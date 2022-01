Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Vyšší sleva na poplatníka

Čistá mzda zaměstnanců stoupne. Počínaje výplatou za leden se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka – měsíčně to o 250 korun na 2570 Kč, roční sleva stoupne o tři tisíce na 30 840 korun.

Jak to bude vypadat zrovna u vás, spočítá kalkulačka čisté mzdy:

Vyšší daňová sleva na dítě

Daňová sleva na druhé dítě stoupne z dosavadních 19 404 na 22 320 korun za rok, u třetího a každého dalšího dítěte z 24 204 na 27 840 korun. Sleva na první dítě se nemění: 15 204 korun.

Rodině se dvěma dětmi zůstane o přibližně 2900 korun ročně víc než doteď, se třemi dětmi o zhruba 6500 korun.

Daňová sleva na dítě (ročně) pro příjmy za rok první dítě druhé dítě třetí a každé další dítě 2020 15 204 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč 2021 a 2022 15 204 Kč 22 320 Kč 27 840 Kč

Po rozdělení na měsíce vzroste sleva na druhé dítě z dosavadních 1617 na 1860 korun, na třetí a každé dítě z 2017 na 2320 korun. Rodina se dvěma dětmi si tak měsíčně polepší o víc než 240 korun, se třemi dětmi o skoro 550 korun. Sleva na první dítě – 1267 korun měsíčně – se nemění.

Vyšší slevu je možné využít už pro příjmy za rok 2021, podnikatelé i zaměstnanci ji však dostanou až zpětně. Podnikatelé se k ní dostanou při podání přiznání v prvních měsících roku 2022. Zaměstnancům se vrátí při ročním zúčtování daně, tedy nejpozději s mzdou za březen 2022 (případně také v daňovém přiznání). Počínaje lednem 2022 se bude vyšší sleva zaměstnancům standardně odečítat každý měsíc z výplaty.

Daňová sleva na dítě (měsíčně) pro příjmy za rok první dítě druhé dítě třetí a každé další dítě 2020 1 267 Kč 1 617 Kč 2 017 Kč 2021 a 2022 1 267 Kč 1 860 Kč 2 320 Kč

Daňový bonus u slevy na dítě

Bonus se vyplácí, když daňová sleva na dítě je vyšší než původně vypočtená daň z příjmů (v případě měsíční výplaty jde nejdřív o zálohu na daň). Díky tomu pak lidé nejenže nezaplatí žádné daně, ale ještě od státu něco dostanou. Maximálně mohli dostat 5025 korun měsíčně – tento strop od roku 2022 skončí.

Zaměstnanci s vyšším bonusem tak nebudou v následujících letech muset čekat až na roční zúčtování, ale dostanou ho hned. To pomůže hlavně rodinám se třemi a více dětmi, případně i některým rodinám s postiženým dítětem (s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky).

Donedávna existoval u daňového bonusu i roční strop: pracující rodič mohl dostat zpátky maximálně 60 300 korun. Tento limit zrušili poslanci už v roce 2020.

Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2021 je to tedy 91 200 Kč, pro rok 2022 se spodní hranice zvyšuje na 97 200 Kč.

Čtěte podrobněji: Dobré zprávy pro rodiny s dětmi. Dostanou víc peněz

Minimální a zaručená mzda

Státem stanovená minimální mzda se od ledna 2022 zvyšuje o tisícovku měsíčně na 16 200 korun hrubého (o 5,90 Kč na 96,40 Kč za hodinu).

Současně roste i zaručená mzda, tedy základ pro další profese v soukromém sektoru. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní.

Podrobný přehled: I vám musí dát víc. Projděte si, jak stoupne zaručená mzda

Ošetřovné: rozšíření nároku

Nárok na standardní ošetřovné bude mít od roku 2022 také člen rodiny, který s ošetřovaným člověkem nebydlí ve společné domácnosti. Podle dosavadních pravidel může o ošetřovné žádat jenom ten, kdo bydlí ve společné domácnosti. Výjimka platí pro rodiče dětí mladších 10 let: ti na něj dosáhnou i v případě, že bydlí jinde než dítě – typicky po rozvodu nebo rozchodu.

Bez ohledu na jejich bydliště a věk půjde o:

příbuzné v linii přímé, tedy přímé předky nebo potomky: rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další,

sourozence,

manžela či registrovaného partnera,

rodiče manžela či registrovaného partnera.

Psali jsme víc: Na ošetřovné dosáhnete snadněji. Skončí omezení pro širší rodinu

Kvůli covidu dočasně funguje krizová varianta: Ošetřovné stoupne i zpětně. Spočítejte si, kolik vám přijde

Dlouhodobé ošetřovné: mírnější pravidla

Lidé, kteří celý den pečují o člena rodiny, dosáhnou snadněji na dlouhodobé ošetřovné neboli ošetřovatelské volno. Zkrátí se podmínka hospitalizace (ze sedmi na čtyři dny), u nevyléčitelně nemocných se úplně zruší. Na žádost o přiznání dávky dostanou zájemci delší dobu než doteď.

Čtěte podrobněji: Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

Delší otcovská

Dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská – se může od roku 2022 čerpat po dobu až dvou týdnů (14 dnů), zatímco dříve to byl jeden týden. Období pro její čerpání se navíc prodlužuje v případě, že dítě bylo během prvních šesti týdnů života hospitalizováno.

Kompletní přehled: Otcovská dovolená se prodlužuje. Nová kalkulačka a pravidla

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2022 zvyšuje na 2841 korun měsíčně, minimální záloha na zdravotní pojištění na 2627 korun.

U zdravotního pojištění se záloha mění hned od platby za leden. U sociálního pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2021, tedy nejčastěji v dubnu. Pokud už teď platíte víc než minimum, nemusíte nic řešit.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, roste v roce 2022 minimální záloha na sociální pojištění na 1137 korun. Neplatí se pouze v prvním roce vedlejší činnosti. U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí.

Základní údaje pro rok 2022 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2841 Kč 2627 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost 1137 Kč Neplatí se

Podrobné přehledy:

Paušální daň OSVČ

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od roku 2021 využívat takzvanou paušální daň. Kdo se chce přidat – nebo naopak odhlásit – od roku 2022, může to udělat do 10. ledna 2022.

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo chce dál využívat dosavadní způsoby, především výdajové paušály (procento z příjmů podle druhu podnikání) nebo skutečné výdaje (daňovou evidenci), může u nich zůstat.

Paušální daň v roce 2022 umožňuje platit v jediném odvodu 5994 korun měsíčně (za rok 2021 je to 5469 korun). Z toho 100 korun tvoří samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent (v roce 2022 to bude 3267 korun) a minimální záloha na zdravotní pojištění (v roce 2022 to bude 2627 korun).

Psali jsme víc:

Konec otravných volání

Novela zákona o elektronických komunikacích mimo jiné mění pravidla pro nevyžádané marketingové telefonáty. Cílem je skoncovat s obtěžujícími hovory, které nabízejí třeba levnější energie nebo neodolatelné investice.

Zákon od ledna 2022 (s půlroční přechodnou dobou) u každého automaticky předpokládá, že nechce podobné hovory dostávat. Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím dopředu dají souhlas u svého poskytovatele služeb elektronických komunikací, tedy nejčastěji u mobilního operátora. Dál vás mohou kontaktovat jen firmy, s nimiž už smluvní vztah máte – například vaše banka nebo operátor vám dál budou moci nabízet novou půjčku nebo třeba tarif.

Až do konce roku 2021 platila opačná pravidla: Firmy mohly volat s nabídkami, komu chtějí, pokud u něj poskytovatel služeb elektronických komunikací neměl v registru záznam, že si to nepřeje.

Čtěte podrobněji: Stopka na telemarketing definitivně prošla

Změny v exekucích

Novela exekučního řádu od ledna mimo jiné omezuje exekuční řízení v zásadě na šest let. Prodloužení takzvaného marného vymáhání bude možné, jen pokud věřitel složí zálohu. Výjimku budou mít například věřitelé vymáhající výživné nebo náhradu újmy z trestného činu. Podle novely půjde zastavovat marné exekuce zahájené od roku 2017.

Při splácení dluhu se bude jako první započítávat splátka na jistinu, tedy na původní dluh. Má to kromě jiného vyřešit situaci, kdy věřitel z vymožených peněz nevidí nic, protože jdou na odměny advokátům či exekutorům.

Poslanci napříč stranami prosadili i takzvanou humanizaci – zlidštění – mobiliárních exekucí. Jde o druh vymáhání, při kterém vykonavatelé exekutora přijdou do bytu dlužníka, zabavují mu majetek a ten následně prodávají.

Do 28. ledna 2022 lze využít milostivé léto: mimořádnou možnost, jak se zbavit exekucí za výhodnějších podmínek. Jak to funguje a kdo se do něj zapojil, najdete v našem přehledu.

Psali jsme víc:

Zvýšení důchodů

Na začátku roku 2022 přichází pravidelná valorizace důchodů. Automatické zvýšení podle vzorečku v zákoně tentokrát dělá u průměrného starobního důchodu 505 korun měsíčně. Nad rámec zákonné valorizace přidala vláda mimořádný bonus 300 korun měsíčně – ten je pro každého stejný, jde o pevnou částku nezávisle na výši důchodu.

Po zvýšení o celkem 805 korun (505+300) tak průměrný důchod v roce 2022 stoupne o 5,2 % na 16 280 korun. Jak stoupne zrovna u vás, spočítá naše kalkulačka valorizace.

Kromě toho čeká všechny důchodce na začátku roku 2022 jedna příjemná novinka. K lednové výplatě penze dostanou ještě valorizační doplatek. Nejčastěji půjde o několik stokorun navíc. Nově se totiž budou všechny důchody valorizovat už od 1. ledna, nikoli až k datu splatnosti důchodu jako dosud. Podrobně jsme o doplatku psali v samostatném článku.

Na další zvýšení penzí důchodci nejspíš nebudou čekat až do ledna 2023, ale mimořádně se ho kvůli vysoké inflaci dočkají už v létě. Zákon o důchodovém pojištění totiž počítá s mimořádnou valorizací.

Tady najdete víc: Jak se zvýší důchody. Spočítejte si, kolik dostanete

Banky: Změny a novinky

S novým rokem končí Equa bank jako samostatná společnost, sloučila se s Raiffeisenbank. Limit pro pojištění vkladů se od 1. ledna 2022 začíná počítat společně. Přechod Equa bank pod Raiffku poznají klienti naplno až v září nebo říjnu 2022, kromě zmíněného limitu se pro ně do podzimu zatím nic nezmění. Podrobně jsme o tom psali tady: Equa a Raiffeisenbank už mají časový plán sloučení

Air Bank se začne spojovat s Monetou. Spojená banka má být trojkou na trhu podle počtu klientů (zařadí se za Českou spořitelnu a ČSOB, předběhne Komerční banku). Zároveň půjde o největší českou banku (před Fio, Creditas i Trinity). Fúzi už schválili akcionáři, teď se bude čekat na souhlas úřadů. Pro klienty obou bank se zatím nic nemění. Čtěte víc: Moneta se spojí s Air Bank. Třetí pokus už prošel

Během roku 2022 by na trh měla vstoupit nová banka, za níž stojí finančně-poradenská skupina Partners. Její přípravy můžete sledovat i na našem webu pod klíčovým slovem Partners banka.

Ve druhé polovině roku by mohla odstartovat nová služba, která zjednoduší posílání peněz mezi klienty tuzemských bank. Místo čísla účtu příjemce by mohlo stačit, když zadáte číslo mobilu. A to bez stahování nějaké speciální aplikace. Zatím poslední podrobná zpráva: O platby na číslo mobilu je zájem, odstartují ale později

S platebními nálepkami končí další banka: Creditas. Klientům, kteří je využívají, budou dál fungovat do vyznačeného data platnosti jejich platební karty, ke které byla nálepka vydána. Novou nálepku pak už nedostanou. Omezit je plánuje také Air Bank – dostávali by ji jen klienti do 18 let. Soumrak teprve deset let staré inovace jsme popsali před pár dny: Kde už nálepky skončily a které banky je dál vydávají?

Zpřísnění hypoték

Česká národní banka rozhodla o omezení hypoték od začátku dubna 2022.

Poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti (ukazatel LTV) klesne na 80 % z dosavadních 90 %, přičemž banky mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV. Znamená to, že na hypotéku dosáhne většinou jen ten, kdo má na pořízení nemovitosti aspoň 20 % z vlastních peněz. Pro žadatele mladší 36 let zůstane i od dubna zvýšený 90% limit, stačí jim tedy desetina vlastních peněz.

Limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu, bude 45 %. Znamená to, že banky by od dubna měly půjčit jen tomu, kdo vydá na všechny své dluhy maximálně 45 % čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let to bude 50 %.

Limit ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jejích dluhů, bude činit 8,5. Znamená to, že banky by od dubna měly půjčit jen tomu, kdo by na splacení všech svých dluhů musel vydat maximálně 8,5násobek ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let bude 9,5.

Víc o zdražení hypoték:

Starší bankovky přestanou platit

K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto bankovek:

100 Kč vzorů 1995 a 1997,

200 Kč vzorů 1996 a 1998,

500 Kč vzorů 1995 a 1997,

1000 Kč vzoru 1996,

2000 Kč vzorů 1996 a 1999.

Od 1. července 2022 s nimi nepůjde platit. Až do 30. června 2024 ji vám ji vymění na všech bankovních pobočkách s pokladnou, po tomto termínu už jen na pobočkách České národní banky.

Podrobně: Tyto bankovky přestanou platit. Co dělat, když je dostanete

Odměna pěstounů

Odměňování pěstounů se od ledna 2022 výrazně změní. Zatímco takzvaní zprostředkovaní pěstouni (lidé, kteří nejsou příbuzní dítěte a prošli přípravou pod krajským úřadem) si polepší, většina pěstounů z řad příbuzných dostane v praxi méně než doteď.

Čtěte víc: Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

Inflace

V přehledu změn nemůže chybět aspoň krátká zmínka o prudce rostoucí inflaci. Ekonomové čekají, že v prvních měsících roku 2022 zamíří meziročně k osmi, možná až deseti procentům. Pak snad začne zase klesat.

Co nás mimo jiné čeká a jak se bránit?

Dodavatelé energií

Vedle prudkého zdražování energií čekají na spotřebitele i příjemnější novinky. Novela energetického zákona míří proti takzvaným energošmejdům, zavádí registr zprostředkovatelů nabídek energií nebo zakazuje uzavírání smluv na víc jak tři roky. Dodavatelé energií muset spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Nebude už stačit, aby změnu zveřejnili na internetu.

Změny podrobněji: Nové zbraně na energošmejdy

Příspěvek na bydlení

Od ledna se každoročně zvyšují částky, které se započítávají pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení – konkrétně jde o náklady na bydlení (normativní náklady) i částky za pevná paliva. Kromě toho se chystá mimořádná změna pravidel kvůli prudkému zdražení energií.

Tady najdete víc:

Srážky z dávek v hmotné nouzi

Od ledna 2022 mohou úřady provádět srážky z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, pokud má jejich příjemce nezaplacené pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

„Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí,“ upřesňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zákonný úrok z prodlení

Úrok z prodlení podle občanského zákoníku, který přichází ke slovu třeba při pozdní platbě daní, výrazně stoupne. Počítá se totiž podle základní reposazby ČNB (k začátku kalendářního pololetí) navýšené o osm procentních bodů. Pro první pololetí 2022 tak dosáhne 11,75 procenta.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2022 se záloha zvyšuje na 2187 Kč, zatímco v roce 2021 to je 2052 Kč.

Jde o lidi, kteří nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za kterou platí zdravotní pojištění stát.

Školkovné

„Sleva za umístění dítěte“, zkráceně nazývaná školkovné, může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2021 si tak lze odečíst až 15 200 Kč, zatímco od daní za rok 2022 to bude až 16 200 Kč.

Cestovní náhrady

Zaměstnanci, kteří pojedou na pracovní cestu, poznají pravidelnou valorizaci takzvaných cestovních náhrad. Pro rok 2022 stoupnou sazby tuzemského stravného, zvýší se i při některých cestách do ciziny. Vyšší je také základní náhrada pro lidi, kteří na služební cestu jedou vlastním autem. Prudce stoupla i průměrná cena pohonných hmot. Podrobnější přehled jsme přinesli v samostatném článku, máme i kalkulačku.

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce, si může legálně vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Limit pro takzvané nekolidující zaměstnání tedy pro rok 2022 stoupne na 8100 Kč měsíčně. Podmínkou pro takový přivýdělek zůstává, že uchazeč nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Proč by měl pracující člověk dál zůstávat v oficiální evidenci uchazečů? Pomineme-li zájem, aby mu úřad práce zprostředkoval lepší zaměstnání, je hlavní výhodou to, že za uchazeče platí zdravotní pojištění stát.

Dopravní přestupky

Přestupky související s „neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu“ může od roku 2022 vyřizovat samostatně i městská (obecní) policie.

Za neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití jejich parkovacího průkazu se budou vedle pokuty nově zapisovat i dva body v bodovém hodnocení řidičů.

Další zpřísnění má omezit obstrukce při přestupkovém řízení. „Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se nově nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. Zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče,“ upřesňuje ministerstvo dopravy.

Od ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup nejméně 1,5 metru. U komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr.

„Začne také platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ dodává ministerstvo.

Obce mohou nově iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace – typicky jde třeba o parkoviště nákupního centra. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník této komunikace.

Ještě si přečtěte: Nezaplatíš pokutu, nepojedeš dál. Řidiče čeká zpřísnění

Příspěvek na péči

Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá. Dosud náležela osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.

Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči:

13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III

12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III

19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou autistického spektra. Až 200 000 Kč (podle příjmu) získají osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku (například na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému) získají nově osoby s těžkou demencí.

Fotogalerie: Nová nákupní centra Navzdory koronaviru v Česku dál vznikají zcela nová nebo zrekonstruovaná obchodní centra. Prohlédněte si je ve fotogalerii. Chci vidět víc!

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.