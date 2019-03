Výpověď a nemoc. O kolik vám marodění protáhne pracovní poměr

Na internetu najdete špatný návod na cokoliv. Třeba i na to, jak spočítat o kolik dní déle zůstanete zaměstnaní, když onemocníte.

Na internetu můžete ale najít i správný návod: právě teď se vám to podařilo.

Pravidla pro prodlužování pracovního poměru kvůli nemoci jsou dvojí, jedna pro normální výpověď, druhá pro rozvázání pracovního poměru ve zkušební době. Když se to poplete, můžou z toho být zmatky, vznikají chyby v potvrzení o zaměstnání, takzvaném zápočtovém listu. A nebo taky soudní spor, který jak asi všichni víme, může být jednak vleklý a jednak drahý:

Ke sporu by mohlo dojít třeba v případě, že jste vy chtěli odejít ve zkušební době, špatně jste si ji ale spočítali a chtěli ukončovat pracovní poměr už po jejím konci.

Všechno o zkušební době Jak dlouhá může být zkušební doba? Smí ji šéf prodloužit nebo zopakovat, když povýšíte nebo změníte druh práce? Máte nárok na dovolenou a nemocenskou? Jak dát ve zkušebce výpověď? Zkušební doba: Na co mám nárok, co ve zkušebce hrozí a co smí šéf

Zkušební doba se prodlužuje o pracovní dny

Zkušební doba není nic automatického, budoucí zaměstnavatel a zaměstnanec se na ní musejí společně písemně dohodnout. U obyčejných pozic může být maximálně tříměsíční, u šéfů se dá sjednat až půlroční. Zkušební doba má posloužit k tomu, aby si zaměstnavatel a zaměstnanec vyzkoušeli, jak si sednou a mohli případně od spolupráce odstoupit v zjednodušeném a zrychleném režimu.

Zkušební doba se podle zákoníku práce prodlužuje „o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené“. Takovou celodenní překážkou je právě nemoc nebo dny, kdy člověk ošetřuje nemocného člena rodiny. Musí tedy jít o celé dny (nesčítají se kratší absence) a o dny pracovní, respektive dny, kdy člověk měl v práci být.

Pokud tedy během zkušební doby budete v práci chybět sedm dní kvůli nemoci a dva dny si vezmete dovolenou, zkušební doba se protáhne ještě o těchto devět dní. Že jste marodili taky o víkendu, kdy byste do práce nemuseli, to nehraje roli.

Den končí až půlnocí

Vaše zkušební doba nekončí poslední hodinou pracovní doby posledního dne zkušební doby, ale až koncem toho dne, na který připadla. Proto by – i když spíš teoreticky – až do půlnoci mohl zaměstnanec oznámit zaměstnavateli nebo naopak zaměstnavatel zaměstnanci, že končí. taková věc se musí udělat prokazatelně a písemně, tedy teoreticky až do půlnoci lze doručit písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. V praxi je to ale důležité spíš kvůli případům, kdy člověku končí pracovní doba ve tři, ale s příslušným lejstrem napochoduje k šéfovi do kanceláře až o půl páté.

Přesto ale do fondu zlatých rad patří ta, že ani rušení pracovního poměru ve zkušební době, zvlášť když si nejste úplně jistí, kdy vám končí, by člověk neměl nechávat na poslední chvíli. Může to být těžké, když máte rozjednanou – ale ne docela jistou – novou práci a čekáte, jestli to klapne. Jenže pokud byste si konec zkušebky spočítali špatně a přišli se zrušením pracovního poměru za zaměstnavatelem pozdě, mohl by trvat na tom, že musíte podat standardní výpověď a že buď si u něj ještě odkroutíte výpovědní dobu, nebo mu budete muset nahradit škodu. Třeba to, že by za vás najímal drahý záskok od agentury práce. Počítal s vámi přece na práci nutnou pro plnění nějaké zakázky, tu nestačil včas, přišel o zisk, musel zákazníka odškodňovat…

Kdyby naopak počítal špatně zaměstnavatel, mohli byste pro změnu vy žádat odškodnění v podobě náhrady mzdy za celou dobu trvání sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, ode dne, kdy jste oznámili, že trváte na dalším zaměstnávání, až do vyřešení sporu.

Hledej práci! Nečekejte , že práce přijde za vámi! Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce na Peníze.cz

Výpovědní doba se prodlužuje o kalendářní dny

V případě špatně vypočítaného prodloužení výpovědní doby by nešlo o sporu o platnost nebo neplatnost výpovědi, protože ta už jednou padla a platí. K soudu by se ale mohlo jít kvůli sporné výšce mzdy nebo náhrady mzdy, kdybyste měli každý jiný názor na to, kolik peněz ještě máte na rozloučenou od zaměstnavatele dostat.

Když totiž ve výpovědní době onemocníte, ocitnete se v takzvané ochranné době (a není to jenom pracovní neschopnost, seznam situací, kterých se to týká, je uvedena v § 53 zákoníku práce, patří mezi ně třeba i mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená, jak jsme o tom psali dříve:

Pokud by vaše výpovědní doba měla skončit právě v této ochranné době, například tedy když budete nemocní, tato ochranná doba se nezapočítá do výpovědní doby nezapočítává, jinými slovy výpovědní doba a celý pracovní poměr se o dny v ochranné době prodlužuje. Prodlužovat se ale nemusí, když na tom netrváte.