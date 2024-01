Nejlepší spořicí účty a termínované vklady. Nové porovnání

Jedničkou mezi spořicími účty na trhu je i v novém roce nabídka s názvem Skvělý účet od Trinity Bank. Má úrokovou sazbu 6,28 % ročně pro vklady do 250 tisíc. Případnou část nad tento limit úročí 5,28 %.

Bez stropu na výši vkladu lze u Trinity Bank získat 6,08 % ročně, ale jen při založení nového účtu na pobočkách v Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové a současně při trvalém pobytu v některém z těchto krajů.

Česká pobočka slovenské banky VÚB nabízí 6,15 % bez stropu, od 18. ledna sníží úrok na 6,05 %. Komplikovanější je to s daněním, podrobnosti píšeme v tabulce.

Nejvyšší úrok na jednoduchém spořicím účtu bez omezení má Max banka. Sazbu 6,01 % ročně dává bez stropu a dalších podmínek.

Česká spořitelna změní od 26. ledna podmínky, za nichž mohou klienti i nadále získat maximální úrok na spořícím účtu ve výši 5 %. Vedle pravidelného investování nově přihlédne hlavně k používání digitálního bankovnictví George. Změnu jsme podrobně představili v samostatném článku.

Úroky na spoření se obecně odvíjejí od základních sazeb České národní banky. Ta je po roce a půl změnila: od 22. prosince si jednotlivé banky mohou do ČNB ukládat peníze na čtrnáct dnů za 6,75 % a takzvaně přes noc za 5,75 %, což je o 0,25 % méně než předtím. Ekonomové očekávají, že ČNB bude v dalších měsících úroky dál postupně snižovat.

Jednotlivé banky zatím většinou drží úroky z loňského prosince, vedle zmíněné VÚB je snížily jen Raiffeisenbank (současně s úpravou podmínek pro různé typy účtů), UniCredit pro nové klienty a Air Bank u dětského účtu. Komerční banka si připravuje půdu, když na únor ohlásila snížení základního úroku, zároveň ale slibuje, že celkové úročení „bude částečně dorovnáno bonusovou sazbou tak, aby byla zachována atraktivita celkového úročení účtu“ – výši bonusové sazby oznámí nejpozději na konci ledna.

Nejlepší spořicí účty k 10. lednu 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Trinity Bank Skvělý účet 6,28 % Pro vklady do 250 000 Kč (nad limit pak 5,68 %). Jen na nové vklady po 13. listopadu 2023. VÚB Spoření bez limitů 6,15 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka 19% daň. Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Ćesku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Od 18. klesne úrok na 6,05 %. Trinity Bank Nabídka na nových pobočkách 6,08 % Jen při založení nového účtu na pobočkách v Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové a současně při trvalém pobytu v některém z těchto krajů. Bez stropu. Max banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 6 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce roku. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Air Bank Bonusová akce až 6 % Pro vklady do 250 000 Kč je úrok 5 %, teprve na část přesahující tuto hranici se použije 6 %. Například u zůstatku 500 000 Kč je výsledný úrok 5,5 %, u milionu 5,75 %, u pěti milionů 5,95 %. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou v předchozím měsíci (s úlevou pro nové klienty) a aktivace bonusu. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,75 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce února. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,6 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 6 % (do 500 000 Kč) a 4 % (nad 500 000 Kč). Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 5,3 % Pro vklady do milionu korun. Kdo má starší typ spořicího účtu (A-D), musí si založit nový, jinak se mu vyšší úrok nenastaví. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 5,65 %. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást nad 500 000 Kč se úročí jen 0,01 %. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do 250 000 Kč, když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásíte do aplikace ČSOB Smart. Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 3,3 %, nad milion jen 0,15 %. Při méně než pěti platbách kartou měsíčně je základní sazba 3,3 %, bez aplikace jen 2,3 %. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za předchozí měsíc. Případná část nad 250 tisíc se úročí 6 %, takže výsledný úrok s vyšším vkladem postupně roste. Podmínkou je aktivace nabídky, jinak je úrok maximálně 4,75 %. Komerční banka Spoř. účet KB+ 5 % Pro vklady do 200 000 Kč při založení (a ovládání) v nové aplikaci KB+. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Bez nové aplikace je základní sazba spořicího účtu jen 2 %. Fio banka Fio spořicí účet 4 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Česká spořitelna Spoření ČS 4 % Pouze pro klienty s Plus účtem nebo s programy Erste Premier či Erste Private Banking. Kdo investuje aspoň 300 Kč měsíčně, dosáhne na 5 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Exclusive do 400 000 Kč, u Erste do milionu), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Bez Plus účtu je úrok max. 0,2 % do 200 000 Kč. Od 26. ledna se změní struktura úročení, jak popisujeme nad tabulkou. UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 250 000 Kč, část nad limit se neúročí. Komerční banka Konto Bonus 2 % Pro vklady do 200 000 Kč, část nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Kdo investuje aspoň 1500 Kč měsíčně, dostane bonus 2 % a celkem tak získá na spořicím účtu 4 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí vysokou meziroční inflaci, jejíž průměrná výše za celý loňský rok byla kolem 11 procent (přesné číslo oznámí statistici dnes).

Jak jsou na tom speciální spořicí účty pro děti? Nejvyšší úrok dává Creditas na spořicím účtu Richee Junior – 5,6 % do 350 tisíc a 3,1 % nad tento limit. Úrok 5 % nabízejí Česká spořitelna při zvýšení vkladu aspoň o 50 Kč měsíčně (do 100 tisíc) a Moneta (do 50 tisíc). Air Bank snížila úrok na 4,75 %. Creditas jako jediná zajímavě úročí i zůstatek na běžném účtu pro děti (4,5 % do 50 tisíc).

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů – v nejbližších týdnech a měsících půjdou úroky hlavně dolů.

Tím se liší od termínovaných vkladů: u nich se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v nejbližších měsících to bude výhoda. Dolů se sazbami na půlročních a ročních vkladech šly v posledních dnech J&T Banka, Max banka nebo Oberbank, na ročním vkladu také Česká spořitelna, Raiffeisenbank či UniCredit.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok (p.a.) Omezení J&T Banka 5,75 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Od 20. listopadu klesne úrok na 5,75 %. Max banka 5,6 % Minimální vklad je 100 000 Kč. ČSOB 5,5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Banka Creditas 5,4 % Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 5,4 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Fio banka 5,1 % Minimální vklad je 3000 Kč. UniCredit Bank 5 % Úrok 5 % do jednoho milionu. Úrok 5,15 % od jednoho do pěti milionů. Minimální vklad je 30 000 Kč. Česká spořitelna 4,8 % Minimální vklad je 5000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 10. 1. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení J&T Banka 5,8 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Od 20. listopadu klesne úrok na 5,8 %. Max banka 5 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Banka Creditas 5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Fio banka 5 % Minimální vklad je 3000 Kč. Komerční banka 5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 4,5 % Minimální vklad je 40 000 Kč. ČSOB 4,5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. UniCredit Bank 4 % Úrok 4 % do milionu. Úrok 4,5 % od jednoho do pěti milionů. Minimální vklad je 30 000 Kč. Česká spořitelna 4 % Minimální vklad je 5000 Kč. Raiffeisenbank 4 % Úrok 4 % do 30 mil., nad limit jen 0,01 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 10. 1. 2024

Kromě klasických spořicích účtů a termínovaných vkladů z předchozích tabulek můžeme najít ještě atraktivní nabídky – ovšem s komplikovanějšími podmínkami.

Nejvyšší úrokovou sazbu na termínovaných vkladech – 7 % na roční vklad – nabízí záložna Artesa. Na půlročním vkladu lze získat 6,4 % u záložny Ney spořitelní družstvo. V obou případech je minimální vklad 20 tisíc. Peníze v záložnách spadají pod stejné pojištění vkladů jako banky, tedy do hranice odpovídající 100 tisícům eur, dostanete je i stejně rychle. O vklady do limitu necelých 2,5 milionu se tedy bát nemusíte. Přesto má jejich nabídka podstatné omezení. U družstevních záložen neboli kampeliček podle zákona platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Na kombinaci spoření a investic láká Komerční banka pod názvem Bonus Invest: zvýhodněné úročení 7 % p.a. na půlročním vkladu získáte, když zároveň investujete stejnou nebo vyšší částku do vybraných investičních produktů (bez nich je úrok jen 2,75 %), minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Podobnou nabídku měla ČSOB pod názvem Duo Profit, od nového roku ji zrušila.

