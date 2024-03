Bitcoin koupíte i u Tipsportu. Musk ale věří dogecoinu. Týden v kryptu

Tento týden bych mohl recyklovat titulek minulého Týdne v krytpu: Bitcoin je nejdražší v historii. Ano, bitcoin i tento týden přepisoval rekordní záznamy a nové „all time high“ stanovil na 73 777 dolarů (na burze Binance). V českých korunách to na tuzemských burzách a v místních směnárnách bylo přes 1,7 milionu korun za jednu minci.

V žebříčku nejcennějších aktiv podle tržní kapitalizace už za sebou bitcoin nechal stříbro a poskočil na osmou příčku, ze které má na dohled firmy Alphabet (Google) a Amazon. Pro zajímavost: třeba taková Visa je šestnáctá a Mastercard čtyřiadvacátý.

Rekordy překonávala samozřejmě i bitcoinová ETF a zdá se, že jejich apetit nepolevuje. V úterý do nich přiteklo přes miliardu dolarů (přes 23 miliard korun). Největší sousto si z toho ukousl iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, do kterého ten den přiteklo zatím rekordních 849 milionů dolarů (bezmála 20 miliard korun).

Vývoj ceny bitcoinu za rok Zdroj: peníze.cz

Není Satoshi, rozhodl soud

Soudce londýnského Nejvyššího soudu prohlásil, že Craig Wright, australský „počítačový vědec“, který se už dlouho prohlašuje za tvůrce bitcoinu, není Satoshi Nakamoto.

Rozhodnutí je prohranou bitvou ve Wrightově právní válce s organizací Crypto Open Patent Alliance (COPA). Aliance se snaží prokázat, že Wright není pseudonymní tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoto, aby mu zabránila žalovat vývojáře bitcoinu.

V průběhu právních bojů už Wright nabízel smír, když alianci a dalším zúčastněným stranám učinil nabídku na mimosoudní vyrovnání a nabídl, že se vzdá svých údajných autorských práv souvisejících s bitcoinem, bitcoinem cash a bitcoinem ABC. Aliance to odmítla s tím, že by to znamenalo akceptování Wrightovy lži, že on je Satoshi Nakamoto.

Soudce James Mellor vynesl rozsudek ve čtvrtek. Podrobné odůvodnění svého rozhodnutí poskytne později.

U Tipsportu sázejí na bitcoin

Na vlnu zájmu o kryptoměny naskočila i největší tuzemská sázková kancelář Tipsport. Svým uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat krypto přímo v rozhraní své služby. Novinka je určena pro všechny registrované zákazníky Tipsportu nebo Chance – stačí si jen dodělat registraci do peněženky Pluso, která slouží pro práci s kryptem.

Technicky nákup a prodej kryptoměn zajišťuje česká burza Coinmate, nicméně uživatel Tipsportu se nedostane zdaleka ke všem jejím funkcím. Chybí i ta nejzákladnější: bitcoin ani jiné kryptoměny koupené u Tipsportu si nepřevedete do vlastní peněženky. Prý z legislativních důvodů. Takže si kupujete jen příslib, že vám Tipsport nakupené krypto někde eviduje a jednou možná vydá.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Nejsem si ani jistý, jestli je dobrý nápad nabízet altcoiny právě gamblerům, aby v nich projeli peníze. Že by Tipsport svoje uživatele vedl k nějakému odpovědnému přístupu, to nevypadá. Spíš se zdá, že v Tipsportu kryptoměnám sami moc nerozumějí, když například tvrdí, že kryptoměny je vždycky nějaké pevně dané množství. Což platí pro bitcoin, ale pro většinu altcoinů ne.

Novinku moc kladně nepřijali ani hráči v diskuzi pod textem, kde Tipport novinku oznamuje. Ale uvidíme, kam sázkovka své koketování s kryptem posune. Já bych se vsadil (!), že tohle je první krůček k tomu, aby šlo za krypto sázet. V zahraničí je to docela běžné.

Devětkrát lepší ethereum

Ethereum má do svého all time high ještě poměrně daleko, jedno je za cenu kolem čtyř tisíc dolarů (necelých 94 tisíc korun) a rekord z listopadu 2021 je přes 4800 dolarů (112 tisíc korun). Pozornost na sebe ale tento týden přitáhla tržní dvojka něčím jiným – ve středu odpoledne byl na ethereu úspěšně spuštěn upgrade s názvem Dencun.

Jde o dlouho očekávaný krok, od kterého si komunita slibuje výrazné snížení transakčních poplatků a lepší škálovatelnost. Dencun zahrnuje devět různých návrhů na vylepšení etherea.

Spuštění Dencunu přišlo téměř rok po upgradu Šanghaj v dubnu 2023, který umožnil účastníkům sítě vybrat jejich ethery po přechodu sítě na proof-of-stake.

Tesly za šiba-inu

Elon Musk připustil, že by Tesla mohla přidat mezi platební metody, kterými se dá uhradit její elektromobil, dogecoiny. Řeč na to přišla ve středu při diskuzi v berlínské Gigafactory, výrobním závodě Tesly.

Na otázku z publika, jestli v blízké budoucnosti půjde za tesly platit memecoinem s japonským psíkem ve znaku, Musk reagoval kladně: „Myslím, že v určitém okamžiku bychom to měli umožnit.“ To ihned vyvolalo mezi investory do podivného coinu, který vznikl původně jako vtip, vlnu nadšení. Cena dogecoinu rázem vyrostla asi o desetinu.

Vývoj ceny dogecoinu za rok Zdroj: peníze.cz

Rychlovka na konec: Dubajská policie využívá blockchain cardano a projekt prý ukáže, jak lze citlivé údaje z vyšetřování trestných činů bezpečně sdílet s orgány, jako je třeba Interpol. No, jsme v bullmarketu, takže už se zase objevují blockchainová řešení, kde blockchain vůbec není potřeba.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem