Inflace nabrala zběsilé tempo. Kdo neinvestuje, přijde o část úspor

Proč právě teď hledat nové investiční nástroje?

Zažíváme situaci, na kterou jsme dlouho nebyli zvyklí. Stávající inflace je nejvyšší za posledních 13 let. V meziročním srovnání činila v říjnu 5,9 %, pro příští rok odhaduje ministerstvo financí inflaci okolo 6 %. To znamená, že pokud budeme držet peníze na svých běžných účtech v bankách, tak jen během následujícího roku přijdeme o zhruba 6 % z našich úspor. A to jednoduše z toho důvodu, že většina bank zůstatky na běžných účtech neúročí. Pokud by inflace zůstala na stávající úrovni, tak za pouhých deset let takto přijdeme o víc než polovinu úspor.

A pokud je uložíme na spořicí účty?

Ani ty už bohužel dávno na boj s inflací nestačí. Průměrná úroková sazba na bankovním spořicím účtu je teď okolo 0,6 %. Pokud tedy necháme peníze ležet na spořicích účtech, nejsme na tom o moc lépe než v případě běžných účtů.

A podobné je to i u stavebního spoření. Jedná se sice o bezpečný produkt s podporou od státu, ale současnou inflaci bohužel stavebko neporazí, a to ani se započtením státní podpory. Pokud bychom jej chtěli brát jako produkt pro dlouhodobé spoření a spořili si každý rok částku 20 tisíc korun, pak bude náš procentuální výnos každým rokem klesat. A to kvůli tomu, že naspořená částka poroste, ale státní podpora zůstává stále stejná. Potenciální výnos navíc snižuje poplatek za vedení účtu u stavební spořitelny. Pokud bychom si nastavili tři po sobě jdoucí stavební spoření, tedy na 18 let, pak při aktuálních podmínkách dosáhneme průměrného zhodnocení okolo 1,75 % ročně. To při stávající inflaci znamená znehodnocení našich prostředků o čtyři procenta za rok.

Je tedy zřejmé, že pokud chceme u ušetřených peněz alespoň zachovat jejich hodnotu, je potřeba je investovat a přestat žít v domnění, že banky či spořitelny jsou pro to tím správným místem.

Vaše společnost umožňuje investovat do úvěrů pro developery, a to prostřednictvím takzvaných P2B půjček. Jaké projekty aktuálně financujete?

Nejčastěji jde o financování menších nebo středně velkých developerských projektů, zejména v Praze a okolí a krajských měst. Dále se pak jedná o investiční úvěry, kdy si klienti pořizují nemovitosti. Nebo překlenovací úvěry, kdy si půjčují krátkodobě na různé provozní potřeby. Oblíbená je i americká hypotéka pro podnikatele, tento produkt je koncipován jako neúčelový, takže úvěrový klient má volnost v tom, jak s prostředky z úvěru naloží.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Nejnovějším projektem je momentálně druhá etapa čerpání úvěru, který byl poskytnut české společnosti na odkup bytových jednotek v činžovním domě v samotném centru hlavního města. Dům se nachází těsné blízkosti Václavského náměstí, takže jde o velmi zajímavou investici. Úvěr je touto nemovitostí zajištěn. A výnos z této investice činí šest procent.

A riziko? Co se stane, pokud by daná firma úvěr řádně nesplácela?

Každý úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, je k němu sepsán notářský zápis s uznáním dluhu a svolením k vykonatelnosti a provedena vinkulace pojistného plnění. V případě, že by úvěrový klient nesplácel, bychom tedy prodali jeho nemovitost a z utržených peněz by byli vyplaceni investoři. Prodej nemovitosti je ale pro nás vždy až poslední možnost. Pokud nám úvěrový klient avizuje možné problémy se splácením, hledáme s ním způsob řešení nastalé situace. Vždycky se snažíme s ním dohodnout a dát mu šanci, aby situaci vyřešil ve vlastní režii, nejčastěji je to formou refinancování úvěru.

Nicméně i díky přísným kritériím při vyhodnocování žádostí o úvěr aktuálně neevidujeme u svých dlužníků žádnou splátku po splatnosti. A nikdo z našich investorů neutrpěl ztrátu kapitálu.

O jaká kritéria jde? Jak žadatele o úvěr prověřujete?

Před zafinancováním projektu pečlivě posuzujeme jak zajištění úvěru, tak i bonitu žadatelů. Vždycky nás zajímá, v jakém oboru klient podniká, jaká je jeho historie, čeho dosáhl a samozřejmě účel úvěru. Preferujeme investiční záměry, kde poskytnutý úvěr pomůže klientům v rozvoji podnikání.

Na všechny nemovitosti, kterými jsou úvěry zajištěny, necháváme zpracovávat odhad nezávislým odhadcem a zároveň si vždy děláme vlastní úsudek, abychom si byli jistí, že odhadce v odhadu nic důležitého neopomněl.

Na tuzemském trhu je trend pořizování malých investičních bytů. Není to pro drobného investora nejjistější cesta?

Pokud si koupíme investiční byt, který pak dále pronajímáme, pak se samozřejmě můžeme těšit z výnosu z pronájmu. Je ale potřeba počítat s tím, že investor bude nucen řešit veškerou administrativu spojenou s vlastnictvím nemovitosti, od vyhledávání nájemníků přes účast na schůzích společenství vlastníků až po podání daňového přiznání k dani z nemovitosti. U Rondy všechny tyto starosti se správou nemovitosti odpadají. Zároveň nabízíme možnost investovat už od tisícovky, takže profitovat mohou i drobnější investoři, kteří si nemůžou dovolit pořídit vlastní nemovitost.

Další možností, jak investovat do nemovitostí, nabízejí realitní otevřené podílové fondy. Máte proti nim nějaký konkurenční nástroj?

U Rondy si investoři mohou vybírat, do jakých projektů umístí své prostředky a v jakém objemu. Mohou si tak vytvořit své vlastní portfolio. To u podílového fondu není možné, do těch se investuje prostřednictvím takzvaných podílových listů, což znamená, že všichni investoři daného fondu mají stejné portfolio.

Každého, kdo chce investovat, také zajímá otázka poplatků. V případě podílových fondů je zcela běžný jednorázový vstupní poplatek, který může činit až 5 % z investované částky. Takže se vaše investice vlastně hned na začátku dostává do minusu. Kromě toho všechny nemovitostní fondy vybírají také správcovský poplatek, který se hradí pravidelně každý rok a může činit až 2,5 %. Naši investoři žádný vstupní ani správcovský poplatek nehradí. Transparentně se s Rondou dělí o část úrokových výnosů z investic.

Jak probíhá zřízení investorského účtu?

Registrace klientů probíhá prostřednictvím online portálu Rondainvest.cz. Investora čeká několika kroková registrace, která je obdobná jako u jiných P2B platforem. Pro ověření identity investora potřebujeme dva doklady totožnosti a výpis z účtu, který ale může být nahrazen potvrzením o vlastnictví účtu. Důležité je, aby byla viditelná hlavička se jménem držitele účtu a číslo účtu. Ostatní informace nejsou významné. Přes online portál si pak klienti můžou jednoduše zakládat a sami spravovat svoje investice do úvěrů.

Výnosy jsou klientům vypláceny na jejich investiční účet pravidelně každý měsíc, a to naší sesterskou společností Ronda Finance. V online přehledu portfolia mají k dispozici informace o získaných výnosech a vyplacených bonusech, počtu investic, jejich aktuálním zůstatku, ale i o celkovém výnosu nebo o procentuální výkonnosti svého portfolia.

