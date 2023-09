Na změnu zdravotní pojišťovny zbývá týden. Na tohle vám přispějou

Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdroj: VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, kód 111) nabízí každému svému zákazníku bez rozdílu věku 500korunový příspěvek na dentální hygienu. Dospělí od 18 let ho ale dostanou jedině pod podmínkou, že v posledních dvou letech absolvovali prohlídku u praktického lékaře. Na masáž, saunu či jiné rehabilitační aktivity VZP přispívá až 1000 korun. Dostane je ale jenom ten, kdo v posledních dvou letech absolvoval aspoň jedno z vyšetření, která dokážou odhalit onkologické onemocnění v raném stádiu. Jde o screening nádorů prsu, nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů děložního hrdla. Od září 2023 nabízí VZP klientům starším 60 let příspěvek 2000 Kč na očkování proti onemocněním způsobeným RS viry, ta můžou u starších, zejména chronicky nemocných lidí mít i velmi závažný průběh. Pro rodiče dětí do jednoho roku má VZP 500 korun na plavání nebo vaničkování v rámci příspěvku na pohybové aktivity. Pro děti od jednoho do 18 let je příspěvek na pohybové aktivity tisíc korun ročně. Využít se dá k zaplacení sportovních aktivit v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže nebo na úhradu sportovní prohlídky u lékaře. Mladistvým může posloužit ke koupi permanentky na cvičení. Dospělí a senioři můžou na sport získat 500 korun. Děti, které v daném roce slaví první narozeniny můžou získat oba příspěvky: pro děti do roku i nad rok věku. Příspěvek na bezlepkovou dietu letos VZP zvedla z 6000 na 8000 korun, příspěvek na nízkobílkovinnou dietu z 10 000 na 12 000 korun. Příspěvek na pomůcky a služby pro diabetiky se zvedl z tisícikoruny na 3000 korun. VZP přispívá na očkování proti chřipce. Dospělým do 65 let 200 korun, dětem do 18 let 300 korun. Kromě chřipky přispívá VZP ještě na 12 různých nepovinných očkování v rozmezí od 200 do 1500 korun. Diabetici bez rozdílu věku mají nárok na 3000 korun na nákup pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění, diabetici nad 18 let let můžou čerpat další 3000 korun na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Rodiče novorozenců si můžou požádat o 100 korun na nákup potřeb a pomůcek v lékárnách. Maminky můžou do také do 12 měsíců po porodu čerpat 3500 korun, například na screeningová vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, předporodní kurzy, vhodnou pohybovou aktivitu nebo na pomůcky ke kojení, monitor dechu, monitor spánku nebo laktační poradenství. Rodiče předčasně narozených miminek s porodní váhou do 1500 gramů mají nárok na příspěvek 3000 korun. I letos si můžou pojištěnci VZP žádat o příspěvek na podporu ve výši 5000 korun na sezení u vybraných terapeutů nebo na odvykání kouření. Pacienti s alopecií, včetně alopecie způsobené léčbou onkologického onemocnění můžou žádat o příspěvek 2000 korun na paruku. Pro aktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně má pojišťovna připravené 3000 korun na regeneraci a podporu zdraví. Dárci orgánů můžou jednorázově zažádat až o 10 000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity nebo nákup vitaminů, doplňků a zdravotnických prostředků. VZP letos oproti roku 2022 zrušila příspěvek na zdravotnické prostředky na radiační terapii. Zdůvodnila to tím, že velká část přípravků, na které bylo možné příspěvek využít, je už hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Zdroj: ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, kód 211) přispívá až 4000 korun na podporu duševního zdraví, smí se z něj platit psychoterapie, prevence poruch kognitivních funkcí a paměti nebo klinická logopedie. Letos přispívá na zdravotnické prostředky, které nejsou hrazené z veřejného pojištění, a které souvisí s cukrovkou, onemocněním trávicího a močového systému, neurologickým onemocněním, onemocněním kůže nebo onkologickým onemocnění. Pro děti je až 1500 a pro dospělé 500 korun. Pro onkologické pacienty má Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra připraveno až 2000 korun na podprsenky po ablaci prsu a chladicí čepice po ozařování. Až o 2000 korun si můžou říct pacienti s alopecií. Novinkou letošního roku je program na podporu onkologické prevence, díky kterému můžou pojištěnci od 8 let získat až 250 korun na sportovní aktivity a ambulantní rehabilitaci. Příspěvek je podmíněn absolvováním aspoň jednoho ze screeningových vyšetření (screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, karcinomu prsu nebo děložního hrdla) v době od 1. ledna 2021. Rodiče dětí do 18 let můžou získat 1500 korun na fixní nebo snímatelná rovnátka či nácvik dentální hygieny. Dál pojišťovna přispívá chronicky nemocným dětem až 10 000 korun na pobyty v horách nebo u moře a až 20 000 korun na lázeňské pobyty. V nabídce je i příspěvek na specifické diety při potravinové intoleranci. Děti i dospělí si můžou zažádat až o 4000 korun nad rámec ostatních programů. Také v letošním roce zůstává příspěvek 2000 korun pro pojištěnce s chronickým onemocněním na pobyty se zdravotním a edukačním programem.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdroj: ČPZP Dětem do 17 let nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, kód 205) příspěvek na očkování až do výše 1500 korun. Rodiče dětí do 10 let si můžou požádat o 1000 korun na organizované plavání. Pro děti od tří let připravila příspěvek až 500 korun na sportovní kroužky. Dětem do 17 let s celiakii a dědičnými metabolickými poruchami pojišťovna nabízí 2000 korun na potravinové diety. Pro diabetiky z řad dětí má pojišťovna přichystaných 500 korun. Rodičům dětí do 17 let pojišťovna dál přispěje 500 korunami na přilbu, až 1000 korunami na rovnátka, 500 korunami na vyšetření zraku nebo 500 korunami na sportovní prohlídku. Na letní tábory pojišťovna připlácela 1500 a na školky a školy v přírodě 500 korun. V rámci prevence obezity ČPZP nabízí příspěvek 500 korun. Částka je stejná i pro dospělé. Ženy a muži od 18 let mají nárok na příspěvek 1000 korun na jakékoliv očkování, které není hrazené z veřejného pojištění, na 1000 korun na laserovou operaci očí nebo 500 korun na kontrolu cholesterolu a krevního tlaku. Na pravidelný pohyb si můžou dospělí zažádat o příspěvek ve výši 700 korun. Ženy si můžou říct o 500 korun na vyšetření prsou, muži na prevenci rakoviny prostaty nebo léčbu erektilní dysfunkce. Muži i ženy můžou požádat o 300 korun na vyšetření zraku a 500 na vyšetření rakoviny kůže. Ženy a muži starší 60 let můžou získat navíc 500 korun na vitaminy. Budoucí a čerstvé maminky můžou ženy dostat až 3500 korun na těhotenskou prevenci a pomůcky pro novorozence. Na duševní zdraví přispívá pojišťovna částkou 2500 korun, na onkologickou prevenci pak 2000 korun. Odvykání kouření podpoří částkou 2000 korun. Lidé s celiakii a dědičnými metabolickými poruchami můžou získat podporu na dietu ve výši 1000 korun. Pro každého nového dárce krve má pojišťovna připravených 1000 korun. Po každém odběru dárce dostane 100 korun na vitaminy. V závislosti na počtu odběrů vyplatí bonusové částky od 500 do 3500 korun. Dárce kostní dřeně ocení částkou 6000 korun.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdroj: Zaměstanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, kód 209) má příspěvky na péči o zrak: na nitrooční operace až do 1000 korun, na vyšetření přístrojem OCT, HRT nebo Pentacam l až 800 korun, v případě vyšetření přístrojem Plusoptix až 200 korun. Pojištěncům ve věku 18 až 40 let pojišťovna přispěje na korekční laserové operace očí částkou až do 2000 korun. Rodičům dětí s diabetem pojišťovna přispěje až 5000 korun na úhradu pomůcek, které se nehradí z veřejného zdravotního pojištění a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek na dentální hygienu je 200 korun pro dospělé, 700 pro děti. Děti do 18 let můžou dostat 4000 korun na fixní rovnátka. Těhotné ženy můžou získat až 4000 korun na neinvazivní prenatální testování, 1200 korun na prvotrimestrální screening a 500 korun na pohybové aktivity, vitaminy či masáže. Maminky po porodu si můžou požádat o novorozenecký balíček v hodnotě až 2500 korun a můžou si také vybrat o částku 1600 korun, kterou lze využít k zaplacení pobytu v porodnici na nadstandardním pokoji, ke koupi autosedačky, na laktační poradenství, kojenecké plavání nebo monitor dechu. Až 2000 korun můžou získat pojištěnci na operaci varixů, endoskopickou operaci karpálního tunelu, laserové výkony k odstranění jizev a některé další výkony, které se řadí mezi moderní léčebné a diagnostické metody. Celiaci dostanou, když si řeknou, až 5000 korun na bezlepkovou dietu. Lidé s nízkobílkovinnou dietou a dalšími vzácnými metabolickými poruchami můžou i nadále žádat o příspěvek až do 10 000 korun. Děti do 19 let trpící obezitou či onkologickým nebo neurologickým onemocněním, můžou žádat až 5000 korun na ozdravný pobyt. Dětem do 19 let s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest přispěje pojišťovna 1000 korun. Do 10 000 korun přispěje na ozdravný pobyt také dárcům kostní dřeně. Dárci krve můžou získat až 1000 korun na vitaminy nebo pohybové aktivity či cestovní pojištění na 30 dní. Dětem do jednoho roku pojišťovna přispěje až 3000 korun na očkování proti rotavirům. Na očkování proti meningokoku lze žádat až 3600 korun, pojištěnci do 45 let můžou zažádat až o 4000 korun na očkování proti HPV infekcím. Na očkování proti klíšťové encefalitidě pojišťovna přispěje až 2100 korun. Do 800 korun přispěje na očkování proti hepatitidě a do 400 korun na vakcínu proti chřipce. Až 500 korun na pohybové aktivity můžou získat dospělí a senioři nad 65 let a až 700 korun děti do 18 let. Dvakrát ročně ZPŠ podpoří 500 korunami ty, kteří se chtějí odnaučit kouřit.

Oborová zdravotní pojišťovna Zdroj: Oborová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, kód 207) svým pojištěncům v letošním roce proplatí až polovinu účtenky do výše 1000 korun na dentální hygienu. Bohatě pojišťovna přispívá na preventivní vyšetření, která odhalují nádorová nebo civilizační onemocnění (rakovina prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgány, tlustého střeva a konečníku, dutiny ústní, osteoporózy či infarktu). Lidé s chronickým onemocněním si můžou vybrat zdravotnické prostředky a pomůcky až do výše 10 000 korun. Senioři nad 70 let si můžou požádat o příspěvek ve výši 500 korun (s 50% spoluúčastí) na vitaminy. Tohoto benefitu můžou využít pouze pojištěnci, kteří v posledních dvou letech absolvovali pravidelnou preventivní prohlídku u svého lékaře a nečerpali příspěvek z programu Sportovní aktivity. Maminky a jejich novorozenci můžou dohromady získat až 3000 korun. Ještě v těhotenství 1500 korun na produkty a služby související s těhotenstvím a po narození dítěte 1500 korun pro novorozence. Dětem ve věku 7 až 16 let s alergickým, respiračním nebo kožním onemocnění a při problémech s pohybovým aparátem (skolióza, poruchy dynamika a statiky) Oborová zdravotní pojišťovna přispěje až 8800 korun na ozdravný pobyt u moře. Tisíc korun můžou čerpat také děti trpící obezitou. Lidem, kteří se rozhodli skoncovat se svou závislostí na tabáku, OZP nabízí až 2000 korun. Pojištěnci s nízkobílkovinnou dietou můžou na speciální dietu čerpat až 5000 korun. Aktivní dárci krve, kostní dřeně nebo orgánu si můžou požádat o balení vitaminů zdarma. Kromě toho můžou dárci krve žádat o příspěvek 1000 korun, dárci kostní dřeně 3000 korun a dárci orgánů 10 000 korun. Další výhody můžou pojištěnci OZP čerpat za aktivní přístup k péči o své zdraví, který pojišťovna odmění kredity, které lze využít až na 40 příspěvků. Kredity se sbírají v aplikaci Vitakarta.

Vojenská zdravotní pojišťovna Zdroj: VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, kód 201) nabízí příspěvek na očkování až do výše 700 korun. Všichni pojištěnci si můžou požádat o 500 korun na dentální hygienu nebo až 300 korun na vitaminy. Senioři můžou navíc získat 300 korun na kloubní výživu. Těhotné ženy si můžou nechat proplatit až 500 korun na doplňky stravy a až 1500 korun za prevenci v těhotenství, kam spadá třeba screening v prvním trimestru, kurzy cvičení v těhotenství, předporodní kurz nebo služby laktační poradkyně. Novopečené maminky dostanou novorozenecký balíček a až 1500 korun na pomůcky ke kojení a krmení dětí, monitor dechu a další. Až 500 korun pojišťovna rezervuje na cvičení a regeneraci pro dospělé a až 1000 korun pro děti. Všichni pojištěnci bez rozdílu věku si můžou nechat proplatit 500 korun na plavání. Děti můžou získat až 1000 korun na ozdravný pobyt, až 500 korun na přilbu nebo 250 korun na sportovní prohlídku. Až 800 korun si můžou vybrat ženy v rámci prevence vyšetření karcinomu prsu, pro muže má pojišťovna 300 korun na prevenci karcinomu prostaty. Na vyšetření kožních znamének vyčlenila až 400 korun na pojištěnce. Lidem, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocnění, nebo lidem s diagnózou autoimunitní alopecie pojišťovna vyplatí až 1000 korun na paruku. Tisíc korun můžou žádat rodiče dětí na podporu jejich rozvoje a prevenci duševních poruch. Rodiče dětí s duševní poruchou si můžou požádat až 500 korun na poradenství. Děti s poruchou autistického spektra mají nárok až na 800 korun na online výukovou platformu Simple Steps. Dále je možnost získat až 500 korun na terénní poradenství ve školách a školkách. Dospělým od 40 let pojišťovna nabízí až 300 korun na prevenci poruch paměti. Dětem přispěje na ozdravné pobyty v horách a u moře. Pro dětí s chronickými onemocněními dýchacích cest, poruchami imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodu příznivého klimatického působení, pořádá vysokohorské pobyty. Příspěvek až 8000 korun nabízí pojišťovna rodičům s dětmi, které trpí atopickou, seboroickou, alergickou kontaktní nebo jinou dermatitidou nebo lupénkou. U Vojenské zdravotní pojišťovny lze v rámci preventivních programů čerpat maximálně tři různé příspěvky ročně. Do tohoto limitu se nezapočítávají příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně, příspěvky v programu Zdravá duše a speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče a celníky na očkování proti hepatitidě ani speciální příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami.