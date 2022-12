Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce včas zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

| rubrika: Jak na to | 6. 12. 2022

Registrace k dani z přidané hodnoty bude od roku 2023 povinná jen pro podnikatele, jejichž roční obrat (dvanáct po sobě jdoucích následujících kalendářních měsíců) přesáhne dva miliony korun. To je dvojnásobek dřívějšího limitu.

Dosavadní hranice – jeden milion korun – odpovídala částce 35 tisíc eur, která pro Česko platila od vstupu do Evropské unie v roce 2004 a až dosud se nezvýšila. Zvýšení limitu pro registraci k DPH – společně se zvýšením limitu pro dobrovolnou paušální daň – schválil Parlament letos na podzim.

Podnikatelé, kteří se kvůli překonání milionové hranice zaregistrovali už dříve, se teď mohou z této povinnosti vyvázat. Speciální úpravu, která jim umožní zbavit se této povinnosti dříve než podle standardních pravidel, ale mohou využít nejpozději ve čtvrtek 8. prosince 2022. Podle zákona na to mají jen pět dnů od začátku účinnosti novely.

Jak zrušit registraci k DPH při zvýšení limitu?

O zrušení registrace k platbě DPH podle speciální úpravy (přechodného ustanovení novely) teď mohou požádat podnikatelé, jejichž obrat za prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl jeden milion korun, ale nepřesáhl dva miliony.

Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b zákona o DPH (nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace) nebo plátci podle § 6e (pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém plátci), jejichž obrat za září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 tisíc, ale nepřesáhl 500 tisíc korun.

„Požádat o zrušení registrace mohou také plátci, kteří naplní výše uvedené kritérium obratu, ale nebyli osobami povinnými k dani (nevykonávali ekonomickou činnost) po celé výše uvedené období,“ upřesňuje Finanční správa ČR.

Ve výše uvedených případech tedy neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň jeden rok (nebo alespoň tři měsíce u plátců podle § 6b nebo § 6e).

Žádost o zrušení registrace však musí být podána nejpozději 8. prosince 2022, a to pouze elektronicky s využitím formuláře Žádost o zrušení registrace, který je k dispozici webu MojeDaně.cz.

Kdo tento termín nestihne, nesplní ani podmínku pro případný dobrovolný vstup do takzvaného paušálního režimu pro rok 2023, podle které zájemce nesmí být plátcem DPH.

„Plátci nepřekračující obrat dva miliony korun samozřejmě budou moci podat žádost o zrušení registrace k DPH kdykoliv po 1. lednu příštího roku, musí však být splněna podmínka uplynutí doby minimálně 12 měsíců od poslední registrace k DPH,“ upozorňuje Luděk Hrubý, daňový expert společnosti Partners Financial Services.

„Pokud se někdo stal plátcem DPH v průběhu roku 2022 a chtěl by plátcovství DPH ukončit, tak by měl určitě využít výše uvedené možnosti podat žádost o zrušení registrace k DPH nyní (ve lhůtě do 8. prosince 2022), neboť v takovém případě na uplynutí 12 měsíců od své poslední registrace k DPH čekat nemusí,“ dodává Hrubý.

Zrušení registrace podle finanční správy Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy (do 8. 12. 2022), přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. 1. 2023. (Pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31. 12. 2022, např. 21. 12. 2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1. 1. 2023.)

Pokud správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace po 31. 12. 2022, ale rozhodnutí bude oznámeno do 16. 1. 2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob již od 1. 1. 2023. Plátcem pro účely DPH přestane být po dni oznámení rozhodnutí (např. bude-li rozhodnutí o zrušení registrace doručeno 3. 1. 2023, přestane být daná osoba fakticky plátcem od 4. 1. 2023. Pro účely paušálního režimu ale za plátce nebude považována a může tak vstoupit do paušálního režimu).

Stanu se plátcem DPH, když milionový limit teprve překročím?

„Až dosud platilo, že podnikatel, který za předchozích 12 kalendářních měsíců překročí obrat jeden milion korun, je povinen do 15 dnů po měsíci, v němž obrat překročil, podat přihlášku k registraci k DPH. Od následujícího měsíce se pak stane plátcem,“ připomíná Michal Jelínek, partner V4 Group.

Kdo milionový limit teprve překročí, už se povinně registrovat nemusí. Podle přechodných ustanovení novely se plátcem DPH nestanou podnikatelé, kteří za období končící v listopadu nebo prosinci 2022 přesáhnou roční obrat jeden milion korun, ale nepřesáhnou obrat dva miliony. „Pokud nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou,“ potvrzuje finanční správa.

Přesto se mohlo stát, že tito podnikatelé už přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy podali – dříve, než novela začala být účinná. „V takovém případě se stanou plátci, pouze pokud svůj záměr potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. prosince 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022) nebo do 16. ledna 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022),“ píše finanční správa.

„Pro toto potvrzení záměru není zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem. Pokud záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou; správce daně v dané věci rozhodne o zastavení řízení,“ dodává úřad.

Od 3. prosince 2022, kdy novela (respektive její přechodná ustanovení) nabyla účinnosti, už nemají lidé s obratem přesahujícím jeden milion, ale nepřesahujícím dva miliony korun, povinnost podat přihlášku k registraci k DPH kvůli překročení obratu.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

