Nemovitosti jsou v investičním portfoliu nezastupitelné

V jaké kondici je český realitní trh?

Ideální to pořád není, i když se podnebí zlepšuje. Počítáme s tím, že k výraznějšímu oživení realitního trhu dojde až s významnějším poklesem sazeb hypoték. To s sebou ale pochopitelně přinese nové zvýšení cen nemovitostí.

ČNB úrokové sazby snižuje. Začíná už se trh hýbat?

Zatím nijak výrazně. Naše společnost se zaměřuje na financování firemní klientely a živnostníků. Jejich chování dosavadní mírné snížení základních sazeb neovlivnilo. Mnozí čekají, až sazby klesnou podstatněji. Ti odvážnější ale na snížení nečekají a využívají příležitosti na trhu, kdy dochází ke zlevňování stavebních materiálů. My vývoj zatím pečlivě sledujeme a jsme připraveni přizpůsobit mu svoji činnost tak, aby naši klienti měli nejlepší podmínky.

Co kromě vysokých úrokových sazeb realitní trh tíží? Pomalá a komplikovaná výstavba?

Když pominu úrokové sazby úvěrů pro developery, můžeme zmínit například administrativní a časovou náročnost získání úvěru v bankách. Nebo to zmiňované pomalé schvalování nových projektů, jehož výsledkem je málo zahájených nových stavebních projektů. V neposlední řadě pak vysokou cenu pozemků určených k výstavbě. Mnozí velcí developeři ještě benefitují z pozemků, které nakoupili před pěti a více lety, tedy v době před prudkým zvýšením cen nemovitostí. Developery, kteří pozemky nekoupili levně, často trápí právě vysoká pořizovací cena pozemků.

Poskytujete úvěry především pro menší developerské projekty. Podle čeho vybíráte, komu peníze půjčíte?

Zajímá nás například zkušenost klienta z oboru, co už postavil. Potom samozřejmě konkrétní projekt, který chce financovat. Lokalita nemovitosti poskytované do zástavy, podíl vlastních zdrojů neboli ekvita, zdroje splácení na průběžné hrazení úroků, následné splacení jistiny úvěru a řada dalších věcí.

V čem je Ronda Invest zajímavá pro firmy, co máte jinak nebo navíc oproti bankám?

Jednoznačně je to rychlost v posouzení požadavku klienta a flexibilita nastavení podmínek na míru. V případě, že je záměr realistický, tak i v rychlém poskytnutí úvěru samotného. Žádost obvykle posoudíme do osmačtyřiceti hodin. Prostředky jsme pak schopni poskytnout do deseti dnů od zažádání, pokud má žadatel zkompletované podklady.

Máte nějaká omezení na výběr klientů?

Ne. Žádný účel čerpání úvěru, pokud je v souladu se zákony, pro nás není na blacklistu. Každého klienta posuzujeme individuálně a snažíme se pochopit jeho byznys. Jde nám ale zejména o rozvojové činnosti, ze kterých samotní klienti po splacení úvěru dále profitují.

Jaké projekty Ronda Invest například financuje právě teď?

Stále se držíme oblastí, které dobře známe a ve kterých máme zkušenosti. Jde tedy zejména o financování nákupů nemovitostí, rekonstrukce činžovních domů, výstavbu rodinných domů a financování inženýrských sítí u pozemků. Podstatná je pro nás vždycky lokalita, její atraktivita, a tudíž její likvidita. Právě teď financujeme projekty u Českých Budějovic, v Liberci, Praze a středních Čechách, ale také na Slovensku, například v Nitře.

Plánujete v budoucnu expandovat?

Loni jsme začali intenzivněji financovat projekty na Slovensku. Díky tomu jsme pak mohli našim investorům nabídnout více investičních příležitostí i v eurech. Letos se na Slovensku chceme ještě víc etablovat. Poptávky máme z celé ho Česka i Slovenska. Investice chceme v blízké budoucnosti nabízet v celé Evropě. Obchodní model, konkrétně naše online investiční platforma, nám to umožňuje. Ale je potřeba ještě udělat řadu kroků, abychom lokalizovali potřeby investorů a maximalizovali tak pozitivní investorskou zkušenost.

Jaká je role nemovitostí v investičním portfoliu?

V rámci diverzifikace jsou podle mě nemovitosti v portfoliu žádoucí a nezastupitelné. Investice do nich ale může mít různé formy. Například koupíte nemovitosti a pak je pronajímáte nebo investujete do nemovitostních fondů. Dnes už lze využít i možnosti P2B úvěrování se zajištěním nemovitostmi. Jeho výhodou je možnost investovat od výrazně nižších částek bez povinností, které jsou spojené například s vlastnictvím nemovitosti. Hodnota nemovitostí v dlouhodobém horizontu roste, a proto jde o investiční produkt s minimalizovaným rizikem, díky kvalitě zajištění.

Proč bych měl investovat právě s vaší společností?

Investujete do úvěrových pohledávek. Každý úvěr je u nás zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Společnosti, které financujeme, bedlivě prověřujeme. Zajímáme se o účel úvěru, zkoumáme historii žadatele i jeho schopnost splácet. To je záruka, že peníze našich investorů se budou zhodnocovat s minimálním rizikem. Jde přitom o nepřímou formu investování do nemovitostí, které jsou obecně velmi populární.

Pro drobné investory je pak určitě výhodná možnost investovat od nižších částek. Konkrétně v korunách jde o částky od jednoho tisíce, případně od padesáti eur. Investice nabízíme s předem daným výnosem, který vyplácíme alikvotně každý měsíc a je pevně daný po celou dobu trvání úvěru. U korunových úvěrů výnosy dosahují až devíti procent, u eurových až 7,5 procenta za rok. To je až o šest procent víc než na eurových spořicích účtech.

