu bydlení) 10 %, zlato a jiné drahé kovy 10 %, termínovaný vklad 10 %, kryptoměny 9 %, jednotlivé zahraniční akcie 9 % a jednotlivé české akcie 7 %.

Zdroj: Perfect Crowd, AKAT

Pokud lidé investují, tak nejčastěji sami přes webové rozhraní české finanční instituce (28 %), prostřednictvím svého finančního poradce (22 %), sami přes webové rozhraní české investiční platformy (21 %), přes mobilní aplikaci české nebo zahraniční investiční platformy (shodně po 18 %) nebo prostřednictvím svého bankéře (17 %).

Zdroj: Perfect Crowd, AKAT

Přibližně 39 % dospělé internetové populace uvádí, že investuje. Jejich podíl se v porovnání s předchozím rokem výrazněji nezvýšil. Obecně investují především muži, lidé s vyššími příjmy a lidé s vyšším vzděláním.

Češi se shodují, že nejlepší investicí v jejich životě byla investice do nemovitosti – samo od sebe to zmínilo 29 % účastníků průzkumu. Obecně také často zmiňují investice do rodiny, vztahů a dětí.

Největší chybou týkající se investování bylo neinvestovat, uvedli účastníci průzkumu: více než třetina lidí (35 %) si uvědomuje, že měla investovat své přebytečné prostředky, když mohla, ale neudělala to.

Kompletní výsledky průzkumu najdete na webu AKAT.

