Levné zboží z Číny výrazně zdraží. Ale až příští rok

Evropská komise rozhodla, že osvobození od DPH na zásilky z Číny prodlouží o půl roku, a to do 30. června 2021. Je to významná zpráva pro lidi, kteří z čínských e-shopů objednávají levné zboží.

Osvobození od DPH teď platí pro zásilky v hodnotě do 22 eur (zhruba 580 korun). Původně mělo skončit už se začátkem příštího roku, Evropská komise ale v souvislosti s koronavirovou krizí rozhodla o prodloužení výjimky do poloviny roku 2021.

„Nejvíc se prodraží drobné zásilky za pár korun, kde přirážka bude znatelnější. Takže bude výhodnější objednat více zboží v jednom balíku,“ říká Michal Jelínek, daňový expert a partner ve společnosti V4 Group.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Kromě samotné 21% daně bude totiž třeba nově počítat s poplatkem za proclení. „Ten je ve výši dvou set korun, a to bez ohledu na cenu zboží,“ dodává Jelínek. Dnes je za celní prohlášení u zásilek v hodnotě do 22 eur považováno jejich pouhé předložení celnímu úřadu.

Poplatek za celní deklaraci se platí přepravcům, kteří proclení zajistí. Už dnes ho vybírají za zásilky v hodnotě nad 22 euro. Až do 150 eur se zároveň neplatí clo. Tento limit se nemění.

Lidé však již brzy nemusí za proclení platit nic. Generální ředitelství cel připravuje webovou aplikaci eCep, která u zásilek do 150 eur umožní podat celní prohlášení vlastním jménem.

„Půjde o speciální webovou aplikaci, zjednodušeně je možné určitou její část z pohledu uživatele označit za formulář. Jeho vyplnění bude zdarma,“ řekla nedávno Právu mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

„Firmy z České republiky i dalších zemí Evropské unie musejí jako plátci odvádět DPH bez ohledu na to, kolik prodávané zboží stojí. Naopak firmy ze třetích zemí si díky osvobození od DPH mohou dovolit to stejné zboží prodat za výrazně nižší cenu a mají tak oproti těm evropským velkou konkurenční výhodu,“ vysvětlila důvod zániku osvobození už dříve ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 26,120 +0,03 Kč Americký dolar 22,109 +0,09 Kč Britská libra 29,045 +0,11 Kč Chorvatská kuna 3,469 +0,01 Kč Turecká lira 2,990 +0,00 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn