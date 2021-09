Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Co se děje

Poslanci dnes definitivně schválili novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta má mimo jiné změnit situaci u nevyžádaného marketingu přes telefon. Cílem je skoncovat s obtěžujícími hovory, které nabízejí třeba levnější energie nebo neodolatelné investice. Novelu poslanci schválili v původní sněmovní verzi a odmítli senátní zásahy, mezi nimiž byly i mírnější pravidla pro telemarketing.

Zákon, který začne platit od začátku roku 2022, u každého automaticky předpokládá, že nechce podobné hovory dostávat. Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím dopředu dají souhlas u svého poskytovatele služeb elektronických komunikací, tedy nejčastěji u mobilního operátora. Zástupci call center proti těmto pravidlům protestovali – bojí se totiž o svůj byznys a o to, že nová pravidla budou v praxi těžko vymahatelná.

Dnes platí opačná pravidla: Firmy mohou volat s nabídkami, komu chtějí, pokud u něj poskytovatel služeb elektronických komunikací nemá v registru záznam, že si to nepřeje. Už nyní tedy můžete říci svému operátorovi, že si telemarketing nepřejete – a ten to pak zaznamená do takzvaného účastnického seznamu.

Nový zákon má situaci otočit. Automaticky se začne u všech lidí předpokládat, že s telemarketingem nesouhlasí. Když o nevyžádané nabídky někdo bude stát, bude to muset oznámit svému operátorovi. I s novými pravidly vás pak mohou kontaktovat firmy, s nimiž už smluvní vztah máte. Vaše banka nebo třeba operátor vám tak dál budou moci nabízet novou půjčku nebo třeba tarif. Stížnosti na porušení pravidel mají dál řešit Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů.

Stejný princip nastavuje novela také pro provozovatele internetových stránek, zejména v oblasti zpracování osobních údajů. Takzvaný opt-in režim zde zavádí pro cookies a další sledovací technologie. Stránky podle novely nebudou automaticky moci sbírat informace o návštěvnících, ale musí od nich nejdříve získat aktivní souhlas. Dnes to většinou funguje tak, že vás stránka sleduje a jen si řekne o souhlas.

„Provozovatelům webových stránek to značně komplikuje situaci, nadále se už nebudou moci spoléhat na pasivitu uživatelů. Vyžadován bude jejich aktivní souhlas. To v podstatě znamená přípravu nových textací souhlasů i seznamů třetích stran, kterým budou údaje získané z cookies předávány za účelem marketingu,“ vysvětluje Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře Rowan Legal.

Novela také do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, který má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm.

„Schválený zákon urychlí v dílčích případech výstavbu vysokorychlostních sítí o tři až dvanáct měsíců. Podle našich analýz díky tomu získá připojení ročně až šedesát tisíc domácností navíc,“ předpovídá Martin Orgoník, člen představenstva České asociace elektronických komunikací.

