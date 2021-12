Nejvyšší úrok na spořicím účtu. Banka dá 4 %, ale má podmínky

Co se děje

Většina bank – včetně dvou největších, tedy České spořitelny a ČSOB – na podzim výrazně vylepšila spoření díky tomu, že Česká národní banka letos už čtyřikrát zvedla základní úrokovou sazbu. Další zvýšení se čeká na zasedání bankovní rady ČNB ve středu 22. prosince.

Komerční banka, třetí největší na trhu, oznámila zvýšení úroků až včera. A dál nespěchá – sazby zvedne od 1. ledna. Její klasický spořicí účet přitom s dosavadním úrokem 0,2 % do limitu 200 tisíc korun patří k nejhorším na trhu. Nižší úrok už má jenom UniCredit Bank s 0,05 %.

Klasický spořicí účet Komerční banky nazvaný Konto plus (dříve Konto bonus) nově nabídne úrok 1 % p. a. Skládá se ze základní sazby 0,5 % a bonusové sazby 0,5 %. Pro získání bonusu sice banka zřejmě nebude mít žádné další podmínky, ale připisuje se pololetně (zatímco základní úrok čtvrtletně) a počítá se z nejnižšího zůstatku na účtu za kalendářní pololetí. Na druhou stranu banka garantuje výši bonusové sazby na celé pololetí, což může být výhoda v době snižování úroků na trhu – tedy při opačné situaci než teď.

Dosavadní strop 200 tisíc korun se nemění. Sazbou 1 % se tedy od ledna bude úročit jenom část vkladu do tohoto limitu – většina konkurentů ho má vyšší, případně žádný. Kdo si u Komerčky uloží víc, získá pro část vkladu nad 200 tisíc úrok maximálně 0,03 % – jeho zvýšení zatím banka neavizovala.

Jedničkou mezi snadno dostupnými spořicími účty dál zůstává Trinity Bank s úrokem 2,58 %, a to bez stropu na výši vkladu. Dvojkou je Moneta s 2,5 % pro vklady do jednoho milionu korun. Třetí místo drží běžný Neo účet od Expobank s 2,01 %.

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty podle úrokové sazby pro nové zájemce Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 2,58 % Bez omezení celkové částky. Jenom na vklady, které jste v Trinity neměli k 30. září. Kdo nemá spořicí účet založený v říjnu nebo listopadu, musí si ho založit. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek. Expobank Neo účet 2,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Banka Creditas Spořicí účet+ 2 % Úrok 2 % pro vklady do 350 tisíc, pro zbytek vkladu je 1 %. Bez podmínek. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok až 2,1 %. J&T Banka Spořicí účet 2 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 2,25 %. Hello bank Hello spoření 1,8 % Pro vklady do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí. Sberbank Spořicí účet 1,8 % Podmínkou je běžný účet přinejmenším ve variantě Plus – ten je bez paušálu jen v případě, že aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou. Úrok 1,8 % pro vklady do jednoho milionu, případně na 1 % pro vyšší částky. Bez běžného účtu 1,5 % a 0,8 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

A teď ke zmíněné nabídce Komerční banky s úrokem 4 %. Jde o Spořící konto Bonus Invest, které v posledních měsících mělo úrok 1 % (během předchozích akcí až 3 %). Jsou tu dvě důležité podmínky.

První podmínkou je, že zájemce musí mít v Komerční bance běžný účet nebo si ho založit. KB je přitom poslední, která ještě nemá běžný účet automaticky bez poplatků za základní služby – i když díky dočasné akci si ho momentálně lze založit bez měsíčního paušálu.

Druhá podmínka je ještě zásadnější: Kdo chce dosáhnout na 4 % na spořicím účtu, musí nově s KB investovat do podílových fondů (od Amundi), a to stejnou nebo vyšší částku. Jinými slovy: na spořicím účtu se úročí maximálně tolik, kolik jste zároveň dali do fondů.

Část výdělku tak v praxi dáte na zaplacení vstupních poplatků ve fondech, které přitom někteří konkurenti vůbec nevybírají. I tady má Komerčka dočasnou akci: vstupní poplatek odpustí při investování do takzvaných udržitelných neboli odpovědných fondů – ESG.

Ve fondech můžete obecně vydělat víc než na spoření, které nikdy nepokryje ani inflaci. U menších částek nemusí být problém ani s likviditou – investice si lze „vybrat“ v řádu několika dnů a pokud celkově (v součtu s případnými dalšími) nepřesáhnete 100 tisíc ročně nebo jste je drželi aspoň tři roky, nemusíte ze zisku platit daň. Na druhou stranu může momentální hodnota investic – přinejmenším dočasně – klesnout. Z dlouhodobého pohledu nicméně podílové fondy vydělávají o dost víc než spoření, jak potvrzuje třeba Partners index podílových fondů.

Komerční banka zatím neupřesnila, jak dlouho bude 4% úrok garantovat. U předchozích akcí to bylo maximálně na rok, poté úrok výrazně klesl.

Podobnou kombinaci spoření a investic prosazuje i konkurenční ČSOB pod názvem Duo Profit. Momentálně nabízí úrok na spořicím 3 % po dobu jednoho roku, podmínkou je přinejmenším stejnou částku – aspoň 30 tisíc – dát i do investic. Podobný produkt má i Sberbank: když do podílového fondu investujete aspoň 300 tisíc, dá vám na spořicím účtu úrok 2,75 % po dobu jednoho roku – ale jenom do limitu 500 tisíc.

Vylepšuje se také spoření pro děti. Komerční banka od ledna zvýší úrok na spořicím účtu Junior na 2 % ročně do výše 100 tisíc korun. Dosavadní omezení se nemění: v jednom kalendářním měsíci z dětského spořicího účtu můžete poslat jednu odchozí platbu v maximální výši 50 tisíc. Úrokem se tak vyrovná Spoření Richee Junior od Banky Creditas, která má vyšší limit pro 2% úročení (do 350 tisíc), ale na druhou stranu nižší strop pro výběry (podle věku).

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Sberbank Bonus k investici 2,75 % Podmínkou je investovat aspoň 300 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 2,75 % na spořicím účtu pak platí nejvýše do 500 tisíc, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Pro částky nad 500 tisíc je úrok 0,01 %. Banka Creditas Spoření Richee Junior 2 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2 % platí pro vklady do 350 000 Kč, nad tento limit 1 %. Omezení pro výběry (měsíční limity). Komerční banka Spořicí účet Junior 2 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2 % platí pro vklady do 200 000 Kč. Odeslat lze maximálně jednu platbu měsíčně do max. 50 000 Kč. Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % U družstevních záložen (kampeliček) platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část vkladu převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

