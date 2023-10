S chytrým plánováním cest jsme levnější

Wereldo jste založili v roce 2018. Původní byznysplán ale nevyšel – ze softwarové firmy se stal dopravce. Co se stalo?

Chtěli jsme prodávat velkým dopravcům software pro efektivní plánování vozů. Věděli jsme, že logistika je odvětví bez větší míry automatizace a procesy jsou převážně manuální s použitím enormního množství papírů. První tři roky vývoje svého plánovacího softwaru jsme završili studií pro jednoho z významných českých dopravců. Analyzovali jsme jeho historické zásilky a pustili je na našem plánovači. Na vzorku zhruba 350 vozů a pěti dep jsme našli 20procentní úsporu provozních nákladů, která vyplynula z efektivnějších tras a snížení počtu vozů na stejnou práci.

Ten dopravce měl ovšem firemní procesy hluboce zakořeněné a změna způsobů plánování nikdy neproběhla. Uvědomili jsme si, že těžkosti s implementací by se opakovaly u každého velkého dopravce. V podstatě jsme neměli na výběr a museli se přizpůsobit. Rozhodli jsme se, že se Wereldo stane dopravcem a svůj software budeme využívat jako konkurenční výhodu. A teď máme přes 400 zákazníků, kteří s námi posílají paletové a balíkové zásilky.

V čem se lišíte od konkurence?

Ve spojení dvou světů. Jsme zároveň technologická firma, která vyvíjí software, a dopravce. Pro plánování existuje mnoho softwarů, ale soustředí se pouze na rozvozové trasy z jednoho místa. Naše technologie jde mnohem dál. Řešíme i nejobtížnější část svozové dopravy, což je první míle neboli FM (first mile). Problém je v tom, že každý zákazník má své specifické nákladové okno, kdy jsou zásilky připraveny, a my se do něj musíme trefit. Jenže kolem 40 procent odesílatelů ani neví, co přesně budou další den posílat a kolik toho bude, zásilky nám rezervují v průběhu svozového dne. V těchto případech proto pracujeme s očekáváním, které vychází z historie nakládaných zásilek u daného klienta.

Přibližte mi reálné fungování z pohledu zákazníka. Co se děje s jeho zásilkou?

Výrobní nebo distribuční firma si objedná svoz palet a každá z nich máí jít na jiné místo v Česku nebo Evropě. Naše svozové auto přijede, naloží palety a jede na další nakládku. Pak všechny palety sveze na nejbližší depo. Palety přes noc putují na doručující depa, kde se dál třídí na rozvozová auta, která tyto palety ráno vyrážejí rozvézt.

Soustředíme se na svoz a rozvoz paletových zásilek, přičemž naše plánování řídí umělá inteligence. Díky tomu jezdíme po efektivnějších trasách, potřebujeme méně aut, najezdíme méně kilometrů, a tím pádem zákazník méně platí. Kdyby všechny logistické firmy plánovaly pohyb aut automaticky, mohly by dosáhnout až 20procentní úspory najetých kilometrů. V takové škále je to slušná redukce CO₂. A co teprve kdyby tento způsob plánování využívaly firmy ve všech zemích Evropy!

V jakém oboru nejčastěji podnikají vaši klienti?

Jedná se o průřez odvětvími. První větší skupina zákazníků byli vinaři. Svozovou službu jsme startovali v Jihomoravském kraji. Kolega z obchodu je také vinař, takže se nám téměř od začátku povedlo vozit paletové zásilky s vínem pro větší vinaře. Specifikem u těchto zákazníků je zavážení řetězců, jako je Lidl nebo Kaufland, což mnohdy není úplně jednoduché. Nyní máme zákazníky z oboru obalových materiálů, nábytku, čistících prostředků, hutních materiálů, klimatizací nebo čerpadel. Převezeme všechno, co je na paletě nebo zabalené v balíku. Zákazníkovi dokážeme řešit i větší kamionové přepravy.

Jak se vyvíjejí potřeby vašich zákazníků?

Zákazník potřebuje odvést zásilku z bodu A do bodu B za férovou cenu a v požadované kvalitě. Díky automatickému plánování často umíme nabídnout lepší cenu, ale nechceme zůstávat jen u toho. Zakládáme si na zákaznické péči. U startupů je samozřejmostí, že v online chatu zákaznická oddělení reagují do pěti minut, ve světě přepravních firem je ale taková schopnost obrovská konkurenční výhoda. Standardem jsou totiž čtyři hodiny. S novou verzí objednávkové aplikace, kde si zákazník objednává svoz zásilek, navíc chystáme nové funkce. Na mapě bude moci například sledovat auto, které má svážet jeho zásilky, včetně odpočtu, kdy přibližně dorazí na nakládku – podobně jako v aplikaci Uber.

Jak probíhala příprava vašeho softwaru?

Zpočátku jsme využívali open-source řešení od Googlu. To ale velmi rychle přestalo být pro naše potřeby dostačující, proto jsme se rozhodli celý nástroj postavit podle svých představ. Algoritmus pro plánovací software vznikl ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity a Wereldo do něj postupně zapracovalo změny, které vzešly z poznatků z denního používání řešiče pro plánování vlastních vozidel. Software jsme navíc schopni dále zdokonalovat sběrem dat z měření reality a díky feedbackům od dispečerů a řidičů.

Realitou na tuzemském trhu je poměrně dlouhá splatnost faktur, zejména u velkých korporátních zákazníků. Ovlivňuje to i váš byznys?

Přesně tak, mnohdy bývají splatnosti až 60 dní, což je velký problém, když chcete rychle růst. Ideální je mít peníze hned a využít je pro další růst. Tento problém nám řeší služba Roger. Zákazníka s delší splatností, u kterého bychom chtěli tuto službu využít, posíláme Rogerovi ke schválení a prověření. Pokud je společnost finančně zdravá, schválí nám ji a další vystavenou fakturu si už můžeme nechat profinancovat. Za malý poplatek máme peníze do pár dní, což nám pomáhá s pozitivní cashflow.



Kam se bude logistika dál ubírat? A co chystáte vy?

Velkým trendem v logistice je například automatizace skladů, což je možné vidět u Rohlíku, Zásilkovny nebo za hranicemi v Amazonu. Je to úžasné, protože snížíte náklady na vyexpedovanou zásilku a zvýšíte produktivitu. Stejnou příležitost vidíme i v automatizaci plánování nákladních vozů, kterou se kromě nás zatím nikdo výrazně nezabývá. My nyní spouštíme další investiční kolo, abychom svoji službu mohli víc škálovat a nabídnout většímu počtu zákazníků. To s sebou nese i rozšiřování týmu v oblasti obchodu a operativy, takže nyní hledáme šikovné kolegy a kolegyně.

