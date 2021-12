Skutečná inflace je výš. Proč to stát nechce přiznat

V listopadu stoupla domácí inflace na šest procent, což bylo o 1,1 procentního bodu víc než v září. Je to nejvyšší inflace za posledních 13 let.

Kromě jiného vzrostly například ceny elektřiny, tabáku, oděvů nebo automobilů. Jedenáct měsíců v řadě zdražují pohonné hmoty.

Co patří do koše

Inflaci v Česku měří Český statistický úřad indexem spotřebitelských cen. Sleduje se vývoj cen několika stovek výrobků a služeb. Každé položce je v tomto spotřebním koši přiřazena určitá váha. Například plnotučné mléko má váhu 0,12 procenta, zmrzlina 0,24 procenta a cigarety 0,48 procenta.

Že nepijete mléko ani nekouříte? Pak ceny těchto výrobků nejsou součástí vašeho individuálního spotřebního koše – každý z nás má trošku jiné preference a jinou osobní inflaci. Statistici mají nelehkou úlohu – nastavit obsah spotřebního koše a váhu jednotlivých položek v něm tak, aby co nejvíc odrážely spotřebitelské preference nás všech.

Nemůžeme ale říct, že by v tom byli dokonale úspěšní. Kamenem úrazu jsou ceny bydlení. Bydlení je totiž ve spotřebním koši zastoupené pouze položkami „nájemné z bytu“ s váhou 3,63 procenta a „imputované nájemné vlastníků-nájemníků (náklady vlast. bydlení)“ s váhou 10,61 procenta. Nákup bydlení se v metodice statistiků považuje za investici, ne za spotřebu.

Jinými slovy: inflace měře­ná indexem spotřebitelských cen téměř nezahrnuje ceny nemovitostí. Ty v posledních letech rostly o desítky procent, tempo jejich růstu v Česku patří k nejvyšším v celé Evropské unii. Pokud by inflace zahrnovala v plné výši ceny nemovitostí, byla by ještě o kus vyšší než stávajících šest procent.

Vývoj spotřebitelské inflace

O dva body víc

Toho jsou si vědomi v České národní bance, kde před lety začali počítat „experimentální index spotřebitelských cen se zahrnutím cen starších nemovitostí“ (CPIH). V něm jsou tedy zahrnuty ceny nových i starších nemovitostí včetně pozemků. A výsledek? Inflace měřená tímto indexem je o jeden až dva procentní body vyšší než inflace statistického úřadu. To znamená, že skutečná inflace teď daleko přesahuje šest procent.

Proč to Česká národní banka ani Český statistický úřad nechtějí přiznat? Z prostého důvodu – na oficiálně vykazovanou inflaci je navázána celá řada valorizací – například starobních penzí, sociálních dávek a řídí se podle ní i spousta smluv. Nárůst oficiálně vykazované inflace by znamenal o to větší valorizaci důchodů, sociálních dávek a podobně, což by – dál zvýšilo inflaci.

Jak na inflaci vyzrát

Pokud nechceme přicházet o svoje pracně vydělané úspory, je potřeba investovat do takových aktiv, jejichž hodnota s inflací roste.

K těm patří právě zmíněné nemovitosti, které v posledních letech inflaci výrazně překonávají. I proto si investice do nemovitostí získávají v Česku stále větší oblibu. Druhým důvodem je i to, že jsou považovány za konzervativní investici – nemovitosti jsou reálné aktivum, na které si můžeme kdykoliv sáhnout. Není ale potřeba disponovat milionovými částkami na nákup nemovitosti. Využít se dají i jiné způsoby investování do nemovitostních projektů, kde můžete investovat třeba jen tisícovku.

Garantovanou ochranu před inflaci – ale žádný reálný výnos nad její úroveň – nabízí protiinflační Dluhopis Republiky od ministerstva financí. A vyzkoušet můžete samozřejmě také podílové fondy, přímé investice do akcií nebo další možnosti investic.

