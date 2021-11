ČEZ má nové ceníky. Energie bez fixace výrazně zdraží

Energetická společnost ČEZ zveřejnila nové ceníky pro klienty, kteří nemají fixované ceny a mají smlouvu na dobu neurčitou. Od 31. prosince 2021 jim ceny zvyšuje o desítky procent, týká se to elektřiny i plynu.

Důvodem zdražení je růst velkoobchodních cen obou komodit, které v říjnu vystoupaly na rekordní úrovně. Od té doby sice zlevnily, stále jsou však výrazně výš než třeba na začátku letošního roku. Třeba elektřina se na pražské energetické burze obchoduje za více jak dvojnásobnou cenu než na začátku ledna.

„Pro nejběžnější sazby domácností, které elektřinou vaří a svítí, bude změna ceníků znamenat vyšší platby v průměru o 250 korun měsíčně,“ říká Roman Gazdík, mluvčí ČEZ. Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud. Pro nové klienty ČEZ fixace zdražoval už na začátku října, smlouvy na dobu neurčitou letos dosud nezdražoval.

Kdo elektřinu používá jen pro běžnou spotřebu a neohřívá s ní vodu nebo s ní netopí, ten si s novým ceníkem na dobu neurčitou připlatí zhruba 40 % navíc, co se celkové ceny za elektřinu týče. Kdo elektřinou i ohřívá vodu, tomu cena ve vysokém tarifu roste také zhruba o 40 %, ale v nízkém tarifu už zhruba o tři čtvrtiny (75 %). Na zvýšení celkové ceny o zhruba 70 % se musí připravit i ti, kteří elektřinou i topí.

Ve výpočtech není zahrnut poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie, který dělá 495 korun za megawatthodinu (MWh). U něj vláda vedená Andrejem Babišem nedávno rozhodla, že od něj lidi v příštím roce osvobodí za první tři spotřebované MWh. Domácnosti tak v příštím roce na tomto poplatku ušetří až 1485 korun (podle spotřeby) a výsledný nárůst cen se tak o něco sníží.

Očima experta Zdroj: Shutterstock Elektřina a plyn by měly v příštích měsících zlevnit ze současných rekordních úrovní. Na burzách už je to vidět. Lidé, kteří jsou u dodavatelů poslední instance, by je měli změnit, ale s rozmyslem a až poté, co si zjistí nabídku u více dodavatelů. V rozhovoru to radí expert na energetiku Michal Šnobr. Energie teď fixujte na rok. A nepřestupujte v panice, radí expert

ČEZ je největším dodavatelem elektřiny v Česku, prodává ale i plyn. Ten zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou také od posledního dne letošního roku zdraží. A půjde rovněž o výrazné zdražení. Kdo na plynu jen vaří, připlatí si téměř 60 %, kdo s ním i ohřívá vodu, zaplatí celkově za plyn u ČEZu nově o dvě třetiny více.

Podrobnější vyčíslení změn u elektřiny i plynu najdete pod tímto textem.

Zatím nejsou známé regulované ceny pro příští rok. Jejich výši oznámí Energetický regulační úřad do konce letošního roku. U nich analytici významné zvýšení neočekávají. ČEZ nové ceníky vydal s platností od 31. prosince 2021 a zatím se v nich tedy počítá s regulovanou cenou roku 2021.

Ceny energií na burzách začaly v poslední době spíše klesat, i když jsou stále vysoké v porovnání s tím, kde byly třeba na začátku tohoto roku. A další výhled je spíše pozitivní.

„Pokud nepřijde nějaká nečekaná a špatná zpráva (třeba omezení ruských dodávek do zemí EU), tak to vypadá, že ceny elektřiny a plynu na burzách dosáhly v říjnu extrému a teď budou postupně klesat směrem k přijatelnějším - i když stále vysokým – hodnotám,“ říká David Tramba, redaktor Ekonomického deníku a expert na energetiku.

„Návrat na příznivé (z pohledu spotřebitele energie) hodnoty ze začátku roku v dohledné době neočekávám. Jistý návod nám dávají kotace na energetických burzách. Například elektřina v baseloadu na roky 2024 a 2025 se na německém trhu obchoduje za zhruba 70 eur/MWh. Je to úleva oproti současným cenám přes 100 eur/MWh, ale zároveň nepříjemnost oproti loňským cca 50 eurům za MWh,“ pokračuje Tramba.

A dodává, že podobné je to u zemního plynu, kde se má cena v roce 2024 vrátit na zhruba 25 eur/MWh. „V minulých letech to ovšem bylo cca 15 eur/MWh, avšak na nejbližší měsíce se za plyn aktuálně na pražské burze PXE platí okolo 65 eur/MWh,“ ukazuje Tramba, co se s trhem děje.

Pokud by se tento trend v příštích měsících potvrdil, mělo by se to projevit opět i v cenících dodavatelů - ti by tak měli zlevňovat.

Projděte si, jak ČEZ mění od 31. 12. 2021 ceny u smluv na dobu neurčitou (jde o celkové ceny včetně regulované složky, ale bez poplatku na podporu obnovitelných zdrojů):

Cena elektřiny v distribučním území ČEZ

distribuční sazba D02d – z 4198 na 5918 Kč za MWh = 41% navýšení

distribuční sazba D25d – vysoký tarif: z 4270 na 5930 Kč za MWh = 39% navýšení; nízký tarif: z 2222 na 3881 Kč za MWh = 75% navýšení

distribuční sazba D57d – vysoký tarif: z 2288 na 3879 Kč za MWh = 70% navýšení; nízký tarif: z 2190 na 3781 Kč za MWh = 73% navýšení

stálá platba u sazeb D01d a D02d se zvyšuje ze 108 na 120 Kč měsíčně, další sazby z 96 na 108 Kč

Cena elektřiny v distribučním území EG.D

distribuční sazba D02d – z 4399 na 6118 Kč za MWh = 39% navýšení

distribuční sazba D25d – vysoký tarif: z 4333 na 5993 Kč za MWh = 38% navýšení; nízký tarif: z 2237 na 3896 Kč za MWh = 74% navýšení

distribuční sazba D57d – vysoký tarif: z 2315 na 3906 Kč za MWh = 69% navýšení; nízký tarif: z 2207 na 3798 Kč za MWh = 72% navýšení

stálá platba u sazeb D01d a D02d se zvyšuje ze 108 na 120 Kč měsíčně, další sazby z 96 na 108 Kč

Cena elektřiny v distribučním území PRE

distribuční sazba D02d – z 4078 na 5798 Kč za MWh = 42% navýšení

distribuční sazba D25d – vysoký tarif: z 4004 na 5664 Kč za MWh = 41% navýšení; nízký tarif: z 2237 na 3896 Kč za MWh = 74% navýšení

distribuční sazba D57d – vysoký tarif: z 2269 na 3860 Kč za MWh = 70% navýšení; nízký tarif: z 2169 na 3758 Kč za MWh = 73% navýšení

stálá platba u sazeb D01d a D02d se zvyšuje ze 108 na 120 Kč měsíčně, další sazby z 96 na 108 Kč

Cena plynu v distribučním území EG.D

vařím (do 1,89 MWh ročně) – z 1563 na 2458 Kč za MWh = 57% navýšení

ohřívám vodu (nad 1,89 do 7,56 MWh ročně) – z 1344 na 2240 Kč za MWh = 67% navýšení

topím (nad 7,56 do 15 MWh ročně) – z 1304 na 2120 Kč za MWh = 63% navýšení

stálá měsíční platba se nemění

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.