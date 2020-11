Balíky doručí nová značka, spojí Uloženku a In Time

Zdroj: We Do

Balíky z e-shopu začnou doručovat kurýři nové značky. Logistická firma In Time se mění na WeDo, pod stejnou značku přejde i síť výdejních míst Uloženka.

Název WeDo je složený ze slov We (anglicky my), odkazující na tým zapálených profesionálů, kteří za firmou stojí, a začátku slova Doručení – takového, které má co nejvíce vyhovovat konečnému zákazníkovi.

Firma brzo spustí aplikaci pro koncové uživatele, díky níž lidé uvidí, kde se momentálně jejich balík nachází a co s ním bude dál. Příjemci si v aplikaci také budou moci měnit způsoby doručení – například vzkážou řidiči, že nejsou doma a ať nechá zásilku u souseda.

WeDo zatím nechystá možnost doručování zásilek i mezi spotřebiteli navzájem, což nabízí Zásilkovna nebo Česká pošta.

Logistickou společnost In Time koupila před rokem skupina investorů. Ze 40 procent teď patří PPF, dalších 40 % má EC Investments a 20 % Rockaway. Stejná investorská skupina vlastní také Mall Group, pod níž spadají třeba velké e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo Košík.cz.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

„Naším mottem je doručovat kamkoli zákazníci chtějí a kdykoliv potřebují,“ říká Daniel Mareš, šéf WeDo. Do firmy přišel na začátku letošního roku, předtím 12 let vedl konkurenční DPD v Česku a střední Evropě.

Firma má nyní 300 aut a kurýrů, přes 1000 výdejních míst, zhruba stejný počet partnerů (nejčastěji e-shopů) a roční obrat kolem 600 milionů korun. Pokrývá jednotky procent kurýrního trhu v Česku. „Jsme největší z malých a nejmenší z velkých,“ shrnuje Mareš.

Meziročně firma roste o 25 procent a růst chce dál. Od začátku příštího roku plánuje zprovoznění výdejních boxů, po celé republice jich chce mít víc než sto.

Letos na jaře se In Time spojila s Uloženkou, díky níž má vedle kurýrů i víc jak tisícovku výdejních míst.

Přejmenování má být hotovo v průběhu příštího roku. Už teď je k dispozici nový web.