Valorizace bude štědřejší. Vyšší důchody potvrdili senátoři

Všichni důchodci dostanou na začátku roku 2022 penze zvýšené nejenom o standardní valorizaci, ale také o mimořádný příspěvek ve výši 300 korun měsíčně. Vládní návrh poslali senátoři ve středu večer k podpisu prezidentovi (což by měla být už jen formalita) bez projednání.

Průměrný důchod by tak na začátku příštího roku měl stoupnout o více jak 800 korun. Pravidelná zákonná valorizace má podle posledního odhadu ministerstva práce a sociálních věcí u průměrného důchodu dělat 497 korun. Bude ale ještě vyšší, protože inflace v červenci znovu rostla a dosáhla už 3,4 %.

Průměrný důchod by tak podle nejnovějších předběžných čísel měl v roce 2022 stoupnout na zhruba 16 300 korun a dosahovat přibližně 43 procent průměrné mzdy.

Pořád jde jenom o předběžný výpočet. Konečnou částku zákonné valorizace stanoví vláda až v září podle čerstvých statistik – musí ještě počkat na čísla o inflaci za srpen. Definitivní je zatím tedy jen mimořádný příspěvek, 300 korun dostanou k důchodu navíc všichni, kdo ho začnou pobírat do ledna.

Senátoři poslali dál návrh ve znění, v jakém přišel ze sněmovny. To znamená i to, že od roku 2023 mají starobní důchodci dostávat příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Podrobně jsme o takzvaném výchovném psali v samostatném článku.

Součástí přijatých změn je i návrh, který se týká možného dřívějšího odchodu do penze pro pracovníky integrovaného záchranného systému (IZS). Hasiči, záchranáři nebo policisté by podle něj mohli odcházet do předčasného důchodu, aniž by se jim krátil nárok na penzi, jak se to běžně u předčasného důchodu děje. Schválený návrh počítá i s tím, že hasičům, záchranářům nebo policistům bude k získání důchodu stačit 20 let práce v IZS.

Není to ale tak, že by mohl jít třeba policista do důchodu už ve čtyřiceti letech, pokud začal pracovat ve dvaceti. Vedle doby pojištění aspoň 20 let totiž bude muset splnit i pravidla důchodového věku. Nejdříve se do důchodu tedy dostane v 60 letech (důchodový věk bude mít 65 let, předčasný důchod bez krácení nároku může čerpat o pět let dříve).

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové i podle senátního výboru pro sociální politiku je ale poslední zmíněný návrh napsaný špatně a je v praxi neaplikovatelný. Výbor proto navrhoval jeho znění opravit. Jelikož se ale senátoři odmítli důchodovým změnám věnovat, začne být účinný v původně schválené verzi. Dá se proto čekat, že ho opraví až sněmovna vzešlá z blížících se voleb.

Tím, že senátoři poslali novelu rovnou k prezidentovi, nevyšli Maláčové vstříc ani v tom, aby vrátili do hry návrh na dřívější odchod do důchodu pro lidi v náročných profesích. Byla to poslední šance, jak ho prosadit ještě v tomto volebním období.

Senátři zkritizovali poslance za to, že jim změny důchodového systému s výrazným dopadem do státního rozpočtu posílají na poslední chvíli. Senátoři podpořili postup navržený Václavem Láskou, podle něhož by měli nechat odpovědnost se vším všudy na sněmovně. Pro tento postup (poslání novely rovnou k prezidentovi) hlasovalo 54 senátorů, proti byli jen čtyři.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.