Banky řeší, jak ušetřit za bankomaty. Ve hře je sdílení i výběr bez karty

Čím dál víc platíme bezhotovostně, pandemie covidu to ještě posílila. Většina lidí přesto nemůže nebo ani nechce zůstat úplně bez hotovosti. Banky se snaží zajistit k ní přístup pomocí co nejširší bankomatové sítě, ale tlak na provozní náklady je nutí hledat další způsoby, jak to do budoucna umožnit. V zahraničí je trendem sdružování bankomatových sítí. A začínají ho zvažovat i některé banky v Česku.

Například francouzské banky BNP Paribas, Crédit Mutuel a Société Générale v říjnu oznámily, že do konce roku 2023 chtějí propojit své bankomatové sítě. Má to výrazně snížit náklady pro jednotlivé banky a zároveň umožnit i nadále obsluhovat zákazníky v místech, kde by nízká poptávka už neumožnila ekonomický provoz. Výběr hotovosti loni ve Francii klesl o 23 procent. Dosavadní systém přitom 99 % francouzské populace umožňuje přístup k bankomatu nejdéle do patnácti minut cesty autem.

I po sdílení mají klienti zdarma nejen vybírat, ale i vkládat hotovost. Klientská oblast by pro každou ze zúčastněných bank zůstala specifická, klient by tedy nevybíral u cizí banky. Projekt je zatím otevřený i dalším zájemcům.

Stejným směrem jdou některé banky v Nizozemsku, které převádějí své bankomatové sítě do společného podniku Geldmaat. Také v Belgii také vzniká společná síť několika bank. Nejde o úplnou novinku – společné řešení bankomatových síti už využívají banky ve Finsku a Švédsku.

Začínáme debatovat

V Česku bylo v polovině letošního roku 5583 bankomatů, což je podle údajů Sdružení pro bankovní karty o dva méně než v předchozím roce. Vlastní bankomaty mají prakticky všechny banky, z významnějších je nemá jen mBank. Zhruba dvě třetiny tuzemské bankomatové sítě provozují Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Společná síť tu ale zatím není.

„Sdílení bankomatových sítí je pro nás zajímavým tématem. A to nejen z pohledu možné optimalizace nákladů, ale také zvýšení dostupnosti bankomatů pro klienty v menších obcích a v neposlední řadě i z pohledu udržitelnosti a společenské odpovědnosti,“ říká mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Podobně mluví i Air Bank. „Tato myšlenka nám není cizí, myslíme si, že by to cesta mohla být. Více informací pro vás ale nyní nemám,“ reaguje mluvčí Jana Pokorná.

Podle Monety je to jedna z alternativ, jak dál postupovat v otázce optimalizace nákladů za její bankomatovou síť.

Téma sdílení bankomatových sítí se už začíná debatovat na úrovni České bankovní asociace, říká Tereza Kaiseršotová z tiskového oddělení Raiffeisenbank.

Anketa Jak často letos vybíráte z bankomatů? vůbec párkrát za rok jednou, dvakrát za měsíc v průměru jednou za týden dvakrát, třikrát týdně skoro každý den často i několikrát denně

„Věříme, že jde o možnost, jak optimalizovat sítě jednotlivých bank, a to tak, aby na jednom místě nebyly bankomaty více bank. Toho lze dosáhnout například poplatkovou politikou jednotlivých bank. Když například banka nebude dotovat prodělečný bankomat za pomoci „nucení“ k výběru z vlastního bankomatu, pak lze zadotovat bankomat druhé banky provedením transakce. Takový bankomat by díky zvýšenému počtu transakcí nebyl prodělečný a banka, která ho vlastní, by netlačila na karetní asociaci, aby zvýšila poplatky,“ upřesňuje Kaiseršotová.

Odlišný názor má zatím Česká spořitelna, tuzemská jednička podle počtu klientů. „Cestu sdílení zvolily banky zejména v západní nebo severní Evropě, kde byla výrazně hustší bankomatová síť, nebo menší poptávka po hotovosti, než je v České republice. V západní Evropě připadalo před pár lety o 50 procent více bankomatů na jeden milion obyvatel než u nás. Strategií České spořitelny je nadále si držet nejhustší a nejdostupnější síť vlastních síť bankomatů,“ říká David Novotný, který odpovídá za rozvoj bankomatové sítě České spořitelny. ČSOB, druhá největší banka podle počtu klientů, se k možnosti sdílení nevyjádřila.

Možná i bez karty

Vytvoření společné sítě není jedinou cestou, o níž banky kvůli úspoře nákladů uvažují. Dalším řešením může být podle Monety například výběr prostřednictvím aplikace mobilního bankovnictví bez použití platební karty.

„Mohlo by jít o bezkaretní schéma výběru na podobné bázi jako je NFC platba mobilem,“ vysvětluje mluvčí Monety Zuzana Filipová. Klient by místo karty využil mobilní aplikaci své banky. „Na ní by si zvolil funkci výběru z bankomatu, pak mobil přiložil k NFC čtečce a zadal svůj PIN na bankomatu nebo v mobilu. V mobilní aplikaci nebo na bankomatu by si zvolil vybíranou částku či skladbu bankovek. Transakce by proběhla formou schématu okamžité platby,“ dodává Filipová. Banka by se tím vyhnula poplatkům za transakci kartou.

Poplatky pro klienty nezvýšíme

Banky zatím jednohlasně potvrzují, že svou současnou poplatkovou strategii – navzdory rostoucí inflaci – pro klienty měnit neplánují. Výběr z bankomatů zdarma je v Česku běžným standardem. Zavedly ho nejprve malé banky, které tímto způsobem lákaly nové klienty – to se jim podařilo, klienti stále přibývají. Postupně se k nim přidaly středně velké banky, které chtějí růst a potřebují nabírat klienty. Trojice největších – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka – umožňuje výběry zdarma pouze ve vlastních sítích, které jsou však nejširší.

Vyhledávání bankomatů Abyste nemuseli tahat hotovost Zdroj: Shutterstock Hledáte bankomat své banky? Nebo prostě jakýkoli, co je blízko? Vybíráte banku a chcete vědět, jestli má bankomat i tam, kde bydlíte a kde pracujete? Databáze bankomatů

Zatím naposled se o možnosti znovuzavedení poplatků za výběry spekulovalo před pěti lety. Tehdy se České spořitelně, ČSOB a Komerční bance nelíbilo, že z jejich sítí profitují menší banky, které nemají vlastní síť nebo ji mají jen omezenou. U kartových asociací Visa a Mastercard prosadily razantní zvýšení mezibankovních poplatků. Za výběry si tak připlácejí menší hráči na trhu, ale žádný z nich pak zvýšený náklad nepřenesl na klienty.

Mezibankovní poplatky stouply v roce 2018. Předtím dosahovaly v průměru kolem 12 korun, v současnosti banky až šest korun víc. „Je potřeba rozlišovat výběry bezkontaktní cestou a standardním vložením karty do bankomatu. Aktuálně jsou poplatky nastaveny na 15,50 Kč u Visa karet za oba způsoby výběru, u Mastercard je to pak 15 korun při bezkontaktním výběru a 18 korun za standardní výběr,“ upřesňuje mluvčí Zuzana Filipová z Monety.

Na poslední zdražení mezibankovních poplatků reagovaly banky tím, že výrazně rozšířily své vlastní sítě (typicky Air Bank), nebo se rozhodly je vybudovat (například Equa Bank).

Některé banky se snaží své náklady snížit tím, že klientům s nejrozšířenějšími konty umožňují zdarma výběry jen ve vlastních sítích – jde o Českou spořitelnu, ČSOB, Komerční banku nebo Air Bank. Fio umožňuje bezplatné výběry z cizích bankomatů v omezené míře: dvakrát až pětkrát za měsíc podle toho, kolik klient zaplatí kartou u obchodníků. mBank, která vlastní bankomaty nemá, se snaží šetřit tím, že bezplatný výběr nabízí jen pro částky od 1500 korun. Podobnou podmínku pro bezplatný výběr z cizího bankomatu nedávno zavedla UniCredit u nového bezplatného účtu Start: minimální částka je 2000 korun.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.