Dítě pohlídá Tagesmutter, vydělá si. Státní podpora se vrací do hry

Kdo nesežene místo ve školce, mohl by dát dítě k „denní matce“. Politici před volbami oživují plány na službu, která by byla dostupnější a přitom regulovanější než současné „sousedské hlídání“.

Rodiče mají dostat novou možnost, pokud chtějí brzy znovu pracovat, ale neměli zajištěnou péči o nejmenší děti. Opoziční Piráti a Starostové navrhují po volbách zavést službu zvanou Tagesmutter či Tagesvater – v překladu „denní matka/otec“ neboli „matka/otec přes den“. Inspirovali se hlavně v sousedním Německu, Rakousku nebo Dánsku. Tam tuto službu nejčastěji nabízí žena ve středním věku, která se nejprve doma stará o své dítě a začne si přivydělávat hlídáním dalších. Později to může vykonávat jako plnohodnotnou profesi.

Politici reagují na stálý nedostatek míst v mateřských školách. Podle posledních čísel musely za rok odmítnout 33 tisíc žádostí. Poslankyně STAN Věra Kovářová připomíná, že takový počet rodičů má pak problém vrátit se do práce. Cílem navrhované podpory je právě snadnější „sladění kariéry s péčí o rodinou“.

Projekt by se mohl vyzkoušet přednostně v Praze a Brně, kde místa v předškolních zařízeních chybí nejvíc. Ve skupině by mohlo být maximálně pět dětí. Zatím není jasné, kolik by za službu platili rodiče a jak by na ni přispíval stát.

Mikrojesle a vzájemná rodičovská výpomoc

S podobnými plány už přišli vládní i opoziční politici v předchozích letech, nikdy se však naplno nerozběhly.

„Rozhodně netvrdíme, že zavedení Tagesmutter u nás je myšlenka naše nebo nová. Uvažuje se o tom u nás minimálně od roku 2008, kdy se taková služba objevila jako ‚vzájemná rodičovská výpomoc‘ v koncepci rodinné politiky tehdejšího ministra Petra Nečase,“ říká pirátská poslankyně Olga Richterová.

Sociální demokraté v minulosti zkoušeli prosadit mikrojesle v domácnosti. Ty však v testovaném období čerpaly podporu z evropských fondů, a proto musely být právnickou osobou. Oproti tomu Tagesmutter by byla, stejně jako v zahraničí, osobou fyzickou. Odpadly by tak i některé další formality.

„Mikrojesle v domácnosti neprošly kvůli neschopnosti dosáhnout dohody mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvu zdravotnictví samotná péče v domácnosti nevadila. Nesouhlasilo ale s kontrolami krajských hygienických stanic v domácnostech, na nichž trvalo ministerstvo práce a sociálních věcí,“ připomíná Richterová.

Jenže kritici mikrojeslí v domácnosti tehdy upozorňovali i na další problémy. A ty by mohly stát v cestě i Tagesmutter v pojetí Pirátů a STAN: Jediná pečující osoba se totiž jen obtížně může starat o čtyři až šest dětí ve věku od půl roku do čtyř let. A je prý nevhodné pečovat o ně v domácnosti takové osoby – hrozí úraz, kontakt s dalšími osobami, zvířaty, alergiemi a podobně

„Argumenty o nevhodnosti domácnosti a nemožnosti oddělit péči od domácnosti jsou absurdní,“ odmítá výhrady Richterová. „Principem je, že je o děti pečováno v domácím prostředí, není potřeba nic oddělovat. Bavíme se o běžném domácím prostředí a množství dětí, které může bez problémů být i v rámci rodiny. Navíc to takto funguje v zemích, ze kterých si bereme příklad. Není důvod, proč by u nás nemělo fungovat to, co funguje v sousedním a kulturně velmi podobném Rakousku,“ věří,

Jak Tagesmutter funguje v Rakousku:

Většinou se stará o nejmenší děti do tří let věku, někdy ale i o starší.

Ve své domácnosti pečuje maximálně o čtyři děti.

Absolvuje kvalifikační kurz, nároky se v jednotlivých spolkových zemích liší. Doporučoje se 220 hodin teorie a 80 hodin praxe.

Absolvuje kurz první pomoci.

Získá povolení k činnosti, dokáže, že je svéprávná a právně způsobilá (i osoby, které s ní žijí v domácnosti).

Prostory odpovídají vybavení běžné domácnosti.

Pečující osoby připravují dětem jídlo nebo jim podají jídlo, které si děti přinesly z domova.

Jak Tagesmutter funguje v Německu:

Pečující osoba se může o děti starat buď u sebe doma, nebo si prostor pronajmout.

Stát takovou péči podporuje hlavně do tří let věku. Doporučuje se, aby mezi třetím a čtvrtým rokem děti přešly do mateřských škol.

Může se starat až o pět dětí.

Získá povolení od místně příslušného úřadu pro mládež.

Předloží výpis z trestního rejstříku a potvrzení lékaře. Pokud s ní žijí další osoby, i ony musí tyto dokumenty doložit.

Absolvuje kurz první pomoci pro kojence a malé děti.

Většinou absolvuje základní kvalifikační kurz – minimálně 160 výukových hodin (některé spolkové země ho nevyžadují).

Vypracuje pedagogický plán.

Registruje se u příslušného úřadu pro kontrolu potravin (předpokládá se, že hygienické podmínky kontroluje a dokumentuje pečující osoba sama, kontroly nejsou běžné).

Prostory odpovídají běžným domácnostem, nejsou nutné stavební úpravy. Pouze je potřeba oddělit prostor, kde si děti hrají a kde spí.

Pečující osoba dětem vaří nebo jim podává jídlo, které připravili rodiče.

Uvidíme po volbách

Jak se na myšlenku Tagesmutter tváří Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, jedné z částí koalice Spolu jako případného partnera Pirátů a Starostů, pokud by uspěli v podzimních volbách?

„Hlídací služby pro malé děti na komerční bázi samozřejmě existují už teď. Myšlenka zjednodušit tuto formu péče a zpřístupnit ji většímu množství rodin také není nová, ostatně už dříve to zamýšlela vláda s účastí ODS a TOP 09. Budeme se snažit to konečně dotáhnout do úspěšného konce, do praxe. Zásadní samozřejmě budou konkrétní detaily, financování, podmínky provozování služby, ale na základním požadavku se snadno shodneme: čím větší dostupnost míst v dětských skupinách, školkách a denních chův, tím lépe pro rodiče a děti,“ říká Markéta Pekarová Adamová.

Současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na otázku webu Peníze.cz neodpověděla. Zeptali jsme se proto zástupce hnutí ANO jako nejsilnější vládní strany. Odpovídá poslanec Aleš Juchelka, který se podpoře rodin dlouhodobě věnuje:

„Celá problematika Tagesmutter a Tagesvater je postavena na velké důvěře, komu dítě svěřujete. Pokud bude podobné hlídání financovat stát, musí vytyčit také jasná pravidla, poněvadž bude ručit za kvalitu takové služby a bezpečnost dětí. A to je myslím největší kámen úrazu,“ zdůrazňuje. „Bude kolem toho určitě velká diskuze napříč resorty. Pokud to ale jde v Německu, můžeme se o to pokusit i u nás,“ říká.

„Někdy ale nerozumím té politické a mediální masírce: opouštět v raném věku děti a rychle spěchat do práce, aby nám něco neuteklo. Ten nejmenší věk dítěte, kdy formuje a staví základy své osobnosti, si ujít necháme? Myslím, že zároveň s tím by měla vzniknout diskuze na masivnější podporu zkrácených úvazků pro rodiče a racionální přístup společnosti v otázce slaďování rodinného a pracovního života. Tudíž bych celou problematiku Tagesmutter a Tagesvater řešil více komplexněji,“ dodává Juchelka.

Podobně se už dříve vyjádřil i psycholog Marek Herman, když protestoval proti nároku na místo ve školce pro dvouleté děti. Byl by radši, kdyby stát podpořil částečné úvazky a práci z domova, aby rodiče mohly trávit většinu času s dětmi.

Česká republika má jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě, rodiny s dětmi čerpají také výrazné daňové výhody.

