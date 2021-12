Udržitelnost je pro HP zásadní téma, říká regionální ředitelka

Důraz na životní prostředí a udržitelnost, témata, která hýbou současným světem, bezezbytku platí i pro odvětví IT. „Udržitelnost má stále silnější vliv i při rozhodování zákazníků. Důležitá už není jenom kvalita a dobrá cena, ale i úroveň udržitelnosti a ohled na ekologii,“ říká Erika Lindauerová, ředitelka HP Inc. pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Probíhají společenské změny. Mladí lidé demonstrují v ulicích za ochranu životního prostředí. I firmy víc přemýšlejí o ekologickém dopadu svých činností. Co to znamená pro rozhodování při nákupu IT techniky?

Demonstrace Fridays for Future lidi přinejmenším probraly z letargie a přiměly je zamýšlet se nad udržitelnějším využíváním zdrojů. Každé rozhodnutí o nákupu je v podstatě také rozhodnutím, v němž by měla mít udržitelnost rozhodující význam. Všímáme si toho už při výběrových řízeních. V dnešní době stále víc veřejných institucí i soukromých společností otázky udržitelnosti zohledňuje. Při rozhodování o nákupu a investicích jsou rozhodující náklady – nejvyšší kvalita za dobrou cenu – ale nyní začíná být důležitá také udržitelnost dodavatele a výrobků.

U velkých firem se to dá snadno pochopit. Má to ale z ekonomického hlediska smysl i pro malé a střední podniky? Například při tisku lze snadno ušetřit nákupem neoriginálních inkoustů a tonerů.

Studie ukazují, že používání spotřebních materiálů od alternativních výrobců vede k vyššímu výskytu chybně vytištěných výstupů. Z ekologického hlediska to tedy nedává smysl a ve skutečnosti dochází k nárůstu skutečných nákladů na tisk. Pro firmy všech velikostí je také podstatné, aby jejich dokumenty zůstaly dobře a dlouho čitelné. Je to důležité u tištěných smluv, faktur nebo jiných dokumentů, které se musí dlouhodobě archivovat.

Dobře, ale jak to souvisí s životním prostředím?

Ekologické certifikáty, například německý Blue Angel, jeden z nejstarších a nejpřísnějších ekologických certifikátů, jsou relevantní jenom v případě, že se tiskárna používá s originálním spotřebním materiálem. Jen tak se dá zaručit, že systémová tiskárna pracuje optimálně a že jsou i při každodenním používání v kanceláři splněna přísná kritéria pro udělení certifikátu. Ten hodnotí úroveň spotřeby energie, množství znečišťujících látek, hlučnosti, životnosti výrobku, recyklovatelnosti a rovněž použití komponent šetrných k životnímu prostředí.

Na co je nutné se zaměřit při vývoji výrobku, pokud má takový certifikát získat?

V HP zohledňujeme udržitelnost ve všech fázích životního cyklu výrobku. Certifikáty jsou důležité pro doložení tohoto přístupu spotřebiteli. Udržitelnost patří neoddělitelně k zásadám, kterými se řídíme už při vývoji svých výrobků. Při samotné výrobě udržitelnost zahrnuje nejen ekologické, ale také sociální otázky. Společnost HP tedy například sleduje u svých dodavatelů pracovní podmínky a zavazuje je k dodržování standardů HP. Svoje výrobky vyvíjíme tak, abychom při jejich výrobě i při výrobě spotřebních materiálů mohli ve vyšší míře používat recyklované materiály. Například naše nejnovější tiskárna pro malé kanceláře je ze 45 procent vyrobena z recyklovaného plastu. Když už mluvíme o plastovém odpadu: v oceánech plave stále větší množství plastů. Ty ohrožují životní prostředí a samozřejmě i člověka.

Naše společnost se v odvětví IT stala jedním z průkopníků v používání recyklovaných materiálů včetně plastů. Využití recyklovaných materiálů je zásadní součástí vývoje našich energeticky úsporných a odolných zařízení. HP ve svém programu Planet Partners, dostupném v 74 zemích světa, přijímá nazpět stará zařízení a použitý spotřební materiál, to znamená například inkoustové kazety a tonery, ke kvalifikované recyklaci.

Považujete recyklaci inkoustových a tonerových kazet za ekonomicky výhodnou?

Ve společnosti HP jsme se zavázali uplatňovat zásady oběhového hospodářství. Je to základní pilíř udržitelné výroby, a to nejen v případě inkoustových a tonerových kazet. Naším cílem už dlouho zůstává uzavřený systém recyklace všech výrobků. Proto jsme už koncem 90. let spustili program Planet Partners. Zákazníci tedy můžou použité inkoustové a tonerové kazety bezplatně vracet. Použité inkoustové kazety HP zpracovává v Evropě speciálním procesem, vzniklé materiály se vracejí zpět do výrobního cyklu. Přidáním plastů z použitých plastových lahví vznikají nové tonerové a inkoustové kazety. Mnoho plastových lahví by jinak skončilo na skládkách nebo v oceánu.

HP tuto iniciativu dál rozšiřuje. Připojili jsme se ke konsorciu NextWave Plastics. Tento projekt vytváří první síť dodavatelských řetězců určených výhradně pro plasty, které by jinak skončily v oceánu. Díky těmto iniciativám si HP zajišťuje dodávky použitých plastů, které se recyklují pro použití v nových výrobcích. Z nových inkoustových kazet HP nyní 82 procent obsahuje 45 až 70 procent recyklovaných materiálů, v závislosti na modelu. Každá tonerová kazeta HP se vyrábí s využitím recyklovaných součástí.

Originální spotřební materiál: správná volba pro přírodu Foto Benedikt Renč Důvodů, proč sázet na originální spotřební materiál, se nabízí několik. Hlavní jsou ekologie, kvalita a bezpečnost. Co se týče ekologie, k výrobě inkoustových a tonerových kazet HP se používají recyklované materiály a použité kazety můžete bezplatně recyklovat prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners. Další skutečnosti zjištěné v rámci studií poukazují na fakt, že levné napodobeniny mohou mít o 32 procent větší uhlíkovou stopu a spotřebovávat o 23 procent víc energie než originální produkty HP. Váš výběr má velký vliv na životní prostředí. Přečtěte si podrobnosti na www.hp.com/toner.

Když mluvíme o udržitelnosti v oblasti tisku, nevyhnutelně narážíme na téma odlesňování. To bylo také jedním ze stěžejních témat nedávné světové konference o změně klimatu v Glasgow. Na co by se měly firmy při výběru papíru do tiskáren zaměřit?

Také v případě papíru je každé rozhodnutí o nákupu rozhodnutím o udržitelnosti. I zde existují odpovídající certifikáty, které spotřebiteli dokládají, že papír do tiskárny pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. V HP nabízíme pouze papír s certifikací FSC a právě jsme rozšířili spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Cílem je chránit a zachovat lesní oblasti a hospodařit v nich udržitelným způsobem. HP věnuje 80 milionů eur na snížení dopadu papírenské výroby na lesy. Zároveň například se svými novými chytrými tiskárnami v programu HP+ kompenzujeme každou vytištěnou stránku, čímž také zmírňujeme dopady používání našich výrobků na životní prostředí.

Jaké další možnosti si jako výrobce k ovlivnění udržitelnosti výrobků vytváříte?

Inovujeme například obaly. Nejen velikost obalu, ale také použité materiály. Chceme samozřejmě zabalit zařízení tak, aby bylo chráněno před poškozením při přepravě. To ale neznamená, že musí vznikat obalový odpad. Zaměřujeme se na chytřejší využití recyklovaných materiálů. Tím se zvyšuje míra jejich opětovného použití a recyklace. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou obaly z nasávané kartonáže, vyráběné z běžného sběrového papíru, které ušetří 934 tun pěnových obalů, jež by se recyklovaly jen velmi obtížně. Už teď používáme snadno recyklovatelné obalové výplně z papírových vláken. Ty chrání zařízení před poškozením při přepravě stejně dobře jako pěna, ale jsou výrazně šetrnější k životnímu prostředí, protože obvykle obsahují sto procent recyklovaného materiálu.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.