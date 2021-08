Na ošetřovné dosáhnete snadněji. Skončí omezení pro širší rodinu

Z pravidel odpadne podmínka společné domácnosti. Pomůže to při krátkodobé péči o nemocného nebo zraněného člena širší rodiny.

Co se děje

Nárok na ošetřovné bude mít od roku 2022 také člen rodiny, který s ošetřovaným člověkem nebydlí ve společné domácnosti. Počítá s tím novela, kterou teď po poslancích schválili i senátoři.

Podle dosavadních pravidel může o ošetřovné žádat jenom ten, kdo bydlí ve společné domácnosti. Výjimka platí pro rodiče dětí mladších 10 let: ti na něj dosáhnou i v případě, že bydlí jinde než dítě – typicky po rozvodu nebo rozchodu.

V čem takové zmírnění pravidel pomůže? Třeba když se jako rodič potřebujete starat o nemocné nebo zraněné dítě starší 10 let, ale nebydlíte spolu. Nebo když je výhodnější, aby se o dítě místo zaměstnání starali babička nebo děda. Nebo když potřebujete pečovat o vašeho sourozence, který žije sám. A hlavně: když musíte krátkodobě ošetřovat staršího člena rodiny – vašeho rodiče nebo rodiče vašeho manžela.

Novela tedy výrazně rozšíří okruh lidí, kvůli nimž můžete o ošetřovné žádat. Bez ohledu na jejich bydliště a věk půjde o nemocné nebo zraněné:

příbuzné v linii přímé, tedy přímé předky nebo potomky: rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další,

sourozence, a to jak „plnorodého“ (s oběma shodnými rodiči), tak „polorodého“ (s jedním shodným rodičem),

manžela či manželku, registrovaného partnera či registrovanou partnerku,

rodiče manžela (manželky) či registrovaného partnera (registrované partnerky).

Řeč je o standardním ošetřovném, které můžou čerpat jenom zaměstnanci. Od letošního července se jeho pravidla vrátila k běžnému stavu: Trvá maximálně devět kalendářních dnů, u samoživitelů až šestnáct. Dostáváte při něm 60 procent vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda (čím víc člověk vydělával, tím víc se mu základ krátí takzvanými redukčními hranicemi). Při ošetřování se můžete vystřídat s někým dalším, ale jenom jednou.

Během koronavirové epidemie platila vylepšení – takzvané krizové ošetřovné. Na děti do 10 let jste ho mohli čerpat po celou dobu zavřené školy nebo karantény. Částka se zvýšila z 60 % na 70 % základu, minimem bylo 400 korun za den. A mohli ho využít i příbuzní dítěte mimo společnou domácnost. Na obdobu ošetřovného výjimečně dosáhli i podnikatelé. Ani jedna z těchto výjimek už neplatí – využít je šlo nejpozději do konce školního roku.

Od roku 2022 získají členové širší rodiny mimo domácnost nárok nejenom na ošetřovné, ale i na související volno v práci. Také u nich půjde o klasický „paragraf“ neboli OČR (ošetřování člena rodiny). Doteď si – při péči mimo společnou domácnost – museli brát dovolenou nebo neplacené volno, přičemž zaměstnavatel jim nemusel vždycky vyhovět.

Na ošetřovné dál dosáhne jenom zaměstnanec – jde o dávku z jeho nemocenského pojištění, která mu má aspoň částečně nahradit mzdu. Nedostane ho třeba nepracující důchodce nebo nezaměstnaný sourozenec. A bohužel ani podnikatel, přestože si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Nemění se ani další podmínky. Když pomineme mírnější pravidla pro děti mladší 10 let, tak musí jít o ošetřování člověka, „jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou“, případně ženy, jestliže „její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou“.

Autoři novely předpokládají, že rozšíření nároku zvýší počet čerpání ošetřovného o zhruba 120 tisíc ročně, hlavně kvůli ošetřování lidí ve vyšším věku. Státní rozpočet by to mělo stát skoro miliardu ročně navíc oproti současným výdajům – vedle samotných dávek se počítá i s tím, že takoví zaměstnanci zaplatí méně na daních a pojistném.

Proč se pravidla vlastně zmírní? Poslanci v čele s Alenou Gajdůškovou (ČSSD) argumentují společenskými změnami v posledních desetiletích. Dospělé děti žijí čím dál častěji odděleně od svých rodičů – a to nejenom v jiném domě, ale mnohdy i v jiném městě. Zároveň se prodlužuje délka života a zlepšuje zdravotní péče, takže stoupá potřeba starat se o stárnoucí rodiče.

Novela vylepšuje také podmínky pro dlouhodobé ošetřovné, které může trvat až tři měsíce (a mají na něj nárok i podnikatelé s nemocenským pojištěním). Od roku 2022 se zkrátí podmínka hospitalizace ze sedmi na čtyři dny, u nevyléčitelně nemocných se úplně zruší. Na žádost o přiznání dávky dostanou zájemci delší dobu než doteď. Podrobnosti jsme přinesli v samostatném článku.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.