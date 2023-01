Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá pár dnů

Podnikatel, který se chce zapojit do systému paušální daně pro rok 2023, má čas už jenom do úterý 10. ledna. Přihlásit se může elektronicky třeba s využitím datové schránky či bankovní identity, nebo klasicky na papíře odeslaném doporučeně na finanční úřad či osobně předaném na podatelně.

Správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně podnikatelé přechod na paušální daň neoznamují, informaci jim předá finanční správa.

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo chce dál využívat dosavadní způsoby, především výdajové paušály (procento z příjmů podle druhu podnikání) nebo skutečné výdaje (daňovou evidenci), může u nich zůstat a nic nehlásí. Jestli je zapojení výhodné právě pro vás, si můžete spočítat na kalkulačce na konci článku.

Kdo paušální daň využíval už v roce 2022 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat, pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky pro paušální daň) a jenom si od ledna zvýší platbu. Naopak kdo se chce od paušální daně pro rok 2023 odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit – nejpozději do 10. ledna 2023. A kdo během letošního roku začne podnikat nebo obnoví činnost, může se k paušální dani přihlásit zároveň s oznámením, že zahajuje nebo obnovuje činnost – tedy i po 10. lednu.

K paušální dani z příjmů za rok 2023 se může dobrovolně přihlásit podnikatel (OSVČ), jehož roční příjmy nepřesáhnou dva miliony korun. Strop je tedy dvojnásobný oproti dřívějšku, souvisí to se zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH.

Paušální daň umožňuje platit měsíčně jedinou částku zahrnující daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění. Měsíční paušál už ale nebude pro všechny stejný. Dosavadní systém zůstává jen pro příjmy do jednoho milionu: v roce 2023 zahrnuje daň 100 Kč, minimální výši zdravotního pojištění (2722 Kč) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (3386 Kč), celkově to tedy bude dělat 6208 Kč měsíčně.

Pro podnikatele s vyššími příjmy – od jednoho do dvou milionů ročně – vstoupí do hry další dvě pásma paušální daně. Kromě samotného příjmu však bude záležet i na výši výdajového paušálu, který se na konkrétní příjmy vztahuje (tedy 80 % pro řemeslné živnosti, 80 % pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, 60 % pro ostatní živnosti, 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů, 30 % pro příjmy z pronájmu).

Celková paušální daň pro druhé a třetí pásmo je stanovena pevnou částkou v zákoně. V pásmu od jednoho do jednoho a půl milionu korun ročního příjmu jde o 16 000 Kč měsíčně (z toho 4963 Kč daň, 7446 Kč důchodové a 3591 Kč zdravotní pojištění). V pásmu od jednoho a půl do dvou milionu korun je paušální daň 26 000 Kč měsíčně (z toho 9320 Kč daň, 11 388 Kč důchodové a 5292 Kč zdravotní pojištění).

Do prvního pásma (dosavadní systém) se vedle všech OSVČ s příjmy do jednoho milionu ročně vejdou také ti, kteří mají příjmy do 1,5 milionu, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. V prvním pásmu budou také OSVČ s příjmy do dvou milionů, pokud k alespoň 75 % z nich mohou uplatnit 80% výdajový paušál.

Ve druhém pásmu jsou OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu bez ohledu na typ samostatné činnosti a dále OSVČ s příjmy do dvou milionů, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60 % výdajový paušál. Třetí pásmo paušální daně pak je pro OSVČ s ročními příjmy do dvou milionů bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Měsíční výše paušální daně za rok 2023 Celková paušální platba Daň z příjmů Pojistné na důch. poj. Pojistné na zdrav. poj. I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč Roční výše paušální daně od roku 2023 Celková paušální platba Daň z příjmů Pojistné na důch. poj. Pojistné na zdrav. poj. I. pásmo 74 456 Kč 1 200 Kč 40 632 Kč 32 664 Kč II. pásmo 192 000 Kč 59 556 Kč 89 352 Kč 43 092 Kč III. pásmo 312 000 Kč 111 840 Kč 136 656 Kč 63 504 Kč Zdroj: ministerstvo financí, Peníze.cz

Pokud podnikatel po skončení zdaňovacího období zjistí, že jeho příjmy jsou vyšší, než odpovídají zvolenému pásmu, musí doplatit daň i pojistné. Když naopak zjistí, že jeho příjmy odpovídají nižšímu pásmu, má nárok na vrácení části daně (zaplacené formou záloh) i části pojistného.

Přechod na paušální daň může podnikatelům přinést několik výhod. Především se jim zjednoduší administrativa, protože v jediném odvodu (místo tří různých) zaplatí vždycky jenom pevně danou částku a navíc nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. S paušální daní také mají jistotu, že nebudou doplácet ani daň, ani pojistné. Musí si ale dál hlídat své příjmy. Pravděpodobnost, že paušál bude výhodný, obecně roste s vyšším příjmem, nižšími náklady a menším počtem využívaných daňových slev. Připočítat se dá i uspořený čas nebo případné náklady na účetního, které s paušální daní odpadnou.

Na druhou stranu: Využitím paušální daně podnikatel přijde o všechny odpočty (třeba za úroky z hypotéky nebo za zaplacené spoření na důchod) a daňové slevy, které by si jinak mohl uplatnit v daňovém přiznání. Složitější to podnikatelé s paušální daní mohou mít, když chtějí úvěr. K tomu banky vyžadují nejčastěji daňové přiznání – jenže kdo využívá paušální daň, ten už ho mít nebude. Příjmy se tak budou dokládat alternativními způsoby, které mohou být méně výhodné.

„Na nové úpravě vydělají zejména bezdětné OSVČ s 60% výdajovým paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun, které budou platit paušál v prvním pásmu a vstupem do paušálního režimu ušetří přes 100 tisíc korun. Také například bezdětné OSVČ s 40% výdajovým paušálem a příjmy těsně pod dva miliony korun na paušální dani významně ušetří,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars. Naopak paušální daň není výhodná pro OSVČ s nižšími zisky uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které na dani z příjmu nic neplatí a ještě dostávají daňový bonus.

Paušální daň dosud nemohl využít podnikatel, který má ještě další zdanitelné příjmy ze zaměstnání, z kapitálového majetku, z nájmu a podobně nad 15 tisíc korun za rok. Od roku 2023 se tento limit zvyšuje na 50 tisíc, připomíná ministerstvo financí.

