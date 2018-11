Výpověď. O kolik těhotenství, mateřská a rodičovská oddálí konec pracovního poměru?

Jitka dostala 11. května výpověď pro nadbytečnost, pracovní poměr měl skončit uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která standardně začíná běžet k prvnímu následujícího měsíce. Výpovědní doba tedy měla být od 1. června 2018 do 31. července. Jitka ale ve výpovědní době otěhotněla, doktor za počátek těhotenství označil 10. červen. Právě teď je Jitka v práci a čte si na internetu tenhle článek. Její pracovní poměr 31. července neskončil, trvá doteď a bude trvat, až nastoupí na mateřskou, a potom celou rodičovskou. Pak se Jitka vrátí do práce a pobude v ní ještě 52 dní, což je zbytek výpovědní doby od 10. června do 31. července.

Kdyby ale doktor určil začátek těhotenství na den, kdy Jitka dostala výpověď, tedy 11. května, nebo na den dřívější, výpověď by byla úplně neplatná. Jitka už by ji dostala v ochranné době, kdy platí zákaz výpovědi, musela by být zrušena, a žádné prodloužení výpovědní doby by se ani nepočítalo.