Banky rozdávají peníze. Stačí vyzkoušet účet. Bez závazku

Možná zrovna hledáte banku, která vám nabídne lepší účet. Třeba bez zbytečných poplatků nebo třeba s jednodušším a přehlednějším ovládáním. Možná si jenom chcete finančně trochu přilepšit a dostat peníze prakticky zadarmo.

Z aktuálních nabídek bonusů a odměn za založení běžných účtů jsme vybrali ty, které jsou opravdu snadno dostupné. Ty, u nichž se k ničemu nezavazujete. Nehrozí, že po vás banka bude chtít měsíční paušál. Tyhle slevy jsou opravdu zadarmo. Chce to jenom pár minut vašeho času – založit účet si můžete i online.

Nový účet si stačí opravdu jenom vyzkoušet. Nemusíme ho mít jako hlavní, dokonce ho pak nemusíte používat vůbec. Banky věří, že vás zaujmou, přesto: podmínky akcí nijak nebrání tomu, abyste účet po pár měsících zase bez sankcí zrušili (bohužel: často už to nejde online, budete muset na pobočku).

Druhý nebo třetí účet se může hodit nejen pro poznání konkurence. Přijde třeba vhod, když z nějakého důvodu nefunguje karta k vašemu hlavnímu účtu. Nebo když nabízí lepší kurz koruny při placení nebo výběru v cizině. Nebo když chcete použít bankovní identitu (Bank ID) pro snadné online ověření dřív, než s ní přijde vaše hlavní banka. Nebo když chcete občas čerpat atraktivní výhody, které konkurence nenabízí: třeba 15% slevu při nákupech ve dvou velkých řetězcích nebo 10% slevu při platbách kartou v cizině. Nebo když máte hlavní účet společný s manželem, ale nechcete, aby s předstihem věděl, jaký dárek jste mu koupili k Vánocům.

Některé akce trvají jen do konce srpna. Nebojte, banky je často prodlužují nebo přijdou s dalšími. Přinejmenším o těch nejzajímavějších píšeme na webu Peníze.cz hned, jak odstartují – dnešní článek je hlavně shrnutím. Chcete se o podobných aktualitách příště dozvědět včas? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

mBank dá až 2000 Kč na nákupy v Penny

Kdo si do 12. října otevře u mBank běžný účet mKonto a do pole „promokód“ zadá číslo své Penny karty, dostane za každých 500 korun zaplacených v jakékoliv prodejně Penny zpět na svůj účet 100 korun.

Počítají se jen samozřejmě jen platby kartou mBank – ať už klasickou plastovou, nebo uloženou v mobilu nebo hodinkách (Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay nebo Xiaomi Pay).

Akce se týká nákupů v období od 18. srpna 2022 do 31. ledna 2023. Maximální odměna pro jednoho klienta v jednom kalendářním měsíci je 500 korun, celkem (v součtu za srpen až leden) může dosáhnout nejvýš 2000 korun. Odměnu pak vyplatí na účet klienta nejpozději do 60 dní od splnění podmínek.

Akce se nemůže zúčastnit člověk, proti kterému je vedeno řízení o výkonu rozhodnutí, exekuční nebo insolvenční řízení.

Dosavadní klienti (s účtem založeným před 16. srpnem) na slevu bohužel nedosáhnou. Mají ale šanci uspět ve slosování, pokud předem vyplní přihlašovací formulář na webu mBank a uvedou číslo své Penny karty. Každý týden od 18. srpna do 19. října mBank vygeneruje seznam klientů, kteří v Penny nakoupili zboží nad 500 korun, a následně vylosuje pro sto z nich odměnu 500 korun.

Noví i dosavadní klienti se můžou zúčastnit i další akce, o které jsme na Penězích psali už dřív: Banka vrátí 10 procent z plateb mobilem nebo chytrými hodinkami v cizině, pokud k nim použijete uloženou mKartu Svět. Akce trvá do konce září, celkový limit pro vrácení peněz na účet je 2000 korun.

Odměna až 1500 Kč za účet Tom Plus od Monety

Moneta Money Bank nabízí založení běžného účtu Tom Plus s odměnou 1500 korun. Podmínky jsou jednoduché: stačí do konce následujícího měsíce zaplatit novou debetní kartou alespoň 1500 korun (jednorázově nebo v celkovém součtu).

Počítají se jak platby u terminálu v obchodě, tak přes internet, a to v Česku i v cizině. Nezáleží na tom, jestli použijete klasickou kartu v plastové podobě, nebo uloženou v aplikacích Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, nebo Fitbit Pay. Akce se můžou zúčastnit noví klienti, kteří neměli účet v Monetě od 1. září 2020.

Dvanáct lístků do kina od UniCredit

UniCredit Bank pokračuje v akci, při které rozdává novým klientům dvanáct lístků do kin sítě CineStar (a tříleté členství v Cinestar Clubu Extra). Stačí si do konce roku založit některý z běžných účtů Start, Open nebo Top, přičemž jenom varianta Start je vždy bez měsíčního paušálu. Pro účast je nutné zadat kód Cinestar.

Platnost voucherů je 12 měsíců od doručení. Účet pak v praxi nemusíte používat, ale když ho zrušíte do šesti měsíců od založení, přestanou nevyčerpané vouchery platit (bezplatné členství v klubu na tři roky nicméně neskončí).

Noví klienti – při založení účtu do 30. září – současně dosáhnou na „spořicí účet“ s úrokem 5,5 % ročně, což je momentálně nejvyšší sazba mezi bankami. Úrok se vztahuje na vklady do milionu korun a banka ho garantuje do konce června 2023. Dodejme, že formálně nejde o spořicí účet, ale jakéhosi dvojníka běžného účtu (speciální platební účet). Dosavadní klienti dosáhnou na spořicím účtu jen na 2,5 % do půl milionu.

UniCredit má i další kampaně, které ale nejsou pro každého:

Až 10 tisíc korun může dostat nový klient, pokud banka předtím oslovila jeho zaměstnavatele v rámci programu Bank at Work. Kdo pak při založení běžného účtu uvede unikátní kód svého zaměstnavatele a nechá si na něj posílat mzdu, dostane od banky odměnu ve výši 2 % ze mzdy, a to nejdéle po dobu 12 měsíců a do celkové výše maximálně 10 tisíc korun.

Banka láká také na voucher v hodnotě 1000 kč na nákup v Alza.cz při sjednání běžných účtů ve variantách Open nebo Top. Jenže ty – na rozdíl od varianty Start – nejsou automaticky bez paušálu za vedení.

Tisícovka od ČSOB: jednoduše, ale jen do konce týdne

Odměnu 1000 korun od ČSOB může dostat každý, kdo si do 28. srpna stihne sjednat (přes internet) běžný účet Plus Konto a aspoň jednou se přihlásí do mobilní aplikace ČSOB Smart. Nic dalšího není potřeba. Banka pak pošle odměnu na účet do 27. září. Nedosáhnou na ni lidé, kteří v posledních 12 měsících před spuštěním akce (11. července) už měli v ČSOB běžný účet.

Využít se dá i odměna za novou kreditní kartu Standard. Za samotné sjednání (do konce srpna) banka nabízí 500 korun. Po dobu tří měsíců pak bude vracet 10 % z každé platby – maximálně 500 korun za měsíc, tedy 1500 korun za tři měsíce. Celkem tak můžete za novou kreditku dostat až 2000 korun. Ale pozor: Za kreditní kartu chce ČSOB – na rozdíl od samotného účtu – měsíční paušál 30 korun. Odměna přijde nejpozději v lednu.

Pětistovka od Air Bank: stačí jen aplikace

Jednoduché podmínky má také Air Bank. Odměnu 500 korun dostane každý, kdo si založí nový běžný účet do konce srpna a pak ho do konce září propojí s mobilní aplikací My Air.

Expobank odmění i za doporučení

Odměnu 500 korun nabízí i Expobank za založení Neo účtu. Nový klient k tomu ale potřebuje doporučení některého ze stávajících klientů. Když nováček použije unikátní kód a zároveň požádá o debetní kartu, dostane odměnu jak nový, tak stávající klient (ten může doporučit až 50 nových klientů a přijít si tak až na 25 tisíc). Je tu ještě jedna podmínka: nejpozději do dvou kalendářních měsíců (následujících po měsíci od založení účtu) aspoň třikrát zaplatit novou kartou. Nabídka má trvat přinejmenším do 31. března 2023.

Dětské a studentské účty

Až 1500 korun nabízí ČSOB za sjednání nového účtu pro mladé od 18 do 30 let věku. Akce běží do konce října, stačí se přihlásit do aplikace mobilní ČSOB Smart a zaplatit kartou. Kromě toho banka vylosuje výherce deseti iPhonů 14. A kdo si sjedná investice ČSOB Drobné, dostane – podobně jako dospělí klienti – bonus 500 korun, ale „jen“ formou podílových listů fondu ČSOB Bohatství.

mBank nabízí do konce září odměnu až 1000 korun novým klientům od 15 do 18 let za založení účtu Konto #navlastnitriko. Za samotné založení účtu dostanou 300 Kč, za zadání kódu TRIKO dalších 400 Kč a když aspoň jednou zaplatí na internetu, přijde odměna dalších 300 Kč.

Až 600 korun dá ČSOB za založení dětského účtu. Z toho prvních 200 korun za samotné sjednání, další dvě stovky pak za libovolnou platbu kartou (do 30 dnů) a zbývajících 200 Kč za aspoň jedno přihlášení do aplikace ČSOB Smart (do 30 dnů).

Na odměnu za sjednání dětského účtu láká také Česká spořitelna. Podmínky? Založit dítěti účet do konce října a pak na něj aspoň půl roku posílat kapesné v minimální výši 50 korun. Spořitelna k tomu po dobu šesti měsíců přidá dalších 50 korun, celkem tedy až 300 korun. Další odměny pak nabízí za sjednání stavebního nebo penzijního spoření.

Bonus 555 korun nabízí Raiffeisenbank všem, kdo si do 14. října otevřou studentský účet a nejpozději do 31. října aspoň jednou zaplatí debetní kartou.

Komerční banka věnuje při založení studentského účtu G2 bonus 350 korun.

Velké slevy pro dosavadní klienty

Lidé, kteří platí kartou od České spořitelny, mohou ušetřit až 500 korun při nákupech v řetězcích Albert a Globus. Podmínkou je, že si slevu aktivují v programu Moneyback. Ten je dostupný prostřednictvím mobilního bankovnictví George. Akce má skončit 31. srpna, podrobněji jsme o ní psali při jejím startu.

Patnáctiprocentní sleva ve velkých řetězcích je aktuálně nejvýraznější, kterou mohou klienti některé z tuzemských bank v podobných programech využít. Slevy v Albertu i Globusu už v předchozích měsících nabízely také Air Bank nebo UniCredit, na rozdíl od spořitelny ale i v srpnu zůstávají na úrovni zhruba dvou až pěti procent.

mBank vrátí klientům až desetinu částky, kterou v zahraničí zaplatí mKartou Svět na terminálech v „kamenných“ obchodech. Podle podmínek musí jít o platbu kartou uloženou v mobilu nebo hodinkách, ne v plastivé podobě. Platby přes internet se nepočítají. Maximální výše odměny za celou dobu trvání akce dělá dva tisíce korun. Zájemci z řad dosavadních klientů mBank se musí předem přihlásit prostřednictvím formuláře na webu. Kdo čte Peníze.cz pravidelně, mohl si o tom přečíst podrobnosti už před pár týdny.

Až desetinu peněz zaplacených kartou v cizině – a to i v klasické plastové podobě – vrátí také ČSOB. Akce běží do konce srpna a týká se jenom plateb v restauracích, fast foodech a barech. Celková odměna má strop 1000 korun. Nepočítají se platby přes internet (typicky dovážka jídla). Účast vzniká automaticky poté, co se klient během srpna přihlásí do mobilního bankovnictví ČSOB Smart. Víc jsme psali při startu akce.

