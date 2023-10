DPH pod lupou. Politici milují snížené sazby, ale chudým moc nepomáhají

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nejvýznamnějším daňovým příjmem českého státního rozpočtu. V roce 2023 do něj přinese přes 380 miliard korun, což představuje přibližně 23 procent všech daňových příjmů.

Víc se vybere jen na sociálním pojištění, které ale – aspoň formálně – daní není. S odstupem na dalším místě je pak daň z příjmů právnických osob s inkasem poblíž 157 miliard korun za rok.

Základní sazba DPH je v Česku 21 procent. To nás podle analýzy společnosti Cyrrus řadí k průměru zemí Evropské unie.

Nejnižší základní sazbu v Unii má Lucembursko se 16 procenty a nejvyšší Maďarsko s 27 procenty.

Daňové příjmy státního rozpočtu:

„Kromě základní sazby, která se aplikuje na většinu zboží a služeb, má podle daňových pravidel Evropské unie každá členská země možnost využívat maximálně dvě snížené sazby, které nesmějí být nižší než pět procent, a jednu supersníženou sazbu. Celkem se tedy může jednat až o čtyři různé sazby DPH. Tak to má například Francie, Irsko, Itálie a Lucembursko. Naopak pouze jednu sazbu má třeba Dánsko,“ říká Vít Hradil, hlavní analytik společnosti Cyrrus.

Česká republika využívá tři sazby DPH. Kromě základní 21procentní sazby máme dvě sazby snížené – ve výši 15 a 10 procent.

S ohledem na chudé

Snížené sazby mají většinou sociální odůvodnění. Mají zpřístupnit vybrané (nezbytné či základní) zboží a služby lidem s nižšími příjmy.

Případně se stát snaží prostřednictvím nižší DPH motivovat své občany k tomu, aby dali přednost spotřebě zboží a služeb, které mají například pozitivní zdravotní nebo environmentální dopady.

Do 15procentní sazby v Česku patří například potraviny, stravovací služby, vodné a stočné, lázeňské služby, služby fitness center nebo hromadná městská doprava. Sazba 10 procent se uplatňuje například na léky, služby kadeřníků, péči o děti, půjčování a prodej knih nebo opravy obuvi.

Celkem se ve snížených sazbách DPH nachází 32 druhů zboží a služeb. ty představují zhruba 38 procent všech prodejů, které podléhají DPH.

Sto miliard navíc

„Využívání různých sazeb DPH je ovšem spojeno s poměrně výraznými negativy,“ tvrdí Vít Hradil. Podle něj totiž nižší DPH prodejci do cen nepromítají plně. „Průsak nižší DPH do finálních cen se odhaduje jen na zhruba 50 procent, zbytek zůstává v maržích prodejců – dá se odhadnout, že jde o zhruba 416 miliard korun,“ dodává.

Zároveň upozorňuje, že za sníženou DPH nenakupují jenom chudší zákazníci, ale i ti středně- a vysokopříjmoví.

Nižší sazby také podle Hradila dávají prostor pro daňové úniky, znepřehledňují daňový systém a firmy i finanční správa s nimi mají dodatečné náklady.

Podle Víta Hradila by bylo rozumné sjednotit sazby DPH na jedinou úroveň.

„Pokud by zůstala pouze jediná sazba, a to 21 procent, vedlo by to za jinak nezměněných podmínek k růstu inkasa DPH o přibližně 24 procent. Vybralo by se tedy asi o 92 miliard korun víc,“ tvrdí ekonom. Odhaduje také, že kromě růstu inkasa by se jediná daň i lépe vybírala.

„Neefektivita výběru se v Česku pohybuje okolo deseti procent celkového objemu. Podle našeho odhadu by sjednocení sazeb mohlo tento podíl snížit o zhruba dva procentní body. Na transparentnějším systému výběru DPH by pak stát vydělal dalších osm miliard. Celkem by tedy vybral o sto miliard víc než dosud,“ vypočítává Vít Hradil.

Přiznává ovšem, že by sjednocení sazeb znamenalo vyšší daňové zatížení pro lidi. Služby a výrobky, které jsou teď zatížené nižší sazbou, by podražily. „Peníze vybrané navíc by pak mohly být využity pro adresnější podporu nízkopříjmových domácností, například snížením jiných daní nebo zvýšením sociálních dávek,“ navrhuje ekonom.

Ze tří sazeb zbudou dvě

„Je to čistě moje spekulace, ale myslím, že snížená sazba DPH představuje pro politiky oblíbenou hračku. Zvolí si cílovou skupinu, které chtějí ulevit – například lidi, kteří chodí do posilovny – a těm velmi pružně sníží DPH, když se to zrovna hodí,“ říká Vít Hradil. „Z odborného pohledu ale nedává smysl mít několik sazeb DPH.“

Ministerstvo financí v konsolidačním balíčku, který se právě dnes projednává ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, skutečně změnu DPH navrhuje. S jednotnou sazbou v něm ale nepočítá.

Místo tři sazeb DPH, bychom od roku 2024 měli mít jenom dvě. Základní sazba zůstane 21 procent, snížená sazba bude 12 procent.

Sjednocení dvou dosavadních snížených sazeb navrhovala řada ekonomů včetně Národní ekonomické rady vlády.

Chystanou změnu jsme popsali podrobně: Změny DPH přehledně. Tady je kompletní seznam.

