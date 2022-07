Nejlepší spořicí účty: Úrok nad 5 % zvedá další banka

Nejvyšší úrok na spořicím účtu mezi bankami dál nabízí UniCredit: 5,5 % ročně (p. a.). Jde však jenom o speciální akci pro zcela nové klienty, kteří u UniCredit dosud nemají vůbec žádný účet. Přístup ke svým dosavadním klientům nemění: na spořicím účtu dosáhnou jen na 2,5 % do půl milionu.

Podmínkou pro úrok 5,5 % je založit si do 30. září v UniCredit Bank některý z běžných účtů Start, Open nebo Top, přičemž varianta Start je vždy bez měsíčního paušálu a pro získání úroku ji pak není nutné v praxi používat. Úrok se vztahuje na vklady do milionu korun a banka ho garantuje do konce června 2023. Dodejme, že formálně nejde o spořicí účet, ale jakéhosi dvojníka běžného účtu (speciální platební účet).

Na druhé místo se dostala Moneta Money Bank. Od 27. července zvýšila maximální úrok na 5,1 %, zároveň zvedla i strop pro jeho využití na 500 tisíc. Případná část vkladu nad tento limit se úročí 2,1 %. Na tyhle úroky dosáhnou dřívější i noví klienti, ale ne každý: Podmínkou je využívat i běžný účet od Monety (jeho vedení i základní služby jsou zdarma), a to tak, že na něj každý měsíc přijde aspoň 20 000 Kč a aspoň pětkrát zaplatíte kartou. Při nesplnění podmínek je úrok maximálně 3,5 % do půl milionu (a 0,5 % nad limit).

Úrok začínající pětkou – rovných 5 % – je dostupný i pro dosavadní a nové klienty mBank. Produkt nazvaný mSpoření však má komplikované podmínky: Je potřeba mít (bezplatný) běžný účet mKonto. mSpoření funguje formou cílů, u nichž se předpokládá jeden ze tří způsobů pravidelného spoření, v praxi však není nutné původní vklad zvyšovat. Úrok 5 % dostanete, když na účtu máte maximálně 100 tisíc korun. Při překročení této hranice spadne úročení celého zůstatku (tedy i s částí do 100 tisíc) na prakticky nulovou sazbu 0,01 %. Díky tomu, že je možné založit až osm cílů, lze celkový strop zvýšit na 800 tisíc. Na klasickém spořicím účtu pod názvem eMax Plus dá mBank úrok 4 % do 500 tisíc, založit si lze až čtyři současně.

Jedničkou pro vyšší vklady nebo pro toho, kdo nechce plnit nějaké podmínky, je Neo účet od Expobank s úrokem 4,61 % bez omezení. Přestože patří mezi běžné účty, dlouhodobě drží krok s nejlepšími spořicími účty. Většina bank své běžné účty vůbec neúročí, kromě Expobank je výjimkou Hello bank s 0,5 % do limitu 100 tisíc.

Nejlepší spořicí účty k 28. červenci 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,5 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do milionu. Moneta Money Bank Spoření D, Spoříto D 5,1 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2,1 %. Podmínka: na účet každý měsíc přijde aspoň 20 000 Kč a aspoň pětkrát zaplatíte kartou. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty), pokud ještě nemáte typ D. Při nesplnění podmínek je úrok max. 3,5 % a 0,5 %. mBank mSpoření 5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. Expobank Neo účet 4,61 % Bez omezení. Banka Creditas Spořicí účet+ 4,5 % Pro vklady do 350 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 4,8 % (do 350 000) a 4 % (nad 350 000). Fio banka Fio konto 4,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,10 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus 4,5 % Pro vklady do 250 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 250 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. Hello bank Hello spoření 4,5 % Pro vklady do 200 000 Kč, část nad 200 000 Kč se neúročí. J&T Banka Spořicí účet 4,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 4,65 %. Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 4,08 % Bez omezení. mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Equa bank Spořicí účet Extra 4 % Pro vklady do tří milionů. Když v daném měsíci odešlete z účtu nějakou platbu, klesne úrok na 0,1 %. Air Bank Spořicí účet 4 % Pro vklady do 500 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Fio banka Fio spořicí účet 3,5 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. ČSOB Spoření s bonusem 3,3 % Pro vklady do milionu. Podmínkou je použití mobilní aplikace ČSOB Smart aspoň jednou za tři měsíce. Část nad milion se úročí 0,15 %. Komerční banka Spořicí konto Bonus 3,3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Část nad tento limit se prakticky neúročí (max. 0,03 %). Česká spořitelna Spoření ČS 3,25 % Pouze pro klienty s Plus účtem nebo s programy Erste Premier či Erste Private Banking. Kdo investuje aspoň 300 Kč měsíčně, dosáhne na 4,25 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Exclusive do 400 000 Kč, u Erste do milionu), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Spořitelní družstvo Ney nabízí na spořicím účtu dokonce 5,75 %. Má ale několik omezení: uložit si přinejmenším 20 tisíc korun a případný výběr pak oznámit aspoň měsíc předem. Výpovědní lhůta je totiž jeden měsíc, zatímco standardní spořicí účty si lze vybrat prakticky okamžitě. Další podmínka vyplývá z toho, že jde o družstevní záložnu neboli kampeličku. Podle zákona u nich musíte počítat s pravidlem 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. O peníze na spořicím účtu se ani v záložně bát nemusíte, spadají pod stejné pojištění jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (v přepočtu skoro 2,5 milionu korun). Do špičky se po delší době vrátilo i spořitelní družstvo Artesa s 4,75 %.

Ani nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci, která v červnu meziročně stoupla už na 17,2 %. Průměrná míra inflace za celý rok se má podle nejnovějších odhadů ekonomů pohybovat kolem 15 %. Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů. Tím se liší od termínovaných vkladů: u nich se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 7 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. UniCredit Bank 5,7 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Banka Creditas 5,2 % Minimální vklad je 5000 Kč. Expobank 5,11 % Minimální vklad je 100 000 Kč. ČSOB 5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Oberbank 5 % Minimální vklad je 30 000 Kč. J&T Banka 4,85 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 28. 7. 2022

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 7,25 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Artesa spořit. družstvo 6,3 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. UniCredit Bank 6 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. J&T Banka 5,5 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Oberbank 5,1 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Trinity Bank 5,08 % Úrok 5,08 % pro vklad do 400 tisíc, pro část nad tento limit 4,58 %. Formálně jde o roční fixaci vkladu na spořicím účtu. Expobank 5,01 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Raiffeisenbank 5 % Úrok 5 % pro vklad do 10 milionů. Pro pásmo od 10 do 30 milionů je úrok 5,5 %. Nad 30 milionů klesá na 0,01 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. ČSOB 5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 28. 7. 2022

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

