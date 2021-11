Balík si vyzvednete i na nádraží nebo benzince. Bez čekání

Vyzvednout si balík v jakoukoliv denní dobu a bez čekání bude brzy možné u některých čerpacích stanicích, vlakových nádražích i pobočkách České pošty. První samoobslužné boxy OX.point, které se mají stát otevřenou sítí pro všechny e-shopy a dopravce, začíná instalovat společnost Conteg Payment4U.

Její bezkontaktní výdejní boxy mají být do poloviny příštího roku dostupné na 144 nádražích, 120 poštách a na čerpacích stanicích Mol, která je s víc než 300 benzinkami druhou největší sítí v Česku. Kromě Prahy je lidé najdou například i v Plzni, Olomouci, Havlíčkově Brodě nebo Hodoníně.

Během letošního a následujícího roku plánuje společnost Conteg Payment4U postavit celkem tisíc boxů po celé republice, hodlá proinvestovat přibližně půl miliardy korun. První automatizované boxy instalovala letos na jaře pro online supermarket Rohlík, v září přidala první u čerpací stanice Mol v pražské Vršovické ulici.

„V následujících týdnech se objeví na hlavním nádraží v Praze a na nádražích v Praze-Holešovicích a Kolíně,“ upřesňuje Nela Friebová, mluvčí Správy železnic. Conteg Payment4U vyhrála nedávné výběrové řízení na umístění doručovacích boxů nejen na nádražích Správy železnic, ale také u České pošty, a získala u nich nájemní smlouvu na pět let.

Boxy OX.point se mají od konkurence lišit tím, že budou otevřenou sítí pro všechny e-shopy a dopravce, kteří projeví zájem. Kromě Rohlíku by do nich během podzimu mohla začít doručovat Česká pošta či společnost WeDo (navazující na dřívější Uloženku a In Time).

Příjemci zásilky stačí zadat kód, pak si ji ze schránky jednoduše vyzvedne. OX.pointy nebudou jen „hloupé schránky“. Mnohé z nich mají chlazené boxy pro ukládání potravin, umí se samy dezinfikovat a součástí jsou také platební terminály. V blízké budoucnosti mají boxy nabízet také vyřízení městských služeb jako například zaplacení městských poplatků nebo bezkontaktní předávání osobních dokumentů s pomocí BankID.

Podle Zdeňka Vacka, ředitele společnosti Conteg Payment4U, v Česku jednoznačně chybí síť doručovacích boxů, která by nebyla limitovaná a byla otevřená pro všechny e-shopy i dopravce. „Dosud se na trhu objevilo několik hráčů, kteří mají svou doručovací síť pouze pro své zásilky. Naším cílem ovšem není konkurovat ostatním, ale naopak sjednocovat všechny hráče na české e-commerce scéně. Zároveň myslíme na veřejný prostor a několik boxů na jednom místě chceme konsolidovat do jednoho kompaktního,” přibližuje záměr sítě OX.point.

Vlastní samoobslužné výdejny internetových nákupů provozují velké e-shopy Alza a Mall, nedávno se k nim přidaly třeba sítě Coop, Pilulka a Ikea – ta přes ně umožňuje i výdej objemnějšího nábytku. Alza své výdejní boxy zapojila do platformy Lockers.ai, její výdejny tak může využívat přes 2500 subjektů spolupracujících se společností Balíkobot. Mezi společnosti, které s Balíkobotem spolupracují, patří například prodejce kosmetiky Yves Rocher nebo hračkářství Sparkys. AlzaBoxů je v Česku, na Slovensku a v Maďarsku přes tisícovku, do poloviny příštího roku by jich jen v Česku mělo být 1800.

Další boxy provozují doručovací společnosti: Zásilkovna spustila ekologické Z-boxy se solárními panely, které se otevírají pomocí aplikace. „V současnosti jich máme skoro 1600, do konce roku plánujeme 2500,“ upřesňuje mluvčí Kamil Chalupa. Balíkový přepravce DPD začal instalovat boxy v Praze, po skončení pilotní fáze je chce rozšířit do měst nad 50 tisíc obyvatel. Spuštění takzvaných PPL Parcelboxů v říjnu oznámila i společnost PPL. Do poloviny příštího roku jich chce uvést do provozu přibližně 500.

Boxy jsou výhodné nejen pro spotřebitele, ale také pro e-shopy a přepravce, protože díky nim ušetří za přepravu na takzvané poslední míli. Na tu může podle společnosti Zetes připadnout až 30 procent z celkových nákladů. Koncový zákazník platí za dopravu do boxů od různých poskytovatelů od 29 do 99 korun; nejčastěji jde o částku 49 nebo 59 korun, vyplývá z čerstvého porovnání webu Podnikatel.cz. Podobné ceny jako konkurence chce nastavit i Conteg Payment4U.

Zájem o doručování balíků roste, výrazně ho zvýšila i pandemie koronaviru. E-shopy loni hlásily rekordní objednávky, doručovací společnosti zažily obrovský nápor i kvůli omezením některých „kamenných“ výdejen. „Poptávka po dalších možnostech převzetí balíků poroste. Výdejní boxy svým umístěním, provozem 24/7 a bezobslužností budou hrát stále větší roli,“ očekává mluvčí České pošty Matyáš Vitík. A souhlasí s Vackem, že ve sdílení těchto boxů je budoucnost. „Díky tomu by vedle sebe nemuselo stát více boxů od různých firem,“ říká.

