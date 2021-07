Dobré zprávy pro rodiny s dětmi. Dostanou víc peněz

Vyšší daňová sleva na dítě

Daňová sleva na druhé dítě stoupne z dosavadních 19 404 na 22 320 korun za rok, u třetího a každého dalšího dítěte z 24 204 na 27 840 korun. V obou případech je to zvýšení o 15 procent. Sleva na první dítě zůstane stejná jako doteď, tedy 15 204 korun.

Rodině se dvěma dětmi zůstane o přibližně 2900 korun ročně víc než doteď, se třemi dětmi o zhruba 6500 korun.

Daňová sleva na dítě (ročně) pro příjmy za rok první dítě druhé dítě třetí a každé další dítě 2020 15 204 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč 2021 15 204 Kč 22 320 Kč 27 840 Kč

Po rozdělení na měsíce vzroste sleva na druhé dítě z dosavadních 1617 na 1860 korun, na třetí a každé dítě z 2017 na 2320 korun. Rodina se dvěma dětmi si tak měsíčně polepší o víc než 240 korun, se třemi dětmi o skoro 550 korun. Sleva na první dítě – 1267 korun měsíčně – se nemění.

Daňová sleva na dítě (měsíčně) pro příjmy za rok první dítě druhé dítě třetí a každé další dítě 2020 1 267 Kč 1 617 Kč 2 017 Kč 2021 1 267 Kč 1 860 Kč 2 320 Kč

Vyšší slevu je možné využít už pro příjmy za rok 2021, podnikatelé i zaměstnanci ji však dostanou až zpětně. Podnikatelé se k ní dostanou při podání přiznání v prvních měsících roku 2022. Zaměstnancům se vrátí při ročním zúčtování daně, tedy nejpozději s mzdou za březen 2022. Počínaje lednem 2022 se pak bude vyšší sleva zaměstnancům standardně odečítat každý měsíc z výplaty.

Strop pro daňový bonus končí

Novela vylepšuje také pravidla pro daňový bonus, který zaměstnanci dostávají měsíčně. Bonus se vyplácí, když daňová sleva na dítě je vyšší než původně vypočtená daň z příjmů (v případě měsíční výplaty jde nejdřív o zálohu na daň). Díky tomu pak lidé nejenže nezaplatí žádné daně, ale ještě od státu něco dostanou. Maximálně však mohli dostat 5025 korun měsíčně – a právě tento strop od roku 2022 skončí.

Zrušení měsíčního limitu v praxi znamená, že zaměstnanci s vyšším bonusem nebudou v následujících letech muset čekat až na roční zúčtování, ale dostanou ho hned. To pomůže hlavně rodinám se třemi a více dětmi, případně i některým rodinám s postiženým dítětem (s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky).

Až do konce loňského prosince (pro příjmy za rok 2020) existoval u daňového bonusu i roční strop: pracující rodič mohl dostat zpátky maximálně 60 300 korun. Tento limit zrušili poslanci v rámci loňského daňového balíčku. Rodiny se čtyřmi dětmi díky tomu od letoška dosáhnou (po čerstvém zvýšení slev) až na 93 204 korun za rok, nenarazí už na zmíněný strop. S pěti dětmi mohou nově dostat až 121 044 korun. Podrobně jsme o této změně psali v samostatném článku.

Doplatek rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte

Tahle změna potěší rodiče, kteří do narození dalšího dítěte nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek na předchozí dítě. Nově o zbytek příspěvku nepřijdou, nevyužitou částku dostanou jednorázově.

Podle dřívějších pravidel nevyčerpaný zbytek rodičovského příspěvku propadl, protože ho lze dostávat vždycky jenom na nejmladší dítě v rodině. O peníze tak přicházeli hlavně rodiče, kterým se další potomek narodil dříve, než původně plánovali, nebo kteří si nemohli či nestihli nastavit vyšší měsíční částku pro čerpání.

Nárok na doplatek získají i rodiny, které začaly brát rodičovský příspěvek na předchozí dítě dříve a ještě před jeho dočerpáním se jim (od 28. července 2021) narodí další dítě. Se zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly při narození dalšího dítěte před začátkem účinnosti novely (do 27. července), se nepočítá.

Podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů pracuje (zaměstnanec, OSVČ nebo dohodář platící pojistné). Jinými slovy: na doplatek dosáhnou ti, kdo mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

„Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,“ píše se ve schválené novele.

Zvýšení přídavku na dítě

Základní výše přídavku na dítě se od července zvyšuje o 26 procent. To znamená, že částka pro děti do šesti let stoupla z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun.

V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě nově o 500 korun vyšší (dřív to bylo jenom o 300 korun). Zvýhodněná varianta tak od července dělá 1130, 1270 a 1380 korun. Do zmíněných příjmů se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

Výše přídavku na dítě od července 2021 Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra 0–6 let 630 Kč (dříve 500 Kč) 1130 Kč (dříve 800 Kč) 6–15 let 770 Kč (dříve 610 Kč) 1270 Kč (dříve 910 Kč) 15–26 let 880 Kč (dříve 700 Kč) 1380 Kč (dříve 1000 Kč)

Rozšíří se také okruh možných příjemců. Na přídavky na dítě nově dosáhnou domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, zatímco doteď byl limit na 2,7násobku. I tahle změna platí zpětně od července.

Do limitu příjmu se počítají všichni lidé ve společné domácnosti. Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, vychází na 10 690 korun. Podle dosavadních pravidel tak dostávaly přídavek rodiny s příjmem do 28 863 korun. Po zvýšení na 3,4násobek minima teď stoupne limit na 36 346 korun. Konkrétní částku přímo pro vás si spočítejte v naší kalkulačce.

Nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí

Aktivním dětem či rodinám pomůže i další změna. Výdělek ze studentské praxe či brigády se už nebude započítávat do posuzovaného příjmu, takže rodina už by kvůli takové práci neměla přijít o přídavky na děti.

„U nezaopatřených dětí se nově nebude započítávat příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr),“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Novinka se týká dávek státní sociální podpory vázaných na příjem – vedle přídavku na dítě k nim patří příspěvek na bydlení a porodné.

Na úřad i tam, kde skutečně žijete

Zmírní se také pravidla pro takzvanou místní příslušnost. Doteď se žadatel musel obracet na úřad práce podle místa svého trvalého pobytu.

Nově může o dávky žádat na místě, kde skutečně žije. Konkrétně jde o přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení, pohřebné, podporu v nezaměstnanosti a žádost o zprostředkování zaměstnání.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.