Druhá vlna zdražení energií. Připlatíme si za jídlo i služby

Prudké zdražení elektřiny a plynu poznají čeští spotřebitelé hned dvakrát. Nejdřív na složenkách od dodavatelů energií pro domácnost. Potom i na cenách zboží a služeb. Zdražit může skoro všechno.

„Rychle rostoucí ceny energií se pravděpodobně promítnou do všech běžných položek. Nejhůře na tom budou výrobky a produkty s energeticky náročnou výrobou nebo vstupy – například polystyrén, některé plasty nebo stavební hmoty,“ říká Miroslav Lopour, specialista na energetiku ve společnosti Deloitte.

Zatímco mírnější růst cen energií by řada podniků podle něj zřejmě zvládla absorbovat, tentokrát jde o podstatný zásah do nákladů. „Už dnes lze pozorovat, že zdražení energií prakticky neguje plánované zisky firem na příští roky a budou se maximálně snažit přenést ceny energií na odběratele a jejich zákazníky. To se v konečném důsledku promítne i do našich peněženek,“ potvrzuje.

„V průzkumech firmy deklarují, že náklady na energie činí okolo pěti až deseti procent. Pokud cena elektřiny vzrostla oproti minulému roku trojnásobně, lze dovodit, že zdražení půjde do vyšších jednotek až malých desítek procent,“ upřesňuje Lopour.

„Zdraží prakticky vše,“ shrnuje očekávané dopady ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank. „Cena energií je započtena vlastně ve všem. Od obilí přes mouku po rohlík. Od bavlny přes textil po kalhoty či tričko. Energie pohání těžbu, výrobu i distribuci zboží. Její ceny jsou zahrnuty i ve službách. I kadeřník si totiž potřebuje koupit nové, kvůli vysokým cenám energií zdražené kalhoty – takže musí sám zdražit své služby,“ vysvětluje.

Firmy jsou obecně v ještě horší situaci než domácnosti. „Nemohou se spolehnout na záchrannou síť typu dodavatele poslední instance a zdražení energií na ně dopadá bezprostředně. Některé už byly nuceny omezit či úplně zastavit výrobu,“ zdůrazňuje Jiří Gavor, analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Zdražení energií podle něj nejcitelněji zasáhne energeticky náročné provozy jako jsou pekárny, sklárny, metalurgický průmysl. Konkurence na trhu sice brzdí bezprostřední promítání vyšších cen energií do cen výrobků, přesto už důsledky pomalu začínáme vidět i na cenovkách.

Rostou i další náklady

Meziroční inflace v Česku rostla ještě před prudkým zdražením energií. I Česká národní banka nebo ministerstvo financí už odhadují, že na přelomu roku může vyskočit až na sedm procent. Jde přitom o průměr – to znamená, že některé zboží nebo služby mohou zdražit i v desítkách procent.

Na vyšší ceny se musíme připravit třeba u mléčných výrobků. Na vině nejsou jenom energie. „Kromě energií rostou ceny surovin, obalů, pohonných hmot i mzdové náklady,“ říká Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského. „Některé mlékárny přistupují k úpravám cen už nyní, jiné je plánují od počátku roku. Vše je také odvislé od jednání s odběratelskými systémy, zejména maloobchodem,“ upřesňuje.

Podle jeho odhadů stoupnou ceny přinejmenším o pět procent, nevylučuje však ani dvouciferná čísla. Takové zdražení se může od ledna týkat například výrobků značky Madeta. „V tuto chvíli jednáme o zvýšení cen o 10 procent,“ potvrzuje mluvčí Madety Marta Faktorová.

Také u pekařů jsou ceny energií jenom jedním z důvodů chystaného zdražení. Mimo jiné rostou i ceny mouky, obalů a pohonných hmot, stejně jako mzdové náklady. Šéf Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal ale věří, že to spotřebitele výrazněji finančně nezasáhne. „Průměrný Čech například zkonzumuje ročně 40 kg chleba, jehož spotřebitelská cena je 30 Kč za kg. Případné zvýšení cen pekařů v úrovni rostoucích nákladů by znamenalo měsíčně výdaj 30 Kč navíc,“ vypočítává.

Zdražování energií se nevyhne ani dopravě. „Výrazné zvýšení nákladů na pořízení energií pocítí většina dopravních podniků, u těch větších se náklady příští rok zvýší v řádech stamilionů,“ říká mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR Linda Hailichová. „Problémem nemusí být jen zdražení jako takové, ale teoreticky také skutečnost, že při výběru nového dodavatele nedostane dopravní podnik žádnou nabídku, nebo mu bude vypovězena stávající smlouva, protože dodavatel již nadále nebude schopen komoditu dodávat za smluvenou cenu,“ vysvětluje.

Jak se to projeví na cenách jízdenek? Některé dopravní podniky ujišťují, že zdražovat nebudou, jinde o tom uvažují a někde už ke změně tarifu přistoupili. Například Praha, která zvedla ceny jednorázových jízdenek od srpna, v nejbližší době znovu zdražovat nebude, ujišťuje mluvčí magistrátu Vít Hofman. V Brně o tom uvažují. „O řešení zvýšených nákladů na provoz v důsledku zdražení energií bude jednat rada města. Podle předběžných informací ale nechce jít cestou zdražování jízdného,“ informuje Hana Tomaštíková, mluvčí Dopravního podniku města Brna.

Kvůli raketově rostoucím cenám elektřiny zdražují třeba také řezané květny, upozornila už v září agentura Bloomberg. Rozsáhlá síť nizozemských skleníků, která je největší na kontinentu, musela omezit osvětlení, vytápění a v mnoha případech i pěstitelskou plochu. Omezená nabídka ovlivňuje i ceny v Česku.

„Z našeho průzkumu vyplynulo, že zdražení v průměru činí dvacet procent, maximálně do čtyřiceti procent. Je to však rozdílné u jednotlivých druhů řezaných květin,“ říká předseda Svazu květinářů a floristů ČR Jiří Horák. Dodává, že s problémy ohledně zdražování – a nejen energií – se setkávají i tuzemští pěstitelé hrnkových květin. Nárůst cen by však zatím neměl být tak markantní jako u řezaných květin.

Se stejnými problémy se budou potýkat i zemědělci, kteří pěstují potraviny náročné na vytápění, jako jsou například rajčata nebo saláty.

Ceny stoupnou víc než výdělky

Lukáš Kovanda podotýká, že po mnoha letech by v příštím roce měla klesnout kupní síla Čechů. „Nárůst výdělků nebude stačit na to, aby pokryl inflaci, kterou stěžejním způsobem budou pohánět právě rapidně rostoucí ceny energií,“ očekává.

V roce 2022 by mzdy měly stoupnout nominálně o pět procent, vyplývá z pravidelného šetření České národní banky mezi tuzemskými i zahraničními analytiky. Inflace přitom podle ČNB poroste o 5,6 procenta., podle ministerstva financí dokonce zhruba šestiprocentním. To znamená, že i přes pětiprocentní růst mezd lidé reálně zchudnou.

„Reálná mzda českých pracovníků by se tak snížila o jedno procento. Výraznější ztrátu kupní síly utrpěli Češi v tomto miléniu pouze jednou, a sice v krizovém roce 2013. Tehdy reálná mzda poklesla dokonce o 1,5 procenta,“ připomíná Kovanda.

Pokud jde o samotné ceny energií, jejich další vývoj lze podle ekonomů stěží odhadovat. Současná úroveň je zřejmě výjimečná, především u plynu ale hodně záleží na postoji Ruska jako dominantního dodavatele.

„Je pravděpodobné, že dnešní ceny jsou opravdu lokálním extrémem, který by mohl po pár měsících ustoupit. Zejména teplejší zima by mohla výrazně pomoci cenám plynu a následně i ceně elektřiny. Nelze ale čekat, že se vrátíme na loňské nebo předloňské ceny komodit. Do budoucna zde s námi vyšší ceny energií zůstanou a s tím i související náklady,“ očekává Miroslav Lopour z Deloitte.

Jana Divinová Další články autora.