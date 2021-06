Pošta ztratila balík. Úřad řekl, jakou cenu má platit

Výhody pro nákupy z e-shopů mimo EU končí. Od července se začne platit DPH i u zásilek do 22 eur. Současně bude nutné elektronicky podat celní prohlášení.

Všechny pobočky České pošty budou od pátku 18. června od 19 hodin do neděle 20. června do 24 hodin uzavřené. Důvodem je plánovaná provozní údržba datových center, říká mluvčí Matyáš... celý článek

30. 5. 2021 | Kateřina Jungvirtová | 2 komentáře

Jak se mění řidičský průkaz při konci jeho platnosti? Kde o to žádat, co je potřeba, kolik zaplatíte a jak dlouho to potrvá? Jak se prodloužila platnost kvůli koronaviru? Tady je přehled... celý článek