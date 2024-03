Bitcoin se propadl na 8900 dolarů, lenochod překvapil. Týden v kryptu

Na BitMEXu se někdo ukliknul nebo se zbláznil robot a stálo to miliony. Dolarů. Japonský penzijní fond zkoumá bitcoin, Greenpeace do něj kope. V Americe možná budou z etheru akcie. Lenochod spálil deset milionů dolarů, ale lidi ho stejně milují. Je tu další Týden v kryptu.

Chtěli byste koupit bitcoin za 8900 dolarů (asi 208 tisíc korun)? Mohlo se vám to povést na burze BitMEX.

Podle všeho tu někdo nabídl naráz přes 400 bitcoinů za tzv. market order. To znamená, že v podstatě řekl „prodám za jakoukoliv cenu“. A pokud na burze zrovna není dostatek poptávajících, cena volně padá dolů. Někdo tak prodal bitcoiny nesmyslně levně a prodělal miliony dolarů. Dost lidí se přiklání k názoru, že nešlo o ukliknutí a za nepovedený obchod vůbec nemůže člověk, ale chybný algoritmus.

BitMEX všechny ujistil, že věc vyšetřuje a že peníze jeho zákazníků jsou v bezpečí.

Kromě tohoto výstřelku už byl pro bitcoin týden v podstatě nudný. Pokračovala ozdravná korekce, cena klesla v půlce týdne pod 61 tisíc dolarů (asi 1,427 milionu korun) za minci, tedy 17 procent pod nedávný rekord na necelých 74 tisících dolarech (1,8 milionu). Ve středu se ale jojo začalo vracet: v pátek byl bitcoin k mání za cenu okolo 65 tisíc dolarů (1,52 milionu korun).

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Japonská bitcoinová penze

Největší penzijní fond na světě, tedy japonský státní penzijní fond GPIF, nechce zůstat pozadu, reaguje „na významné ekonomické a společenské změny a technologický pokrok“ a shání info o bitcoinu. Fond, který spravuje aktiva za 1,4 bilionu dolarů (32,7 bilionu korun), tedy nechává číst studie, zkoumá analytické nástroje a příklady investic a zkrátka zvažuje, jestli by pro něj bitcoin nebyl dobrý nástroj na diverzifikování portfolia.

Podobně fond analyzuje možnosti investic do drahých kovů, třeba do zlata. Ani to zatím v portfoliu nemá, považuje ho za nelikvidní. Fond drží japonské i zahraniční dluhopisy a akcie, investuje do soukromého kapitálu, nemovitostí a infrastruktury.

To, že si fond proklepává bitcoin samozřejmě neznamená, že do něj nakonec investuje. Jiné penzijní fondy už to ale udělaly, například penzijní fond houstonských hasičů nebo jihokorejský National Pension Service.

Spiknutí uhlí a bitcoinu

Těžaři bitcoinu se kolektivně ohradili proti obviněním americké odnože Greenpeace, pokud jde o dopad jejich činnosti na životní prostředí. Greenpeace tvrdí, že odhalila hluboké vazby těžby bitcoinu na průmysl fosilních paliv, politickou pravici v čele s bratry Kochovými a „popírače klimatu“.

„Bitcoin poskytuje pomáhá udržovat v chodu špinavé uhelné a plynové elektrárny a tím zachraňuje fosilní paliva. Nikoho by nemělo překvapit, že společnosti, které fosilní paliva těží, a popírači klimatu (sic!) jsou tímto odvětvím nadšeni,“ přidržuje se americká Greenepeace ve své „studii“, která „odhaluje loutkovodiče v pozadí“, mýtu o energeticky nenažraném bitcoinu (v podkladech samozřejmě uvádí i halucinace ze stejného zdroje o tom, kolik bazénů vody stojí jedna bitcoinová transakce).

„Zvýšená poptávka těžařů po energii zatěžuje elektrické sítě a zvyšuje náklady pro poplatníky, přičemž pro rozšíření obnovitelné energie nedělají téměř nic,“ tvrdí Greenpeace,

Pierre Rochard, viceprezident společnosti Riot Platforms, to reagoval lakonicky: „Těžaři bitcoinů, kteří nevyužívají obnovitelné zdroje energie, jednoduše zkrachují.“

Isaac Holyoak, ředitel komunikace společnosti CleanSpark, zase tvrdí, že firma napájí svá těžební zařízení z 81 % bezuhlíkovou energií, a poznamenává, že obnovitelné zdroje jsou pro podnikání jednoduše levnější než uhlí.

Vyjádřete se, komisaři

Několik společností se sídlem v USA údajně obdrželo předvolání od Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) s žádostí o poskytnutí dokumentů a finančních záznamů souvisejících s obchody s Ethereum Foundation. Podle lidí obeznámených se záležitostí zahájila komise tažení k zařazení etheru po přechodu z proof-fo-work na -proof-of-stake mezi cenné papíry.

Předseda komise Gary Gensler odmítal dřív odpovědět na přímé otázky, jestli ether spadá jako cenný papír do působnosti komise. Tvrdil ovšem, že bitcoin, ether a další nebyly cennými papíry v roce 2018. Komise už schválila burzovně obchodované fondy (ETF) vázané na etherové futures, ale teď ji čeká rozhodování, zda schválí nebo zamítne spotové ETF.

Společnost Prometheum, jedna z mála společností, která má od amerických regulátorů schválení jako účelový broker-dealer pro cenné papíry digitálních aktiv, v únoru oznámila, že plánuje nabízet institucionální služby úschovy etheru. Tím vyvolala tlak na komisi, aby konečně firmám, které chtějí s kryptoaktivy nakládat v souladu se zákony a vyhnout se problémům, dala jasné stanovisko.

Lenochod přežil svou smrt

Slerf, token s motivem lenochoda vydaný v pondělí v ranních hodinách v Asii, vykázal za 24 hodin objem obchodů přes 2,7 miliardy dolarů (přes 63 miliard korun). Šlo celkem o 800 tisíc transakci 130 tisíc individuálních obchodníků.

Je to dost. Seriózní burzovní aplikace na ethereové síti měly za stejné období obrat 2,3 miliardy dolarů (necelých 54 miliard korun).

Objem obchodů s bezcenným memecoinem je šílený sám o sobě, ale celá věc je ještě bláznivější.

Minulý týden totiž jeho vývojář na síti X zveřejnil výkřik, že omylem nenávratně „spálil“ deset milionů dolarů (234 milionů korun), které vybral v předprodeji. Jenže ani tohle lidi neodradilo, naopak skládali se, nabízeli pomoc – a snad trh poháněly i tyhle emoce, s tokeny se obchodovalo o sto šest. Slerf byl uveden na burzy, jako je třeba Jupiter a Orca, a jeho cena se z počáteční hodnoty blízké třem centům (70 haléřů) během několika hodin vyšplhala až na 1,4 dolaru (skoro 33 korun).

Rychlovka pod čarou: Prezident Salvadoru Nayib Bukele potvrdil, že jeho země bude nakupovat jeden bitcoin denně, dokud bude možné bitcoiny za fiat měny kupovat.

